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17 сентября 2020

Российская группировка войск во время самых мощных с марта ударов по объектам и позициям террористических группировок на северо-западе Сирии, помимо воздушных платформ, использовала и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Об этом со ссылкой на свои полевые источники в провинции Идлиб сообщает агентство Al-Masdar News.

Согласно информации, «Искандеры» были применены против мест концентрации боевиков-исламистов во вторник, 15 сентября. Россия задействовала авиацию и наземные ударные системы в Идлибской зоне деэскалации параллельно консультациям в Анкаре между военными делегациями РФ и Турции, отмечает Al-Masdar News.

Российские удары были поддержаны сирийской армией в южных районах провинции Идлиб, что привело к жертвам с обеих сторон, добавляет издание.

ОТРК «Искандер» показал высокую эффективность во время боевых действий в Сирии.

«Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества — простоту в эксплуатации и надёжность в применении», — заявил в декабре 2018 года вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Комплекс способен поражать цели на дальности до 500 километров. Его целями могут быть системы ПВО, командные пункты и узлы связи, аэродромы, корабли, а также скопления войск и бронетехники. В состав ОТРК входят баллистические и крылатые ракеты. Западные эксперты считают, что радиус «Искандера» существенно выше возможностей ОТРК и дивизионной артиллерии НАТО.

Впервые о появлении двух комплексов «Искандер-М» в Сирии СМИ сообщили в 2016 году.

В настоящее время единственным зарубежным эксплуатантом ОТРК (экспортная версия «Искандер-Э» с уменьшенной дальностью стрельбы — до 280 км) является Армения.

Как сообщало EADaily, Воздушно-космические силы России осуществили самую крупную атаку с марта этого года над северо-западным регионом Сирии, нанеся накануне, 15 сентября, удары по ряду объектов террористов в провинции Идлиб. Российские ВКС серией ударов атаковали террористические группировки в северной части Идлиба, в районе города Маарет-Мисрин.

Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.

Несмотря на формально действующий с начала марта этого года режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, ситуация здесь остаётся крайне напряжённой, особенно в горном районе Джебель аз-Завия на юге провинции Идлиб, где в нарушение российско-турецких договорённостей продолжают действовать террористические группировки.

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