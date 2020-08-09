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дата публикации 09.08.20 08:05
скаут: Игорь Львович;
   
 

Судьба Лукашенко – в руках Путина

Брутально проведя  и сфальсифицировав эти коронавыборы в надежде таким образом  переназначиться на новый 5-летний президентский срок, Лукашенко целиком и полностью вручил свою судьбу в руки Путину.

Эти  "выборы"  Александр  Лукашенко электорально проиграл. Проиграл с треском. Причём, что очень важно,  проиграл простой женщине, учительнице английского языка,  домохозяйке  и матери двоих детей Светлане Тихановской.

Пишу эти строки накануне основного дня голосования, когда уже известно, что масштабы  приписок и фальсификаций в дни досрочного голосования побили все рекорды. Приписка явки на досрочное голосование завышена примерно в десять раз,  наблюдателей  из Европы не пригласили, а внутренних  наблюдателей фактически не допустили к наблюдению.  Если к этому добавить, что основных конкурентов режим Лукашенко упрятал в тюрьму либо выдавил из страны,  то такие  «выборы» стрёмно  как-то признавать даже восточному  правителю и заклятому «другу»  Александра Лукашенко  Владимиру Путину.

Вслед за Владимиром Некляевым я не буду выставлять никаких претензий Светлане Тихановской и её объединённому штабу. Ведь и Светлана, и каждый из  её объединённого штаба, кто принимал то или иное решение, прежде всего исходили из соображений безопасности и защиты жизней людей. Но парадокс нынешней ситуации заключается в том,  что при любом волеизъявлении граждан Беларуси на выборах Лукашенко власть не отдаст. Ведь на кону не только власть, но и его  собственная жизнь. И, с большой долей вероятности,  жизни членов его  клана( ближайшего окружения)  и  его семейства.

Именно поэтому я полагал, что  объединённый штаб просчитает все варианты и выберет наилучший. Но…

Возможность организованного мирного Майдана Победы  и установки палаточного городка была упущена 6 августа 2020г., когда на  легальный концерт-пикет на  площадку в парк Дружбы народов готовы были придти сто тысяч.  Объединённый штаб решил  вообще не рисковать. Видимо , в  штабе практически никто не пожелал даже гипотетической посадки в тюрьму  вследствие принятия такого решения. К тому же в штабе надеются, что оглушительная электоральная победа  Светланы Тихановской сама собой  после голосования 9 августа 2020г. решит вопрос смены власти.

Оно, возможно,  так и будет, если за Светлану  Тиханговскую  реально проголосует не менее  70-75 % избирателей. Тогда всё посыплется, ибо  новейшая история ещё не знала прецедента, когда правитель смог бы сохранить  власть  во время проведения электоральной кампании, имея поддержку  населения менее  25-30%.  Именно поэтому сегодня важен каждый активный голос, поданный против Лукашенко на избирательном участке.

При суммарном количестве таких активных голосов противников Лукашенко,  превышающим отметку  в 70-75%  и  может   произойти  мирная  электоральная революция.  Ведь всякая социальная революция – это прежде всего РЕВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ. При ином  электоральном раскладе, как я уже неоднократно писал и предупреждал, свержение диктатора и крушение  его режима  будет кровавым.

На  сегодняшний день (8августа 2020г.), когда пишутся эти строки,  Александра Лукашенко готовы поддержать  эти самые  25-30%.  Т.е. беларусское общество  сегодня находится в пограничном состоянии между  кровавым и мирным обрушением режима Лукашенко.

Признаюсь,  я сознательно в предыдущих публикациях  несколько занижал  уровень электоральной поддержки Лукашенко.  Ведь моей  главной целью как  политика,  блогера и аналитика  на этих  коронавыборах  являлось  свести до минимума возможность кровавой развязки.   Судя по всему, день основного голосования  9 августа 2020г.  оставит эту пропорцию  поддержки Лукашенко неизменной,   так как ничего сверхъестественного не произойдёт.  

И вот в такой ситуации Александр Лукашенко с тревогой и надеждой смотрит на восток.  Ему   снится  и видится,  что  Путин таки  признает его переназначение на этих коронавыборах.  И  выдаст ему  очередной , шестой( или седьмой – с учётом госпереворота 1996г.)  ярлык на царство на сопредельной  «русской» территории под названием  «Республика Беларусь».

Но восточный правитель, по всей вероятности,  не будет спешить с выдачей ярлыка.  Ему ведь тоже  как-то неловко будет, вопреки всему цивилизованному миру, признавать ТАКИЕ  «выборы». Поэтому  Путин  в чекистском стиле будет  «тянуть кота за хвост».  И терзать Лукашенко,  глядя на то,  как тот подавляет неорганизованные очаги народного сопротивления.  

Эти  очаги будут возникать стихийно и повсеместно.  Но вряд ли  уже будут( это моё  чисто субьективное суждение, я могу ошибаться) координироваться штабом  Тихановской или кем-то другим.  Поэтому,  с большой долей вероятности,  если не последует  координации действий, призыва  Тихановской  и её  штаба к общенациональной  бессрочной политической забастовке – до ухода Лукашенко,  такие разрозненные, пущенные на самотёк протесты будут подавлены.

И  тогда степень жестокости и количество пролитой крови во время подавления  очаговых протестов и определят дальнейшую судьбу  Александра Лукашенко  и его режима. 

Павел Знавец   08.08.20

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