дата публикации 20.09.20 07:31 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала 2020 года 15 СЕНТЯБРЯ 2020 За январь-август яблоки подорожали на 77,7% до 29 грн за кг а морковь — на 69,5% до 10,9 грн за кг Примечание от скаута: курс гривны к рублю: 1 гривна - 2.69 рубля Обнародованы данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2020 года. При этом часть продуктов дорожают, а часть дешевеют, сообщается на сайте Государственной службы статистики. По данным ведомства, за январь-август яблоки подорожали на 77,7% до 29 грн за кг, морковь — на 69,5% до 10,9 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 32,8% до 36,9 грн за кг. В то же время лук подешевел на 34,3% до 5,9 грн за кг, картофель — на 25,8% до 10 грн за кг, яйца подешевели на 20,4% до 16,8 грн за десяток, филе куриное — на 14,1% до 87,4 грн за кг. По информации Госстата, за январь-август нынешнего года сигареты премиум-класса подорожали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,3% до 17,6 грн за бутылку. Напомним, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки — на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую — на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 13,5 грн за кг. Известно, что потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2020 года инфляция составила 1,2%. При этом в августе фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Национального банка 5% ± 1%. Как сообщалось, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

Российская гиперзвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем вызывает опасения военной разведки Великобритании — СМИ 13.09.2020 Военная разведка Великобритании предупреждает, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой руководителя военной разведки Великобритании генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла, информирует enovosty.com/news. По его словам, разрабатываемая Россией «гиперзвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем может быть задействована глобально и может позволить нанести удар с неожиданного направления». Издание пишет, что речь идет о ракете «Буревестник», которая, как говорится в статье, способна находиться в атмосфере в течение нескольких лет, имеет непредсказуемую траекторию полета и готова нанести удар в любой момент. Цитируя Хокенхалла, газета уточнила, что благодаря ядерному двигателю у ракеты «практически бесконечное время пребывания в ожидании в воздухе». Глава военной разведки Соединенного Королевства, который занимает этот пост с декабря 2018 года, также обратил внимание на российские инвестиции в развитие подводного флота и глубоководных океанических средств, таких как «автономный подводный аппарат, способный доставлять ядерные боевые заряды к целям на берегу или даже к авианосной группе в море» или создавать угрозу проложенным по дну океанов кабелям интернета или энергоснабжения. По мнению Хокенхалла, военное руководство России пошло по пути не количественного наращивания вооружений, а более оперативной разработки их новых видов. «Они пристально изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить нам как можно больше проблем», — приводятся в статье слова главы военной разведки. Хокенхалл утверждает, что Россия представляет самую большую «геополитическую угрозу европейской безопасности». В этой связи он также упомянул «все более авторитарный и напористый» Китай. Пекин глава британской военной разведки назвал «величайшим риском мировому порядку», поскольку он пытается навязать свои нормы и стандарты всему миру с использованием экономических рычагов при поддержке массированных инвестиций в вооруженные силы. Напомним, сегодня у берегов Шотландии британские истребители Typhoons перехватили российские самолеты ТУ-142. Они были идентифицированы как самолеты морской разведки и противолодочной обороны, сообщили в Минобороны Великобритании. Уточняется, что российские Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства. Как пишет Independent, в 2019 году российские самолеты в европейском воздушном пространстве перехватывались почти 300 раз.

