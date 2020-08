После выборов в Беларуси в Минске строят баррикады

Протесты в Минске начались сразу после официального закрытия голосования

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения собравшихся там демонстрантов с сотрудниками ОМОН.

Акция протеста началась после окончания голосования на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Протестующие выкрикивали: "Позор!," их поддерживали гудками проезжающие автомобилисты в рамках так называемого "автопробега несогласных", сообщал ТАСС.

Вскоре силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона протестующих, а также резиновые пули. Это подтверждает корреспондент Русской службы Би-би-си Татьяна Януцевич, видевшая воочию разрывы гранат в районе стелы "Минск-город-герой". В соцсетях появляются видео разгона протестной демонстрации.

По официальным сообщениям, никто из демонстрантов не пострадал

Протестующие в ответ на действия милиции стали сооружать баррикады из мусорных баков, на что ОМОН ответил резиновыми пулями.

Корреспондент Би-би-си передает, что примерно в 23.30 по местному времени в район стелы "Минск - город-герой" по перекрытому и безлюдному проспекту Победителей на большой скорости пронеслись пять машин "скорой помощи". Белорусские власти между тем сообщили, что информацией о пострадавших пока не располагают.

Между тем ряд СМИ, в том числе и местные, передают, что протесты и столкновения с милицей происходят не только в столице, но и других городах.

Би-би-си также ведет онлайн, в котором новости о событиях после выборов публикуются в режиме реального времени.

Явка избирателей на 20:00 по местному времени составила 84,05%, сообщили поздно вечером в ЦИК.

У участков выстраивались длинные очереди

Вскоре после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты государственных экзит-поллов, по которым президент Александр Лукашенко набирает 79,7%, его главная соперница Светлана Тихановская - 6,8%. Достоверность этого опроса оценить пока сложно.

Милиция выведена на улицы Минска

Проблемы с интернетом и задержания журналистов

У многих участков выстраивались длинные очереди.

По утверждению ЦИК Беларуси, больше 41% - а это 2,8 млн человек - проголосовали досрочно. Для сравнения: на прошлых выборах в досрочном голосовании приняли участие 36,05% избирателей, а на выборах в 2010 году - 23,1%. Этот тип голосования, существующий в странах бывшего СССР с 1990-х годов, критикуется многими за непрозрачность.

Как сообщает портал Tut.by со ссылкой на независимых наблюдателей, на нескольких участках явка превысила максимальную - активисты сложили официальные данные по досрочному голосованию с числом избирателей, которых они сосчитали сами. Итоговая цифра получилась больше числа избирателей, приписанных к участку. В избирательной комиссии порталу не прокомментировали эти данные.

В Минске некоторые участки продолжили работу после официального закрытия голосования

На 10 участках в Минске и на одном в Бресте прием избирательных бюллетеней из-за скопившихся очередей продолжился и после официального закрытия. По словам главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, один участок продолжал работу даже спустя два часа после официального закрытия. За несколько часов до этого она подчеркивала, что часы работы избирательных участков продлеваться не будут.

На этих выборах кабинки для голосования закрывались не полностью - якобы из-за коронавируса

Проблемы с интернетом после закрытия участков в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) усилились. Появились сообщения, что крупные интернет-провайдеры потеряли связь по всей стране.

В течение всего дня местные жители сообщали о периодических проблемах с интернетом в столице - причем сразу у нескольких операторов связи. Пользователи жаловались, что не могут зайти на YouTube и загрузить мессенджеры. Жители Минска заранее готовились к такому сценарию - многие ставили себе VPN.

Проблемы были и у журналистов. Многие иностранные корреспонденты не получили аккредитаций для работы на выборах в Беларуси. Несмотря на это, некоторые все же приехали в страну. В результате еще до выборов из Беларуси депортировали съемочную группу канала "Настоящее время", а в воскресенье задержали журналистов телеканала "Дождь". При задержании их положили на землю. В квартире, которую снимали журналисты, провели обыск, после чего съемочную группу попросили покинуть страну.

Наблюдатели за порогом, пирожки в буфете. Как работают на одном из участков Минска

Кроме того, опасаясь за свою безопасность, из Беларуси уехала Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало, который сам уехал из страны в конце июля. После этого Вероника Цепкало поддерживала Светлану Тихановскую и участвовала в работе ее штаба. Сама Тихановская и ее соратница Марина Колесникова заявили, что не планируют уезжать за границу.

Спецтехника на дорогах

Сторонники Тихановской изначально планировали после завершения голосования прийти в центр города и принять участие в акции протеста. Но во второй половине дня, по сообщениям сразу нескольких СМИ, в Минск начали стягивать спецтехнику. На опубликованных в интернете видео журналисты заметили передвижной водомет. Также в колоннах двигались автозаки и армейские грузовики.

Многие станции минского метро закрыты на выход. Поезда проезжают без остановок уже пять центральных станций: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Молодежная.

По словам корреспондентов Би-би-си, главные здания и площади в центре Минска оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами. Некоторые солдаты со служебными собаками.

Милиция окружила архитектурно-скульптурный комплекс "Минск- город-герой" со знаменитой стелой в центре города. Туда же приехали автозаки, как сообщает наш репортер. Этот комплекс находится как раз недалеко от Дворца Независимости — резиденции президента.

Заблокированы две площади — Независимости и Октябрьская. Около площадей установили КПП, через которые никого не пускают.

В Минск стягивают спецтехнику

Лукашенко и Тихановская. Как голосовали главные соперники на выборах в Беларуси

На этих президентских выборах практически не было международных наблюдателей, в том числе представителей ОБСЕ и ПАСЕ. В Беларуси при этом 43 тысячи национальных наблюдателей, большинство из которых - представители провластных общественных объединений. Аккредитации получили пять тысяч наблюдателей от инициативы независимых активистов "Честные люди". Однако ЦИК Беларуси снизил число наблюдателей на участках, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.

***

