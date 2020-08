архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.08.20 00:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “New York Post”,

"Spain’s former king Juan Carlos had nearly 5,000 lovers, says retired colonel" США - 08 августа 2020 г. Светские хроники Двора Его Величества короля Испании Филиппа VI де Бурбoн и Грeсия У бывшего короля Хуана Карлоса было около 5000 любовниц, утверждает полковник в отставке By Isabel Vincent August 8, 2020 Король Испании Хуан Карлос и его жена королева София приветствуют толпу с балкона Восточного дворца в Мадриде в 2004 году. Christophe Simon/AFP via Getty Images На прошлой неделе, бывший король Испании внезапно покинул страну, где он находится в центре расследования предполагаемых случаев взяточничества и отмывания денег. Эта новость, сообщенная 82-летним Хуаном Карлосом в личном письме своему сыну королю Фелипе VI, казалось, вызвала шок по всей Испании, когда она была размещена на веб-сайте дворца в понедельник. Но 84-летний Амадео Мартинес Инглес не удивился. Полковник-республиканец в отставке был заклятым врагом Хуана Карлоса более четырех десятилетий. Он был исключен из вооруженных сил за публичное высказывание своего мнения о правительстве в 1990 году, а совсем недавно испанский суд оштрафовал его на несколько тысяч евро за «оскорбление короны». Но он кажется невозмутимым. В своей авторской статье на прошлой неделе он продолжал описывать испанский королевский дом Бурбонов как «банду алкоголиков, шлюх, идиотов, ублюдков, нимфоманок и примитивных гопников». В течение многих лет он выступал против предполагаемой коррупции Хуана Карлоса , задавал сложные вопросы о расстреле своего младшего брата Альфонсо и вел хронику его различных внебрачных связей. В своей биографии-бестселлере «Хуан Карлос I: король пяти тысяч» Мартинес Инглес утверждает, что у бывшего короля за всю свою жизнь было около 5000 любовниц. «Хуан Карлос I - настоящий сексуальный наркоман и сексуальный хищник», - говорит Мартинес Инглес, имеющий награды солдат и самозваный историк, который утверждает, что большая часть его информации о бывшем короле была получена из источников в испанских разведслужбах. «Самые красивые звезды и самые эффектные представительницы высших слоев Испании и других стран проходили через его постель, кроме того он также “не отказывался” от женщин гораздо более скромного происхождения». Фактически, к недавнему падению Хуана Карлоса привела одна из его бывших любовниц. Разоблачение его романа с датской предпринимательницей немецкого происхождения Коринной цу Сайн-Витгенштейн, блондинкой, на 26 лет моложе его, произошло после того, как он сломал бедро на сафари в Ботсване, куда он отправился охотиться на слонов в апреле 2012 года. Новость о том, что король Испании был на сафари за 46000 долларов (оплаченной советником короля Саудовской Аравии) с молодой любовницей, и должен быть доставлен обратно в Испанию - на частном самолете - для неотложной хирургической операции, была не очень хорошо воспринята в стране, которая собиралась принять помощь в размере 115 миллиардов долларов для поддержки её неустойчивых банков. Пока он лечился в испанской больнице, политические оппоненты требовали от него отречения. Королева София, его многострадальная жена почти 60 лет, ждала три дня, прежде чем навестить выздоравливающего короля, сообщает «Эль Паис». Поскольку на карту было поставлено будущее монархии, Хуан Карлос, получивший широкое признание за то, что привел страну к демократии в 1975 году после смерти диктатора Франсиско Франко, в 2014 году отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VI. Он был на троне. в течение 39 лет, и сохранил титул «заслуженного короля», который по-прежнему дает ему иммунитет от судебного преследования. Король Хуан Карлос и Коринна цу Сайн-Витгенштейн. Action Press На прошлой неделе, ситуация вокруг испанских королевских особ приняла ещё более драматический оборот - Хуан Карлос сбежал в Абу-Даби с четырьмя королевскими помощниками, что, как он утверждал, было попыткой отвести критику от своего сына, который уже отказался от наследства Хуана Карлоса и лишил его своей дворцовой стипендии - более 200000 