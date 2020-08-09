Судьба Лукашенко – в руках Путина

Брутально проведя и сфальсифицировав эти коронавыборы в надежде таким образом переназначиться на новый 5-летний президентский срок, Лукашенко целиком и полностью вручил свою судьбу в руки Путину.

Эти "выборы" Александр Лукашенко электорально проиграл. Проиграл с треском. Причём, что очень важно, проиграл простой женщине, учительнице английского языка, домохозяйке и матери двоих детей Светлане Тихановской.

Пишу эти строки накануне основного дня голосования, когда уже известно, что масштабы приписок и фальсификаций в дни досрочного голосования побили все рекорды. Приписка явки на досрочное голосование завышена примерно в десять раз, наблюдателей из Европы не пригласили, а внутренних наблюдателей фактически не допустили к наблюдению. Если к этому добавить, что основных конкурентов режим Лукашенко упрятал в тюрьму либо выдавил из страны, то такие «выборы» стрёмно как-то признавать даже восточному правителю и заклятому «другу» Александра Лукашенко Владимиру Путину.

Вслед за Владимиром Некляевым я не буду выставлять никаких претензий Светлане Тихановской и её объединённому штабу. Ведь и Светлана, и каждый из её объединённого штаба, кто принимал то или иное решение, прежде всего исходили из соображений безопасности и защиты жизней людей. Но парадокс нынешней ситуации заключается в том, что при любом волеизъявлении граждан Беларуси на выборах Лукашенко власть не отдаст. Ведь на кону не только власть, но и его собственная жизнь. И, с большой долей вероятности, жизни членов его клана( ближайшего окружения) и его семейства.

Именно поэтому я полагал, что объединённый штаб просчитает все варианты и выберет наилучший. Но…

Возможность организованного мирного Майдана Победы и установки палаточного городка была упущена 6 августа 2020г., когда на легальный концерт-пикет на площадку в парк Дружбы народов готовы были придти сто тысяч. Объединённый штаб решил вообще не рисковать. Видимо , в штабе практически никто не пожелал даже гипотетической посадки в тюрьму вследствие принятия такого решения. К тому же в штабе надеются, что оглушительная электоральная победа Светланы Тихановской сама собой после голосования 9 августа 2020г. решит вопрос смены власти.

Оно, возможно, так и будет, если за Светлану Тиханговскую реально проголосует не менее 70-75 % избирателей. Тогда всё посыплется, ибо новейшая история ещё не знала прецедента, когда правитель смог бы сохранить власть во время проведения электоральной кампании, имея поддержку населения менее 25-30%. Именно поэтому сегодня важен каждый активный голос, поданный против Лукашенко на избирательном участке.

При суммарном количестве таких активных голосов противников Лукашенко, превышающим отметку в 70-75% и может произойти мирная электоральная революция. Ведь всякая социальная революция – это прежде всего РЕВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ. При ином электоральном раскладе, как я уже неоднократно писал и предупреждал, свержение диктатора и крушение его режима будет кровавым.

На сегодняшний день (8августа 2020г.), когда пишутся эти строки, Александра Лукашенко готовы поддержать эти самые 25-30%. Т.е. беларусское общество сегодня находится в пограничном состоянии между кровавым и мирным обрушением режима Лукашенко.

Признаюсь, я сознательно в предыдущих публикациях несколько занижал уровень электоральной поддержки Лукашенко. Ведь моей главной целью как политика, блогера и аналитика на этих коронавыборах являлось свести до минимума возможность кровавой развязки. Судя по всему, день основного голосования 9 августа 2020г. оставит эту пропорцию поддержки Лукашенко неизменной, так как ничего сверхъестественного не произойдёт.

И вот в такой ситуации Александр Лукашенко с тревогой и надеждой смотрит на восток. Ему снится и видится, что Путин таки признает его переназначение на этих коронавыборах. И выдаст ему очередной , шестой( или седьмой – с учётом госпереворота 1996г.) ярлык на царство на сопредельной «русской» территории под названием «Республика Беларусь».

Но восточный правитель, по всей вероятности, не будет спешить с выдачей ярлыка. Ему ведь тоже как-то неловко будет, вопреки всему цивилизованному миру, признавать ТАКИЕ «выборы». Поэтому Путин в чекистском стиле будет «тянуть кота за хвост». И терзать Лукашенко, глядя на то, как тот подавляет неорганизованные очаги народного сопротивления.

Эти очаги будут возникать стихийно и повсеместно. Но вряд ли уже будут( это моё чисто субьективное суждение, я могу ошибаться) координироваться штабом Тихановской или кем-то другим. Поэтому, с большой долей вероятности, если не последует координации действий, призыва Тихановской и её штаба к общенациональной бессрочной политической забастовке – до ухода Лукашенко, такие разрозненные, пущенные на самотёк протесты будут подавлены.

И тогда степень жестокости и количество пролитой крови во время подавления очаговых протестов и определят дальнейшую судьбу Александра Лукашенко и его режима.

Павел Знавец 08.08.20



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