архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 10.08.20 01:36 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Spiegel online”,

"Cutting Corners in the Race for a Vaccine" Германия - 07 августа 2020 г. Срезая углы в гонке за вакциной Россия, Китай и Индия спешат создать вакцину от коронавируса. Но международные стандарты соблюдаются не всегда. Некоторые исследователи даже испытали свои лекарства на себе. By Alexander Chernyshev, Wu Dandan, Georg Fahrion, Christina Hebel, Laura Höflinger und Bernhard Zand 07.08.2020 Врачи в лаборатории тестирования на коронавирус в Москве: «Россия нарушает международно признанные правила». Фото: Софья Сандурская / Московское информационное агентство / REUTERS Когда Александр Гинзбург сделал себе инъекцию разработанной им вакцины, он даже не начал испытывать это вещество на обезьянах. Это было четыре месяца назад, и Гинзбург, микробиолог и директор государственного института «Гамалея» в Москве, говорит, что все еще чувствует себя хорошо. На вакцинацию согласились также сто сотрудников института. И все еще здоровы. Гинзбург работает над так называемой векторной вакциной, которая включает введение генетического материала вируса SARS-CoV-2 в безвредный вирус-носитель, чтобы заставить иммунную систему человека производить антитела. 68-летнего Гинзбурга не особо интересуют риски, связанные с инъекцией вещества, которое все еще находится в стадии разработки. «Я хочу защитить себя и своих сотрудников», - говорит он, утверждая, что его вакцина безопасна и эффективна. В конце концов, говорит он, он уже однажды разработал вакцину. Российское правительство надеется как можно скорее допустить вакцину Гинзбурга к применению в медицинской практике, а официальные лица Министерства здравоохранения заявили, что решение может быть принято в ближайшие несколько дней. И если вакцина будет одобрена, то в первую очередь вакцинировать будут российских врачей и учителей. Неясно, будет ли у них выбор. Однако Россия не одинока. Это лишь один из многих примеров, показывающих, как гонка за вакциной COVID-19 продолжает ускоряться - отчасти за счет автократических стран, таких как Россия и Китай, которые не всегда требовательны к соблюдению медицинских и этических стандартов. Прорыв в исследованиях означал бы, что Москва и Пекин смогут быстрее защитить свое население и восстановить свою экономику раньше, чем их соперники. Вакцина будет не только достижением в борьбе с вирусом, но и обернётся властью, престижем и деньгами, поскольку весь остальной мир будет требовать продать ему лекарство. Либеральнее чем в других странах В то же время преждевременное внедрение вакцины, не готовой к применению, может иметь серьезные последствия. Политики должны сознавать, что быстрая разработка вакцины - не единственная их проблема, они также должны убедить население в безопасности вакцины, - говорит эпидемиолог из Индии Чандракант Лахария. Последующие побочные эффекты могут привести к ситуации, когда «будет подорвано доверие не только к этой вакцине, но и ко всем другим вакцинам, разработанным по всему миру». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лаборатории в 12 странах разработали 27 вакцин-кандидатов, которые сейчас проходят клинические испытания. Сюда входят команды из Великобритании, Японии, Германии, Южной Кореи и Соединенных Штатов, но институты в Китае, Индии и России также начали процесс клинической оценки - три амбициозных развивающихся рынка с националистическим руководством и регулирующими органами, которые обычно либеральнее чем в других странах. Россия, с более чем 865000 случаев заражения коронавирусом, в настоящее время стоит на четвертом месте в списке стран наиболее пострадавших от этой пандемии, и президент Владимир Путин добивается прорыва в разработке вакцин. Правительство заявляет, что более 20 стран из Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока проявили интерес к вакцине. В Москве говорят о "моменте спутника", имея в виду запуск Советским Союзом первого в истории спутника в 1957 году, СССР сделал это опередив американцев. Однако эпидемиологи, такие как Василий Власов из Высшей школы экономики в Москве, предостерегают от преждевременной эйфории. По его словам, праздничные комментарии из Кремля «похожи на пропаганду советских времен». Власов критикует правительство за понижение юридических барьеров [для регистрации вакцины]. Москва намеревается начать массовое производство вакцины в сентябре или октябре, хотя клинические исследования еще даже не перешли в решающую III фазу испытаний. «Россия нарушает международно признанные правила», - говорит он. Согласно руководящим принципам ВОЗ по вакцинам, каждое новое вещество должно быть сначала испытано в лаборатории и на животных, прежде чем оно может быть введено людям. На первом этапе клинического исследования вакцину получают лишь очень немногие испытуемые, а во втором этапе - десятки или, возможно, несколько сотен человек. В фазе III часто участвуют десятки тысяч испытуемых. Каждая фаза имеет решающее значение для определения безопасности и эффективности новой вакцины. "Приятный бонус" Кроме того, участие в испытаниях должно быть добровольным. Испытуемые обычно получают денежную компенсацию, но, как правило, не слишком щедрую. Кроме того, все соответствующие данные, относящиеся к