Британия готовится к «значительным изменениям в военной философии» — The Economist 16 сентября, 2020, Власть Британии проводит «переоценку политики обороны». © depositphotos / melis82 Британское правительство начало широкую переоценку оборонной политики страны, включая также и некоторые внешнеполитические вопросы и политику безопасности. Импульсом к таким действиям правительства Британии стали потенциальные угрозы. Разведка Великобритании активно работает над накоплением оперативной информации, и эта информация не всегда является «положительной», пишет журнал The Economist. Изрядно Британию беспокоит военный потенциал России. Российские глубоководные подводные лодки, беспилотники, ядерное вооружение, противоспутниковое оружие свидетельствуют о большой военной мощи. Россия «смещает границы науки и международных договоров». К тому же, ранее высокотехнологичное оружие находилось «в руках» больших стран, а сейчас даже небольшие государства, такие как Иран, и негосударственные группы, например «Хезболла», имеют ракетное оружие высокой точности. Также, сейчас увеличиваются угрозы других типов, которые не касаются военной сферы. Несмотря на то, что Россия считается крупнейшей военной угрозой для Европы, серьезные проблемы в последнее время может создавать и Китай. Сейчас именно Китай представляет наибольшую угрозу мировому порядку, из-за своих стремлений навязать китайские стандарты и нормы, используя экономическую силу для воздействия. Даже нормы ведения внешней политики в последнее время претерпели значительные изменения. Ранее было бы немыслимо, чтобы британская власть использовала «жесткий подход» в решении внешнеполитических проблем, но решение правительства Великобритании о запрете китайской компании Huawei участвовать в развитии британских мобильных сетей 5G отражает именно жесткую позицию. Великобритания находится «на безопасном расстоянии от Китая» с географической точки зрения, но противоспутниковое оружие, кибератаки и пропаганда не учитывают географию. ВМС Китая, одни из крупнейших в мире, в последнее время все чаще маневрируют в европейских водах. Китайское оружие «быстро разрушает западные военные преимущества». Сейчас мир «изменил стратегию ведения войны». Британские враги отвергают "традиционный бинарный взгляд на мир и войну", зато ведут "непрерывную борьбу". Большая часть этой борьбы заключается в том, что страны сейчас все чаще используют практику дезинформации и кибератак, или политических провокаций, что находится «вне открытого конфликта», в так называемой «серой зоне». Реагировать на угрозы «серой зоны» трудно. Политические провокации не позволяют использовать реальное оружие для противодействия. Зато враги могут сеять страх благодаря подобным провокациям. 14 сентября руководитель штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер сказал, что Британия находится на пороге «значительных изменений в военной философии». На смену "массовости и мобилизации" придет "стратегия скорости, готовности и стойкости», которая будет действовать гораздо лучше против новых угроз «в сферах космоса и киберпространства». Но акцент на угрозах «серой зоны» грозит риском. Чем больше Великобритания будет акцентироваться на угрозе политических провокаций и кибератак, тем больше стране придется полагаться на помощь государств-союзников. Дэвид Благден из Университета Эксетера в Англии отмечает, что вторжение России в Украину, которое часто считают «каноническим примером серой войны», включало несколько бронетанковых дивизий и завуалированные ядерные угрозы - вряд ли ситуация касалась только кибератак и дезинформации. Опора на «футуристическое оружие» с отказом от уже «проверенных средств» - это «азартные игры с высокими ставками», резюмирует журнал.

Один пункт из восьми. Что на самом деле согласовал Ермак в Берлине по Донбассу. Документ 15 СЕНТЯБРЯ 2020 В распоряжение редакции попал документ с итогами совещания в Берлине по Донбассу. 11 сентября там встретились советники глав государств Нормандского формата. В частности - глава ОП Андрей Ермак и его российский визави Дмитрий Козак. Мы уже анализировали главные итоги встречи. Заявлялось, что стороны договорились вынести на рассмотрение парламента изменение постановления о местных выборах. Которое, напомним, противоречит Минским соглашениям - в части выборов и передачи границы в ОРДЛО. Правда, Украина уже дала заднюю и заявила, что постановление, скорее всего, не поменяют. После встречи в Берлине стороны были довольно скупы на комментарии. Козак заявил, что прорывов не произошло, а Зеленский сказал, что нужна будет еще одна встреча советников. Имеющийся у редакции документ подтверждает, что на самом деле ни о чем значимом договориться вообще не удалось. Прекращение огня Несмотря на заявления о приверженности перемирию, по факту