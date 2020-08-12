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"В сложное время мне оказали самую теплую и дружественную поддержку"

Борьба с эпидемией в приграничном городе Хуньчунь глазами россиянки

russian.china.org.cn 10-08-2020

Чанчунь, 10 августа /Синьхуа/ -- И в Китае, и в России есть такие пословицы "ближний сосед лучше дальней родни" и "друг познается в беде". Прожив в приграничном городе Хуньчунь /пров. Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ почти десять лет, 66-летняя россиянка Наталья Белая на себе ощутила теплоту и близость в отношениях между жителями двух соседних стран, особенно во время совместной борьбы с эпидемией COVID-19.

Выйдя на пенсию, Наталья переехала из российского Владивостока в г. Хуньчунь, расположенный на стыке границ Китая, России и КНДР. Оказавшись в этом городе с приятной окружающей средой, комфортной жизнью и дружелюбными жителями, она мгновенно влюбилась в Китай.

"Благодаря дружелюбности и инклюзивности Хуньчуня я не чувствую себя здесь 'чужой'. Мы с моими китайскими соседями часто вместе ходим на рынок покупать продукты, вместе танцуем на площадях и вместе лепим пельмени по праздникам", - отмечает она.

В начале этого года из-за внезапной вспышки эпидемии новой коронавирусной инфекции, многие временно проживающие в Хуньчуне россияне поспешили вернуться домой в Россию. Но Наталья не захотела покидать Китай. "Это моя вторая родина и здесь мой дом. Я верю, что в Китае - безопасно", - сказала она.

Наталью поразила незамедлительность мер, принятых китайским правительством, для борьбы с эпидемией, а также сплоченность и дисциплина китайского народа. По ее словам, "весь народ объединился, собрал всю волю в кулак, чтобы поскорее преодолеть эту напасть."

"Во время эпидемии COVID-19 жители и администрация моего микрорайона оказали мне самую теплую и дружественную поддержку", -- вспоминает она. Сотрудники микрорайона помогли ей оформить электронный "код здоровья", а переводчики подробно объяснили ей, как правильно защищать себя, посоветовали ей поменьше бывать вне дома, а также создали группу в Вичате /WeChat/, чтобы своевременно решать проблемы, с которыми Наталья может столкнуться в повседневной жизни.

"Да душно в маске, да скучновато дома, но сначала правила, потом порядок. Надо беречь себя, беречь окружающих. Если от тебя зависит жизнь другого человека, все это не проблема, ведь у всех единая судьба, особенно в трудное время", - заявила она.

Наталья еще помнит, что она своими главами видела, как сотрудники микрорайона, облаченные в защитные костюмы, каждый день проводили дезинфекцию, как волонтеры доставляли продукты и еду пожилым людям и находящимся на карантине, как курьеры, невзирая на риск заражения, старались в срок доставить резко увеличившееся количество заказов. "Мои соседи -- герои!" - отмечает она.

Во время карантина Наталья тоже была занята. Каждый день она занимала йогой, делала по дому 5000 шагов, читала книги, смотрела фильмы, изучила китайский язык, а также следила за развитием эпидемической ситуации.

"Эпидемия научила меня быть самой собой, жить настоящим, заниматься тем, что любишь, проявлять интерес ко всему, находить красоту в мелочах и ценить жизнь", - сказала она.

Наступило лето, Наталья стала свидетелем того, как Китай постепенно взял эпидемию под контроль, и как приграничный город стал постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Теперь она снова может с соседями танцевать на площади, но только в маске. "Я уверена, что совсем скоро мы сможем снять маски", - заверила она.

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