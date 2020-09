архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 21.09.20 02:45 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"PLA starts real combat-oriented drills in Taiwan Straits amid Krach’s visit, approaches island from four directions" Китай - 18 сентября 2020 г. НОАК начала в Тайваньском проливе учения реально приближенные к боевым By Liu Xuanzun, Liu Xin and Guo Yuandan Source: Global Times Published: 2020/9/18 Начиная с пятницы, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит комплексные морские и воздушные учения и патрулирование в боевой готовности в Тайваньском проливе, СМИ Тайваня в пятницу утром сообщили об усиленной активности боевой авиации НОАК на четырех направлениях вблизи "воздушного пространства" острова. Эта новость появилась на фоне визита заместителя госсекретаря США Кейта Крача на остров Тайвань, где он, как сообщается, собирается присутствовать на поминальной службе по бывшему региональному лидеру Тайваня Ли Тэн Хуэю, известного как «крестный отец тайваньского сепаратизма». Операции НОАК имеют множество аспектов, которые превращают сепаратистов на острове в “черепаху в кастрюле”, и НОАК может в любой момент превратить учения в реальные [боевые] действия, если тайваньские сепаратисты будут упорствовать - пишут китайские эксперты С пятницы, командование Восточного театра военных действий НОАК проводит вблизи Тайваньского пролива настоящие боевые учения, сообщил Global Times на пресс-конференции в пятницу старший полковник Жэнь Гоцян, пресс-секретарь Министерства национальной обороны. Этот шаг, который нацелен на нынешнюю ситуацию в Проливе, является законным и необходимым действием, которое материк предпринял для защиты своего суверенитета и целостности, сказал Рен. Новости об учениях с боевой стрельбой НОАК поступили, когда на остров Тайвань прибыл с визитом заместитель госсекретаря США Кейт Крач. В последнее время США активизировали попытки разыграть тайваньскую карту и резко усилили провокационную деятельность и в военной сфере и в дипломатии. Помимо Министерства национальной обороны, заявления также опубликовали Министерство иностранных дел Китая и командование Восточного театра военных действий НОАК, в них подчеркивается, что остров Тайвань является неотъемлемой частью Китая. США и Демократическая прогрессивная партия Тайваня недавно вступили в сговор, чтобы поднять шум, и их попытка либо использовать остров для сдерживания Китая, либо поднять статус острова обречена на провал. «НОАК обладает твердой решимостью, полной уверенностью и достаточными возможностями для защиты национального суверенитета и целостности страны, чтобы победить все внешние силы, которые вмешиваются в тайваньский вопрос или проводят сепаратистские действия», - сказал Рен. Отвечая на горячие дискуссии пользователей сети Sina Weibo по поводу учений с боевой стрельбой, Восточное командование театра военных действий на своем официальном аккаунте написало, - «оставьте иллюзии и готовьтесь к бою», что собрало тысячи лайков. Учения в условиях максимально приближенных к боевым Военный эксперт материкового Китая Сун Чжунпин сообщил Global Times в пятницу, что официальные представители вооруженных сил материкового Китая использовали три разных выражения при описании операций, а именно: реальные боевые учения, патрулирование в боевой готовности и комплексные воздушные и морские учения, что указывает на то что учения многоплановые. Тайваньские СМИ со ссылкой на министерство обороны острова заявили, что в операции были задействованы 18 боевых самолетов НОАК - два бомбардировщика H-6, восемь истребителей J-16, четыре самолета J-11 и четыре самолета J-10, и некоторые из них пересекли границу. средняя линия »Тайваньского пролива. Учения также продемонстрировали хорошую способность НОАК мобилизоваться для участия в боях и быструю реакцию, когда требуется выполнение задачи. Когда 10 августа министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар посетил Тайвань, в дополнение к вылетам истребителей НОАК в тот день, 13 августа НОАК объявила об учениях в Тайваньском проливе. Когда Крач прибыл с визитом на Тайвань в четверг, НОАК немедленно, на следующий день, начала настоящие