стороны его так и не согласовали. Россия внесла предложение, чтобы Украина опубликовала на сайте Минобороны приказ об остановке огня до 15 сентября. В приказе должны быть перечислены согласованные при заключении перемирия пункты. Также Москва попыталась обязать Киев расследовать вместе с сепаратистами факты нарушений. И до 18 сентября провести отмененную ранее инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы. Но Украина это не поддержала (что, в общем-то, еще раз показало, что и предыдущая инспекция в Шумах была остановлена по решению Киева после угроз "партии войны"). Украинская сторона внесла зеркальное предложение по перемирию. В нем нет ничего о приказах или инспекции. Зато есть предложение согласовать график разведения войск на трех новых участках, решить по разминированию, пустить СММ ОБСЕ на территории "ДНР" и "ЛНР" и открыть дополнительные КПВВ в Счастье и Золотом до 25 октября. Россия эти предложения не поддержала, заявив, что обо всем этом уже договорились на заседании ТКГ от 19 августа. Украина же, повторяя их в новых формулировках, только вносит путаницу и заставляет пересматривать уже наработанные вопросы. Изменение постановления Рады Вторым достижением встречи называли договоренность изменить постановление Верховной Рады о местных выборах. Однако по факту, судя из документа, стороны так и не сошлись ни на одном варианте. Россияне предложили Киеву взять на себя обязательства по изменению "постановы". Туда предполагалось внести пункт о том, что выборы в ОРДЛО могут пройти после создания к этому необходимых условий по Минским соглашениям. Также РФ требовала исключить заявления официальных лиц Украины о пересмотре Минска-2. Но Украина внесла возражение, что Верховная Рада является конституционно суверенным органом. И все, что зависело от переговорщиков - просьба к Раде пересмотреть документ, - уже сделано. Россия также пыталась внести в итоговый документ встречи увязку смены постановления Рады с продвижением в других вопросах. Другие стороны это не согласовали. Однако по факту Москва с данной позиции не уходит. То есть без изменения постановления Рады дальнейшие движения будут крайне проблематичны. Новый саммит лидеров "Четверки" Не договорились Украина и Россия и о встрече президентов. Москва внесла предложение увязать такую встречу с полным исполнением решений парижского саммита от 9 декабря - "включая согласование Украиной и ОРДЛО всех правовых аспектов политического урегулирования конфликта". То есть закона об особом статусе, изменений в Конституцию и закона об амнистии. Также РФ требует обязательного согласования итогового заявления еще до этой встречи. Все это Киев, а также Берлин и Париж отвергли. Украина же предложила проводить саммит в ближайшее время и согласовывать итоги встречи "если возможно". На это не пошла Москва. Подобная судьба постигла и остальные пункты - пути реализации Минских соглашений, включение "Формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе, участки разведения, разминирование, обмен пленными и так далее. Всего в документе было восемь позиций. Единственное, о чем удалось договориться - это допуск представителя "Красного креста" на заседание ТКГ в Минске и выслушивание его претензий к сторонам. Это, повторимся, единственное согласованное решение встречи. Всего на ней обсуждалось восемь пунктов. По остальным к консенсусу не пришли. Выводы Судя по документу, все упирается в два момента. Первый - постановление Рады, которое блокирует прогресс на таких направлениях, как обмен пленными и дальнейшее разведение войск. То есть достаточно прикладные вещи, которые важны для урегулирования, но не касаются политической части Минских соглашений. Россия требует исправить постановление Рады, без чего не будет продвижения по указанным темам. Второй - отказ Украины брать на себя обязательства по политической части Минска-2. Россия в ответ отказывается даже обсуждать новую встречу лидеров "нормандской четверки" - без согласования в рамках ТКГ всего пакета законопроектов, касающихся мирного урегулирования на Донбассе. То есть меры по прекращению огня и снижению накала противостояния еще более-менее могут воплощаться (если Рада изменит постановление о выборах). Что же до урегулирования и реинтеграции Донбасса - здесь наблюдается глухой тупик. Политического пакета Украина реализовывать не хочет. Все это коррелирует с прогнозами редакции о том, что Зе-команда планирует заморозить конфликт без реинтеграции Донбасса. Подробнее об этом - в материале Донбасс и НАТО. Зачем у Зе готовят опрос украинцев в день выборов и что именно хотят спросить. Правда, в этом случае Зе не стоит рассчитывать на большие пиар-дивиденды накануне местных выборов. Прогресс дальше перемирия не пойдет, да и то пока под вопросом из-за неразрешенной ситуации в Шумах.

