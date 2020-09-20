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Эксперт: Медведев ведет переговоры с США о возвращении к власти, Путин серьезно болен, скоро состоятся президентские выборы

17 СЕНТЯБРЯ 2020 

Фото: "Рейтер" , агентство "Спутник"

Близкие к третьему президенту России Дмитрию Медведеву люди, входившие и входящие в окружение политика, пытаются вести консультации с представителями истеблишмента Демократической партии США.  Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил известный российский политолог Валерий Соловей. По его данным, обсуждаются два вопроса.

Первый  касается минимизации антироссийских санкций в случае победы Байдена в ноябре этого года. Второй вопрос – это  отношение Демократической партии США к вероятному процессу транзита власти в России и, в частности, "возможности возвращения Медведева на первую позицию в Российской Федерации".

Соловей считает нереальными шансы на приход Медведева к власти в России.

"…Он не сможет вернуться. Потому что даже при той ублюдочной системе, в которую превратились российские выборы, у него нет шансов быть избранным. Это довольно очевидно", – заявил Соловей. Он также заметил, что в круг так называемых "преемников" входит 10-12  человек и что в стране пройдут  досрочные президентские выборы.

"А зачем? Путин-то может сидеть до 2024", – поинтересовался собеседник, на это замечание Соловей ответил: "Нет, Владимир Владимирович не может сидеть. Ему придется уйти, если бы даже он очень хотел. Его окружение прекрасно это знает, и он знает: придется уходить. Надо обеспечить условия для транзита: как сохранить путинскую систему без Путина". По мнению Соловья, Путин будет исполнять обязанности "духовного отца нации", как это было в Китае с Дэн Сяопином.

"Он уйдет в кресло председателя Госсовета, где он, скорее всего, тоже очень недолго сможет просидеть. Точнее, полулежать. Так выглядит ситуация. То есть его личный фактор заставляет российскую политику так развиваться", – сказал Соловей.

Соловей ответил утвердительно на вопрос собеседника, является ли нахождение Владимира Путина на удаленке, признаком "сложностей  со здоровьем" президента России.

"Да, это проявление того, о чем я говорил — личные обстоятельства непреодолимой силы. Именно так", – ответил политолог.

В ответ на высказанные собеседником сомнения, аргументированные тем, что "…мы же видели Владимира Владимировича с Лукашенко, как он сидел в кресле — довольно-таки подвижный, заинтересованный…", Соловей ответил: "… этому предшествует долгая и специальная подготовка. Во всех отношениях, в том числе в медикаментозном плане. Когда вы подготовлены, вы сможете какое-то время выглядеть бодрячком. Потом уже нет".

Собеседник задал наводящий вопрос: "Сейчас мы прямо ушли в какие-то спекуляции по поводу здоровья. Или терпит, или его накачали какими-то обезболивающими. Вы об этом?" Соловей, в свою очередь, отметил: "Он [Путин] сильный человек. Вы знаете, он волевой человек. Он способен контролировать свои эмоции".

Соловей давно известен неожиданными предсказаниями в области российской политологии:

В июле 2020года он заявил, что заявил, что Конституция рухнет через год, а через два года Путина не будет у власти.

Летом этого года Соловей предрек войну России со странами СНГ.

В августе политолог утверждал, что Москва поглотит Минск, Лукашенко останется в живых, Путин скоро уйдет, Навального убивали всерьез.

Сразу после подведения итогов президентских выборов в Белоруссии Соловей заявил, что Лукашенко согласился со своим уходом из власти.

Соловья назвали возможным новым Навальным для России: он не пьет чай и кофе, опасаясь отравления.


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