боевые учения. Они показали, что НОАК хорошо подготовлена ​​к реагированию на любую ситуацию в Тайваньском проливе, включая мобилизацию, в очень короткие сроки, для крупномасштабной военной операции на острове Тайвань, сказал анонимный эксперт. По словам эксперта, основные боевые силы НОАК всегда готовы вступить в бой, и недавние учения подтвердили это, отметив, что это также показало, что силы США не успеют прийти на помощь Тайваню, а военные на острове не смогут противостоять молниеносным мощным атакам НОАК, если будет проведена операция по воссоединению силой. Попытки взаимодействия США В дополнение к отправке Крача в четверг на остров Тайвань для участия в поминальной службе по бывшему региональному лидеру Тайваня Ли Дэн Хуэю, США в последние дни, усилили свою провокационную деятельность, чтобы попытаться заставить Китай отступить от своих позиций по «тайваньскому вопросу».. США также пытаются провоцировать Китай по тайваньскому вопросу и в ООН. ABC News сообщила в четверг, что посол США в ООН Келли Крафт в среду обедала с Джеймсом Ли, директором Тайбэйского экономического и культурного офиса в Нью-Йорке. Крафт назвала встречу «исторической» и очередным шагом в кампании администрации Трампа по укреплению отношений с островом. Крафт рассказала, что она и Ли «обсудили различные способы, с помощью которых мы можем наилучшим образом помочь Тайваню активнее участвовать в ООН». Китай сделал официальное заявление в знак протеста против действия посла США, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. Тайваньский вопрос касается основных интересов Китая, и Китай призывает США четко понять чувствительность, чтобы не создавать новых препятствий для китайско-американских связей. В четверг конгрессмен Том Тиффани представил законопроект, призывающий США прекратить "устаревшую и контрпродуктивную" политику одного Китая и возобновить официальные дипломатические отношения с Тайванем Вторя законопроекту Тиффани, некоторые исследователи из США также заявили, что ставить под сомнение «неоднозначный» характер приверженности Америки делу защиты Тайваня стало мейнстримом, поскольку из-за этой «стратегической двусмысленности» остров Тайвань не мог быть уверен, что США встанут на его защиту, и материк[овый Китай] не мог быть уверен, что США этого не сделают. Однако Лю Сян, научный сотрудник Китайской академии социальных наук в Пекине по исследованиям США, сказал, что это все еще неизвестно, и слишком рано говорить, что Вашингтон откажется от политики одного Китая, поскольку у него есть опасения по поводу возможных реакций на материке. и достаточно ли у него возможностей для "защиты" Тайваня в военном отношении. Некоторые политики США, в том числе Тиффани, рекламируют «прекращение двусмысленности в отношении Тайваня», чтобы уговорить ДПП и сепаратистов на острове Тайвань. Но они также должны знать, что материк сохраняет военное превосходство на море и в воздушном пространстве вокруг острова, сказал Люй. «Когда их технологии и методы торговой войны не работают, США склонны разыгрывать тайваньскую карту, и нынешние провокации показывают, что они останавливаются на грани разрыва с политикой единого Китая», - об этом Global Times сообщил пекинский эксперт по тайваньским делам, пожелавший остаться анонимным. «США хотят, чтобы Тайвань выступал в роли одного из его часовых в Тихом океане, и при этом остров должен платить за свое оружие. На самом деле США рассматривают остров как туалетную бумагу и без колебаний выбросят ее после того как используют в своих интересах", - сказал он. Эксперты также заявили, что если США откажутся от политики одного Китая, то будет активирована статья 8 Закона Китая о борьбе с отделением, что означает, что Китай будет использовать немирные и другие необходимые средства для решения тайваньского вопроса раз и навсегда.

От переводчика: в тото же день 18 сентября, в Global Times была опубликована редакционная статья - PLA Friday drills not warning, but rehearsal for Taiwan takeover: Global Times editorial (Начавшиеся в пятницу учения НОАК - это не предупреждение, это репетиция захвата Тайваня) Не стал её переводить так как суть её аналогична вышеприведенной статье, за исключением, может быть заголовка и некоторых деталей статью прочитали: 118 человек Комментарии