Берлинский провал. Какой порядок капитуляции выдвинул Путин Зеленскому 16.09.2020 Юрий Вишневский / Деловая столица Предложенный Кремлем ультиматум включает легализацию оккупационных войск, "выборы" под дулами их автоматов и дальнейшее "самоуправление" на их штыках. О том, что переговоры в нормандском формате в Берлине 11 сентября провалились, стало известно сразу по их окончании. Однако сейчас выяснилось, что дело обстоит еще хуже. Фактически Путин выдвинул Зеленскому ультиматум. И если он не будет выполнен, то никакого мира на Донбассе не будет. Путин отказался "сойтись посередине" Напомним, что 11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. В роли советника Зеленского на этой встрече выступал руководитель его офиса Андрей Ермак, а в роли советника Путина - замруководителя его администрации Дмитрий Козак. Накануне встречи российские СМИ сообщали о том, что готовится некий итоговый документ. «Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи», - сообщил «Интерфаксу» российский источник, знакомый с ходом подготовки встречи. Однако после встречи никакой итоговый документ не появился. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о том, что переговоры были провальными. Но через трое суток после встречи сайт Страна.ua обнародовал 46-страничный документ - сравнительную таблицу, в которой приведены подготовленные к этой встрече предложения РФ от 21 августа, альтернативные предложения Украины от 23 августа и франко-германские предложения от 1 сентября. Конечно же, Страна.ua сопроводила этот документ своими комментариями, где попеняла, что Зеленский, дескать, испугался «партии войны» и потому побоялся удовлетворить все кремлевские хотелки. Но реальная ситуация иная. «Партия войны» доминирует в Кремле. И рупором именно этой кремлевской партии выглядит Страна.ua, которая не выказала к Кремлю никаких претензий. В Украине же есть «партия обороны» (а не «партия войны») и «партия капитуляции» (а не «партия мира»). Зеленский, судя по всему, надеялся занять промежуточную позицию. Это, возможно, было бы разумно, если бы со стороны РФ просматривалось аналогичное желание. Однако в действительности Путин - это «партия войны», и его устроит только капитуляция. Известно, что Зеленский питал на сей счет иллюзии. Когда он еще только примерялся к президентскому креслу, то рассказывал, как вел бы переговоры с россиянами насчет, как он выразился, «всех этих кусков земли», то есть оккупированных территорий. «А говорить на самом деле надо очень просто: "Чего вы хотите? Да, чего вы к нам пришли? Напишите пункты". И я бы взял эти пункты, прочитал, но мир-то, честно говоря, нужен на наших условиях. Поэтому я сказал бы: "А вот наши требования". И где-то посередине бы сошлись», - на полном серьезе говорил Зеленский. Став президентом, он тоже на полном серьезе принялся это реализовывать. Документ, который обнародовала Страна.ua, показывает, что Зеленский в самом деле собрался выполнить хотелки Путина наполовину. А Путина это не устроило. Ему подавай капитуляцию на 100%. И теперь мы все оказались в очень опасной ситуации. Ибо Зеленский сейчас на развилке, и неизвестно, какой путь он выберет. На какие капитулянтские шаги он уже согласился и каких еще шагов требует от него Путин - об этом можно узнать, внимательно прочитав документ, который обнародовала Страна.ua. Изменения в Конституцию и «формула Штайнмайера» Украинская делегация прибыла в Берлин, предварительно дав согласие на две «меры по реализации политических положений Минских соглашений». Эти меры были предложены Францией и Германией и поддержаны Украиной с некоторыми уточнениями. Первая мера, на которую должна пойти Украина по предложению Ермака, - это «правовые аспекты особого порядка местного самоуправления ОРДЛО. Законопроект, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, произошедшими в ОРДЛО, а также законопроект об особенностях местных выборов в ОРДЛО подлежат обсуждению без каких-либо предварительных условий в Политической рабочей группе ТКГ. Украине представить проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации в Политическую рабочую группу ТКГ». Вторая мера - это «включение "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Консультации в Политической