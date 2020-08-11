навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
11.08.20  

С Дальнего Востока пишут...

(0)
 
11.08.20   Редакция

Извините, Россия: Америка не копировала Вашу идею гиперзвуковой ракеты [воздушного базирования]

(0)
 
11.08.20  

В первый день полетов, на отдых в Турцию прилетели сотни российских туристов

(0)
10.08.20   Редакция

Либерда в РФ набросилась на Белоруссию

(0)
 
10.08.20  

После выборов в Беларуси в Минске строят баррикады

(0)
 
10.08.20  

Эти машины стояли в пустом заброшенном автосалоне в течение 8 лет

(0)
 
09.08.20   Редакция

Два бывших «зеленых берета» приговорены к 20 годам за участие в попытке вторжения в Венесуэлу

(0)
 
09.08.20  

Как работает китайская проституция (видео)

(0)
 
09.08.20  

Эхо Хиросимы: атомные бомбардировки изменили жизни советских граждан

(0)

последние за вчера, 10.08.20  
17:37   Редакция

Либерда в РФ набросилась на Белоруссию

(0)
 
04:08  

После выборов в Беларуси в Минске строят баррикады

(0)
 
02:38   Редакция

Светские хроники Двора Его Величества короля Испании Филиппа VI де Бурбoн и Грeсия

(0)
 
02:28  

Эти машины стояли в пустом заброшенном автосалоне в течение 8 лет

(0)
 
01:36   Редакция

Срезая углы в гонке за вакциной

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 11.08.20 17:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Извините, Россия: Америка не копировала Вашу идею гиперзвуковой ракеты [воздушного базирования]

Michael Peck   Contributor   Aug 4, 2020      

Russia Victory Day

Самолет МиГ-31К ВВС России несет высокоточную гиперзвуковую баллистическую ракету Х-47М2 “Кинжал” во время военного парада в честь Дня Победы, посвященного 73 -летию окончания Второй мировой войны и разгрома нацистской Германии,  Москва, Россия,  9 мая 2018 г.  (AP Photo/Pavel Golovkin) ASSOCIATED PRESS

Скопировала ли Америка у  России идею  создания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования?

"По следам России?" задает  вопрос  заголовок  статьи  опубликованной в  прошлом месяце   российским, контролируемом государством,  агентством Sputnik News , о контракте ВВС США на 1,2 миллиарда долларов на восемь самолетов Boeing  F-15EX, модернизации в 21 веке  легендарного F-15 Eagle времен холодной войны. В заявлении Boeing осторожно  отмечалось, что F-15EX «может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов».

“Ага!” - закричали российские СМИ. Россия уже вооружила перехватчик МиГ-31 (кодовое название НАТО: Foxhound) гиперзвуковой баллистической ракетой воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал» с заявленной скоростью 10 Махов, настолько быстрой, что западные средства ПВО, возможно, не смогут  перехватить  её.  «Российские военные, которые в 2017 году, первыми в мире получили оперативные гиперзвуковые возможности, приняли решение разместить свою передовую гиперзвуковую ракету «Кинжал»  на модернизированной, испытанной и испытанной платформе четвертого поколения - МиГ-31. - сообщает Sputnik News. «Самолет-перехватчик был впервые представлен в начале 80-х годов прошлого века, но за последние годы был подвергнут ряду ключевых модернизаций. В конфигурации МиГ-31К самолет может разгоняться до 3 Маха и нести ракету «Кинжал» с дальностью полета 2000 километров [1243 мили], способной разгоняться до 10 Маха,

Кажется, тут  есть некоторые параллели. МиГ-31 совершил свой первый испытательный полет в 1975 году, а F-15 - в 1976-м. МиГ-31 пришел на смену МиГ-25 Foxbat, а ВВС США,  вместо того, чтобы ждать годы, пока будет построено достаточное количество F-35, могут обратиться к F-15EX в качестве быстрой замены устаревшим  истребителям  завоевания  превосходства в воздухе F-15C/D и ударным истребителям F-15E Strike Eagle.  И Eagle, и Foxhound были сильно модернизированы, чтобы нести то, что стало супероружием 21-го века, гиперзвуковую ракету (которая на самом деле является не чем иным, как ракетой, летящей со скоростью, превышающей 5 Махов).

Президент России Владимир Путин создал почти культ гиперзвука, предупредив, что такие ракеты, как «Кинжал», корабельный «Циркон» и гиперзвуковой планер «Авангард» с термоядерным вооружением, не могут быть сбиты ПРО Запада. США пытаются наверстать упущенное в гонке гиперзвуковых технологий: например, в 2019 году ВВС провели испытания гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования с воздушным пуском (ARRW) AGM-183 с самолета B-52.

Зачем превращать модернизированные истребители времен холодной войны в гиперзвуковые ракетные установки? Для России МиГ-31 привлекателен тем, что этот большой 24-тонный перехватчик  может разгоняться до сверхзвуковых скоростей, необходимых для запуска «Кинжала». Россия также установила «Кинжал» на бомбардировщик Ту-22М3 «Бэкфайр», который также может летать на сверхзвуке, но имеет дальность полета 1500 миль по сравнению с примерно 500 милями для МиГ-31.

Привлекательность F-15 состоит в том, что это просто один мощный самолет. Хотя F-15EX не обладает такими же стелс-характеристиками, как  F-35, он больше, быстрее, имеет большую дальность полета и большую полезную нагрузку - 29 000 фунтов по сравнению с 22 000 у F-35 (см.  инфографику журнала Air Force Magazine ).

При подвеске  26-футового “Кинжала”  или американского гиперзвукового оружия длиной до 22 футов этот дополнительный размер и мощность помогают. Истребителям легче проникать в воздушное пространство противника, чем бомбардировщики, такие как B-52, а также они могут  лучше защищаться.

Но как насчет утверждения, что Америка скопировала идею России относительно гиперзвуковой ракеты воздушного базирования? Эта идея, вероятно, принадлежит нацистам.

В 1944 году Третий Рейх представил Фау-1, по сути, крылатую ракету, приводимую  в движение импульсным двигателем, вооруженную боеголовкой в ​​одну тонну и  оборудованную простой гироскопической системой наведения. Тысячи Фау-1 были выпущены по Великобритании с пусковых площадок во Франции, Бельгии и Голландии.

Но вскоре нацисты добавили новый смертоносный выверт: Фау-1, запускаемые  в воздухе с бомбардировщиков Heinkel 111 (см. видео здесь ). Около 1600 ракет Фау-1 были выпущены  по  Великобритании, особенно на Лондон, [хотя  и]  с довольно низкой точностью.

Бомбардировщики времен холодной войны были вооружены большими противокорабельными ракетами,:  американский B-52  нёс  крылатую  ракету AGM-86 длиной 21 фут ,  а  российский Ту-22М Backfire, -  противокорабельные ракеты  Х-22 длиной 38 футов. В то время как Пентагон наверняка заметил бы, что МиГ-31  вооружен гиперзвуковой ракетой,   сама  идея  вооружения  самолетов  большими ракетами кажется просто продолжением давней традиции.

статью прочитали: 57 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 