навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
10.08.20   Редакция

Либерда в РФ набросилась на Белоруссию

(0)
 
10.08.20  

После выборов в Беларуси в Минске строят баррикады

(0)
 
10.08.20  

Эти машины стояли в пустом заброшенном автосалоне в течение 8 лет

(0)
 
09.08.20   Редакция

Два бывших «зеленых берета» приговорены к 20 годам за участие в попытке вторжения в Венесуэлу

(0)
 
09.08.20  

Как работает китайская проституция (видео)

(0)
 
09.08.20  

Эхо Хиросимы: атомные бомбардировки изменили жизни советских граждан

(0)
 
08.08.20   Редакция

“Прощание славянки”

(0)
 
08.08.20  

Сотрудники МВД Эстонии отказались вселяться в здание с символом петуха

(0)

последние за вчера, 09.08.20  
 
18:47   Редакция

Два бывших «зеленых берета» приговорены к 20 годам за участие в попытке вторжения в Венесуэлу

(0)
 
17:30  

Как работает китайская проституция (видео)

(0)
 
08:12  

Эхо Хиросимы: атомные бомбардировки изменили жизни советских граждан

(0)
 
08:05  

Судьба Лукашенко – в руках Путина

(0)
 
07:55  

Идеологические сегменты российского общества

(0)
 
07:45  

Проторенная дорожка «елбасы». «Геноцид» и «ад» в Синьцзяне

(0)
 
07:34  

Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

(0)
 
07:13  

Война 08.08.08: 13 страниц в новой книге мемуаров Николя Саркози

(0)
 
06:31  

Саакашвили «следует повесить» — эксперт об итогах «августовской войны»

(0)
 
02:04   Редакция

Напористость Китая становится проблемой и для его друзей тоже

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 10.08.20 17:37
скаут: monovvar;
 
 

Либерда в РФ набросилась на Белоруссию

Вся российская либеральная свора дружно набросилась на президентские выборы в Белоруссии и акции протеста в Минске.

Раскачивать Майдан у соседей принялись абсолютно все русофобы от навальнят с шавками Ходорковского до мелкой швали вроде педофила Светова. Все эти фрики в унисон голосят о «жертвах режима», кровопролитии и проигрыше Лукашенко, прилежно отрабатывая стандартные методички своих западных хозяев по разжиганию цветных революций. Русофобам явно спустили один на всех темник, приказав качать Белоруссию до последнего. Исполнение заказа, впрочем, вышло отвратительным. Миньоны в очередной раз доказали Дяде Сэму, что янки зря раскошеливаются на свою «либеральную армию» в РФ. Либерда мечется будто в бреду, ежеминутно меняя угол атаки.

Педофил Светов, к примеру, сначала рьяно топил за Тихановскую, а потом вдруг, видимо, решил, что и сам не лыком шит и облил её грязью, заявив, что гражданскому обществу в Белоруссии нужен настоящий лидер. На себя небось намекал мелкий извращенец.

Максим Кац всю ночь «считал» голоса за Тихановскую, делясь с подписчиками своими фантазиями. Знатный фейкомёт Соловей, ещё недавно заливавший об ужасах пандемии в РФ, «посылал» Лукашенко то в Пекин, то в Турцию, но обязательно в паническое бегство. Даже Вишневский вышел из комы старческого маразма и призвал «гнать Лукашенко взашей».

В общую свалку влезла и Любка Соболь, пообещав белорусам вечные репрессии. Все они, кстати, при первом удобном случае заочно похоронили одного из протестунов, оглашая ночь виртуальными воплями о первых жертвах нового Майдана. Сам «почивший», наверное, офанарел, когда с утра увидел ленту новостей. В общем, вся либеральная шваль, к сожалению, пока ещё обитающая в России, принялась всеми доступными способами разжигать социальный пожар в Минске, даже особо не скрывая, что отрабатывает заказ забугорных благодетелей. Видимо, вместе с темниками НКО Сороса спустили обещания неплохого гонорара за хорошо выполненную работу.

статью прочитали: 1 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 