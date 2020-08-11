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Президентские выборы в Беларуси

Государственный департамент США

Офис официального представителя

Для немедленного распространения

Заявление Государственного секретаря Майкла Помпео

10 августа 2020 года

 Соединенные Штаты глубоко обеспокоены проведением 9 августа в Беларуси президентских выборов, которые не были свободными и справедливыми. Жесткие ограничения на включение кандидатов в избирательные бюллетени, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, применение тактики запугивания против оппозиционных кандидатов, а также задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили этот процесс. Мы сожалеем, что наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) не получили своевременного приглашения для наблюдения за ходом голосования. Свободные и справедливые выборы с подлинной конкуренцией являются основой власти и легитимности всех правительств.

Призываем Правительство Беларуси уважать права всех граждан страны на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освободить незаконно задержанных лиц. Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции, а также использование отключения интернета для ограничения возможности граждан Беларуси обмениваться информацией о выборах и демонстрациях.

Как друзья Беларуси, мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, а также стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему. Для достижения этих целей Правительство Беларуси должно на практике доказать свою приверженность демократическим процессам и уважению прав человека.

Посмотреть источник: https://www.state.gov/presidential-elections-in-belarus/

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