рабочей группе ТКГ с целью скорейшего достижения договоренностей по проекту закона об особом статусе с включенной в него "формулой Штайнмайера" должны быть активизированы и завершены к концу сентября». Франция и Германия хотели, чтобы Украина сделала это до 16 сентября 2020 г., но Ермак выторговал у французов и немцев еще две недели и с этим приехал в Берлин. Однако Путину этих двух мер оказалось мало. Он хочет большего. И существенным элементом этих его хотелок является принудить Украину к прямым переговорам с кремлевскими марионетками в Донецке и Луганске. РФ настаивает, в частности, что проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации должен быть «с учетом особенностей ОРДЛО». Кроме того, РФ требует, чтобы Верховная Рада приняла законопроект об особом статусе ОРДЛО, предложенный кремлевскими марионетками четыре месяца назад. По кремлевским планам, наша страна «представит письменные предложения и замечания к проекту закона об особом статусе ОРДЛО Украины на постоянной основе (в связи с инкорпорацией "формулы Штайнмайера"), представленному представителями ОРДЛО Украины 25 мая 2020 года, а также перечень законов и иных нормативно-правовых актов, подлежащих принятию или изменению для обеспечения функционирования особого статуса ОРДЛО Украины на постоянной основе (с кратким концептуальным изложением содержания указанных актов)». Далее, по планам Кремля, Украина «совместно с представителями ОРДЛО в ТКГ активизирует консультации в целях скорейшего согласования единого проекта Закона об особом статусе ОРДЛО на постоянной основе (с инкорпорацией в него "формулы Штайнмайера"), имея в виду необходимость включения в него положений, регулирующих вопросы будущего административно-территориального устройства и соответствующей ему системы органов местного самоуправления ОРДЛО, их полномочий, финансовой и материальной основы для реализации указанных полномочий, непрерывности жизнеобеспечения ОРДЛО в переходный период и иных положений, обеспечивающих функционирование особого статуса на постоянной основе». «Народная милиция» вопреки Минским договоренностям Но эти требования меркнут и блекнут на фоне дальнейшей путинской наглости. Кремль ждет от Зеленского, что Украина «представит в ТКГ и приступит к согласованию с представителями ОРДЛО Украины законопроекта, регулирующего организацию и деятельность народной милиции ОРДЛО и, с учетом этого регулирования, - правовое определение порядка и условий разоружения незаконных вооруженных формирований и создания условий безопасности для организации местных выборов в ОРДЛО Украины». А когда это будет согласовано, Украина, по плану Кремля, «представит к заседанию рабочей группы ТКГ по политическим вопросам проект закона Украины об особенностях проведения внеочередных местных выборов в ОРДЛО Украины». Суть очень прозрачна: Украина должна легализовать оккупационные войска под видом «народной милиции», затем под дулами автоматов этой «народной милиции» пройдут выборы в ОРДЛО - и мы получим легализованную нами оккупационную администрацию ОРДЛО, которая будет держаться на штыках «народной милиции». Проблема Кремля в том, что этого НЕТ в Минских договоренностях. Там есть только «создание отрядов народной милиции по решению местных советов», однако, чтобы такое решение местных советов появилось, необходимо, чтобы сначала местные советы были избраны. То есть - сначала выборы, а затем уже - «народная милиция», если такие решения примут новоизбранные местные советы. И это означает, что по Минским договоренностям нельзя легализовать оккупационные войска переименованием их в «народную милицию». Оккупанты должны уйти, а местные незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены. Конечно же, тут возникает вопрос: а кто же будет обеспечивать безопасность в переходный период? При Порошенко украинская сторона давно предлагала решение: миротворцы ООН. Но при Зеленском (Ермаке) видим просто молчание. Банковая не сообщает - по крайней мере нам, украинцам, - никакого варианта решения. Хотя и заявить о согласии с предложением РФ тоже боится. На саммит - только через унижение А самое первое, чего добивается РФ, это чтобы украинский парламент убрал из своего постановления №795 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» четвертый