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опубликовано редакцией на Переводике 12.08.20 04:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Sputnik V: Россия получила заказы из 20 стран на ОДИН МИЛЛИАРД ДОЗ ПЕРВОЙ В МИРЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Jonny Tickle on 2020-08-11

В общей сложности 20 стран из Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии уже запросили в  России  новую  вакцину  против коронавируса, регистрацию которой во вторник подтвердил президент России Владимир Путин.

На конференции, посвященной объявлению о регистрации вакцины, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пояснил, что он уже получил заказы на миллиард доз.

«Вместе с нашими зарубежными партнерами мы готовы производить более 500 миллионов доз вакцины в год», - пояснил Кирилл Дмитриев. Все, что производится в России, будет использоваться внутри страны, а дозы для использования в других странах будут производиться за рубежом.

Видео: https://www.rt.com/russia/497719-russia-vaccine-orders/

По словам Дмитриева, РФПИ также работает над программой гуманитарной помощи развивающимся странам с целью сделать вакцину Covid-19 доступной в тех странах, которые не могут позволить себе производить или покупать собственную вакцину.

Объясняя, что вакцинация является острой проблемой для беднейших стран мира, Дмитриев сказал, что фонд считает, что «люди во всем мире должны иметь равный доступ к вакцине, независимо от их финансового положения».

Во вторник президент России Владимир Путин объявил, что страна зарегистрировала первую в мире вакцину против Covid-19. Вакцина, получившая название «Спутник V», должна вскоре поступить в массовое производство и будет доступна широкой публике с января 2021 года.

Несмотря на регистрацию, вакцина будет проходить дополнительные клинические испытания в России и на Ближнем Востоке.

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