долларов в год. Фелипе VI отчаянно пытался дистанцироваться от неблагоразумных поступков своего отца, и один из источников сообщил лондонской The Sunday Times, что именно он потребовал, чтобы опальный бывший король покинул страну. На прошлой неделе, согласно различным сообщениям, Хуан Карлос находился на гольф-курорте в Португалии и в большом поместье в Доминиканской Республике. По данным испанской ежедневной газеты «ABC», в последнее время он отсиживался в президентском люксе за 10 000 долларов за ночь в роскошном отеле в ближневосточном городе. По всей стране политики возобновили призывы к упразднению института королевской семьи, поскольку пресса раздувала другие любовные скандалы бывшего короля. Левый политик Пабло Иглесиас назвал бегство короля поступком «недостойным бывшего главы государства», что поставило королевскую семью страны в «очень скомпрометированное положение», даже несмотря на то, что адвокаты бывшего короля заверили общественность, что он вернется, чтобы ответить на любые вопросы и остаётся «в распоряжении» судебной системы. Марта Гайя Europa Press via Getty Images В прошлом месяце испанская газета «Voxpopuli» опубликовала сенсационный отчет о том, что бывший король попросил своего швейцарского банкира сделать два платежа на сумму более 1 миллиона долларов каждый своей бывшей любовнице, испанской светской львице Марте Гайя, из королевского благотворительного фонда. Несколькими годами ранее дворец выделил более 50 000 долларов, чтобы остановить публикацию любовных писем между подростком Хуаном Карлосом и его взрослой возлюбленной, итальянской графиней Ольгиной ди Робилант. Марта Гайя, предполагаемая любовница короля Хуана Карлоса I, была замечена в отпуске на Майорке в августе 2017 года. SplashNews.com «Он нежелательное лицо, преступник, который пользовался своим высоким положением в течение почти 40 лет», - сказал Мартинес Инглес в статье опубликованной 5 августа в левом еженедельнике «Canarias Semanal». «Эта скотина плохо кончит, и сейчас он только он начинает расплачиваться за свои поступки, которые приведут его к личному, политическому и историческому краху». В статье Мартинес Инглес потребовал, чтобы бывший король предстал перед судом, но не только за недавние предполагаемые проступки. Он хочет, чтобы власти Португалии и Испании начали расследование смерти его младшего брата Альфонсо, застреленного в 1956 году, когда испанские члены королевской семьи жили в приморском городе Эшторил недалеко от Лиссабона во время изгнания семьи при диктатуре Франко. Вечером Страстной пятницы 14-летний Альфонсито, как его называли в семье, только что вернулся с вечерней мессы. Он ворвался в спальню Хуана Карлоса, которому тогда было 18 лет, который только что прибыл на пасхальные каникулы из военной академии, где он был кадетом. То, что произошло между двумя мальчиками, в результате чего был застрелен Альфонсо, известно только Хуану Карлосу, который позже признался семье и друзьям, что он «чувствовал ответственность» за то, что позволил своему брату обращаться с заряженным оружием. После инцидента администрация Франко выпустила официальное коммюнике, в котором, в частности, говорилось: «Пока Его Высочество принц Альфонсо чистил револьвер вместе со своим братом, раздался выстрел, пуля попала ему в лоб и он умер в течение нескольких минут». Инфант Дон Альфонсо Бурбонский, младший брат Хуана Карлоса, фотография 1956 года. Keystone/Hulton Archive/Getty Images Это объяснение никогда не устраивало Мартинеса Инглеса. Во-первых, оба мальчика умели обращаться с оружием. По его словам, Альфонсо застрелил оленя, рога которого выставлялись в гостиной в Эшториле. По его словам, Хуан Карлос в то время был военным кадетом, который прошел почти год «интенсивного обучения оружию» и наверняка знал бы об опасностях чистки заряженного оружия. И инцидент так и не был расследован, хотя останки Альфонсо были эксгумированы в 1992 году и перезахоронены в пантеоне королевской семьи в Мадриде. По сообщениям, оружие было брошено в море отцом мальчиков, сказал Мартинес Инглес. В судебных документах, поданных в 2015 году, Мартинес Инглес потребовал, чтобы Испания проверила то, что он назвал одним из худших государственных секретов. статью прочитали: 53 человек Комментарии