пункт. Этот пункт гласит, что выборы в Крыму и ОРДЛО будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, при условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ. Подчеркнем, что 15 июля за это постановление проголосовали 326 народных депутатов. Это конституционное большинство. Постановление было поддержано почти единодушно всеми фракциями и группами, за исключением фракции ОПЗЖ (большинство ее членов демонстративно нажали кнопку «против»). РФ угрожает, что если Верховная Рада не уберет из этого постановления четвертый пункт, то никакой саммит N4, то есть лидеров стран Нормандской четверки, вообще не состоится. Фактически это ультиматум: мира на Донбассе не будет, пока не будет отменен четвертый пункт постановления. Требование РФ сформулировано так: «Украина обеспечит отмену (корректировку) всех противоречащих Минским соглашениям положений Постановления Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года №795-IX, предусмотрев, что внеочередные местные выборы в ОРДЛО будут назначены после создания всех правовых и организационных условий в соответствии с Минскими соглашениями». В обоснование этого требования РФ утверждает: «Для обсуждения в N4 и в ТКГ всех предусмотренных проектом предстоящего совещания аспектов урегулирования конфликта необходимо выяснить и недвусмысленно закрепить принципиальную позицию и намерения Украины относительно использования всех без исключений требований Минских соглашений как политико-правовой основы урегулирования конфликта, в том числе относительно дальнейшего применения Постановления №795-IX для назначения и проведения внеочередных местных выборов в ОРДЛО. При отсутствии согласованного решения по этому вопросу рассмотрение всех других вопросов повестки предстоящего совещания N4 лишено практического смысла». Что могла бы ответить на это украинская сторона? Ну прежде всего то, что на данный момент никаких договоренностей в формате N4 о выборах в ОРДЛО нет. Когда такие договоренности будут достигнуты, тогда при необходимости Верховная Рада изменит формулировки постановления №795. Если же РФ настаивает на необходимости «использования всех без исключений требований Минских соглашений» прямо сейчас, тогда мы ловим РФ на слове и напоминаем о своем требовании к РФ выполнить условия Минских договоренностей и освободить Дебальцево и другие районы, которые были захвачены РФ в нарушение Минских договоренностей. То есть, если уж соглашаться на корректировку постановления №795, то так и записать: эта корректировка вступает в силу сразу после того, как Украина восстанавливает контроль над Дебальцево. В Кремле ждут сигнала о капитуляции Что вместо этого ответила украинская делегация во главе с Ермаком? «Редакция, предложенная российской стороной, которая содержит обязательства Украины отменить (скорректировать) Постановление Верховной Рады Украины от 15.07.2020 №795 до определенного срока, подразумевает вмешательство в конституционные полномочия Верховной Рады Украины. Напомним, что исходя из имеющихся полномочий, глава украинской делегации в ТКГ Л.Кравчук 19.08.2020 г. обратился в Верховную Раду Украины с просьбой рассмотреть данное Постановление на предмет соответствия Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях" и комплексу мер по реализации Минских договоренностей». То есть украинская делегация решила подставить Верховную Раду. Дескать, Зеленский не собирается капитулировать, но это может сделать парламент. В этой связи важно подчеркнуть один момент. Сама по себе корректировка постановления №795 не станет капитуляцией, но будет сигналом о готовности Зе-власти капитулировать. Как подчеркивает РФ, без корректировки постановления №795 не состоится саммит лидеров стран Нормандской четверки. А Путин видит смысл в этом саммите только в том случае, если Зеленский согласится на весь предложенный Кремлем алгоритм капитуляции, включая легализацию оккупационных войск, «выборы» под дулами их автоматов и дальнейшее «самоуправление» на их штыках. Так что если Зеленский согласится на корректировку постановления №795 и добьется этого от Верховной Рады, это будет означать, что он уже согласен и на все остальные хотелки Путина. статью прочитали: 76 человек Комментарии