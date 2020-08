Два бывших «зеленых берета» приговорены к 20 годам за участие в попытке вторжения в Венесуэлу

By The Associated Press Aug. 8, 2020

Военнослужащие отряда специального назначения Венесуэлы стоят на месте неудавшегося вторжения в мае. Credit Rayner Pena/EPA, via Shutterstock

CARACAS, Venezuela (AP) - Как сообщила прокуратура Венесуэлы, суд приговорил двух бывших солдат спецназа США к 20 годам тюремного заключения за участие в неудавшейся попытке вторжения в страну с целью свержения президента Николаса Мадуро,.

Бывшие «зеленые береты» Люк Денман и Айран Берри признались в участии в операции 4 мая, организованной третьим бывшим американским военным, который остается в Соединенных Штатах, сообщил в пятницу в Twitter главный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

«ОНИ ПРИЗНАЛИ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТИ ДЕЙСТВИЯ», - написал г-н Сааб, добавив, что дело будет продолжено в отношении десятков других обвиняемых. Он не сообщил подробностей.

Операция, получившая название «Операция Гидеон», была начата из временных тренировочных лагерей в соседней Колумбии и унесла жизни не менее восьми солдат мятежников, а 66 человек были взяты под стражу. Бывший «зеленый берет» по имени Джордан Гудро, глава частной охранной фирмы Silvercorp USA, базирующейся во Флориде, взял на себя ответственность за неудавшуюся атаку.

Прокуратура Венесуэлы объявила, что г-н Денман и г-н Берри, имеющие награды бывшие военнослужащие армии США, были признаны виновными в заговоре, незаконной торговле оружием и терроризме.

На государственном телевидении Венесуэлы, эти двое были широко представлены официальными лицами страны в качестве доказательства их давних заявлений о том, что Соединенные Штаты намерены свергнуть социалистическое правительство г-на Мадуро.

Этот инцидент также послужил причиной заявления о том, что Хуан Гуайдо, поддерживаемый США лидер оппозиции, на основании подписанного соглашения, подписанного двумя бывшими политическими советниками г-на Гуайдо, уполномочил г-на Гудро совершить нападение.

Г-н Гуайдо и официальные лица США отрицают свою причастность к нападению. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет использовать все возможные средства, чтобы добиться освобождения г-на Денмана и г-на Берри.

За день до того, как власти Венесуэлы объявили, что двум бывшим «зеленым беретам» вынесен приговор, в стране начался суд над шестью американскими руководителями хьюстонской компании Citgo. Эти шесть человек были арестованы в Венесуэле более двух лет назад по обвинению в коррупции.

Дело длилось несколько месяцев, пока бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон не встретился в июле с г-ном Мадуро в Каракасе, столице Венесуэлы, чтобы призвать его освободить г-на Денмана и г-на Берри, чтобы они могли вернуться домой в Соединенные Штаты.

Г-н Ричардсон в субботу сказал, что будет продолжать работать над освобождением осужденных ветеранов, которые являются уроженцами Техаса.

«Люк Денман и Айран Берри - американские граждане и ветераны вооруженных сил, которые заслуживают нашей поддержки», - сказал он. «Мы продолжим наш диалог с венесуэльцами, чтобы попытаться найти способ вернуть их домой, в их семьи».

Оба дела разворачиваются на фоне вражды между Вашингтоном и Каракасом. В прошлом году администрация Трампа поддержала г-на Гуайдо, который заявил, что является законным президентом Венесуэлы, пообещав свергнуть г-на Мадуро.

Г-н Гуайдо обвиняет г-на Мадуро в экономическом и социальном коллапсе некогда богатой страны, а лидер социалистов говорит, что Вашингтон манипулирует г-ном Гуайдо, чтобы украсть огромные нефтяные богатства Венесуэлы.