испытаниям, должны быть обнародованы, чтобы государственные органы и другие ученые могли их оценить. Институт Гамалея явно нарушает эти правила несколькими способами. До сих пор практически не публиковалось никаких научных данных, в то время как только 76 испытуемых приняли участие в первом и втором этапах испытаний, половина из них - солдаты в армии. Другая половина составляли гражданские лица, получившие за участие 100 000 рублей, что эквивалентно примерно 1 200 евро или примерно трем среднемесячным зарплатам в России. Анна Куткина, одна из волонтеров, называет это «приятным бонусом» и намерена на вырученные деньги купить дом, о котором она давно мечтала. Но не только российские усилия, похоже, сопровождаются чрезмерным рвением. В Индии, некоторые также проявляют нетерпение. Фармацевтическая промышленность страны является крупнейшим производителем вакцин в мире, хотя большинство из них разрабатывается в других странах из-за нехватки отечественных инноваций. Однако премьер-министр Нарендра Моди хотел бы изменить такое положение дел. По крайней мере семь индийских фармацевтических компаний в настоящее время стремятся разработать вакцину от COVID-19, причем компания Bharat Biotech добилась наибольшего прогресса. Они назвали своего кандидата Коваксином. В начале июня письмо, отправленное директором государственного Индийского совета медицинских исследований (ICMR), стало известно общественности. В письме указывалось, что испытуемым следует вводить коваксин «не позднее 7 июля» с целью сделать вакцину доступной для общественности к 15 августа. Это была не случайно выбранная дата: 15 августа - День независимости Индии. Индийская академия наук быстро выпустила заявление, в котором назвала временные рамки «невыполнимыми» и «необоснованными». Затем производитель Bharat Biotech отметил, что возможное одобрение займет еще как минимум пять месяцев, и ICMR была вынуждена отступить. Для эксперта в области здравоохранения Лахарии этот инцидент показывает, что надзор действительно работает в Индии. «Возможны ли такие дебаты в России и Китае?» задается он вопросом. Тем не менее, фаворитом гонки за вакцину является не Индия, а Китай. Три из шести кандидатов по всему миру, которые в настоящее время проходят III фазу испытаний, были разработаны китайскими учеными. Остальные три компании на завершающей стадии испытаний - это британо-шведская компания AstraZeneca, немецкая компания Biontech и американская компания Moderna. Однако китайцы сталкиваются с проблемой, которую хотели бы иметь другие страны: у них недостаточно случаев коронавируса. Эффективность вакцины может быть адекватно проверена только в тех местах, где испытуемые сталкиваются с определенным риском заражения. Однако в результате строгих мер изоляции и мер наблюдения в Китае вирус по существу искоренен в стране. В результате Sinopharm проводит III фазу испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах, а Sinovac отправился в Бразилию. "Дипломатическое фиаско" Пекин уже пообещал этим двум странам и другим прокитайским странам доступ к вакцине, говорит Янчжун Хуа, эксперт по здравоохранению из американского аналитического центра - Совета по международным отношениям. И это, по его словам, несет с собой некоторый политический риск: учитывая, что Китай не может контролировать СМИ в странах-получателях, могут появиться негативные сообщения о возможных побочных эффектах. «Это было бы дипломатическим фиаско для Китая», - говорит Хуа. Кроме того, с конца июня китайские военные ввели вакцину неизвестному количеству солдат, несмотря на то, что испытания фазы III еще не начались. Эта вакцина была разработана армейскими учеными в сотрудничестве с китайской компанией CanSino. DER SPIEGEL 33/2020 Статья, которую вы читаете, изначально была опубликована на немецком языке в выпуске 33/2020 (8 августа 2020 г.) журнала DER SPIEGEL. Один участник клинических испытаний фазы II от CanSino утверждает, что они были немного более строгими в отношении руководящих принципов тестирования, чем Москва. Во время вспышки болезни в Ухане Лао Цзи доставлял еду и лекарства на своем мопеде. Он вспоминает, в каком он был ужасе в то время, когда прочитал китайский перевод статьи в медицинском журнале Lancet, в которой описывалось, как иммунная система пациента с коронавирусом может выйти из-под контроля. Через китайский сайт микроблогов Weibo он узнал, что для исследования ищут добровольцев, сказал Лао во время апрельской беседы в Ухани, состоявшейся всего через два дня после инъекции. «Я надеюсь, что вакцина будет разработана как можно скорее», - сказал он. «Так что лучше, если я внесу свой вклад, чтобы помочь». Испытатель вакцины Лао Цзи: «Так что лучше, если я внесу свой вклад, чтобы помочь». Foto: Bernhard Zand / DER SPIEGEL По его словам, ученые подробно проинформировали его о рисках. За месяц до инъекции ему сделали всестороннее медицинское обследование, и он предоставил подробную информацию о своем здоровье. Он также обязался сдавать кровь четыре раза в течение шести месяцев. Когда его спросили о гонораре, уплаченном за его участие, он сказал, что не может вспомнить, но добавил: «Это было немного. Возможно, половина моей месячной зарплаты». Однако, по его словам, он был волонтером не из-за денег. Вакцинный шпионаж Хотя Китай движется впереди других в разработке вакцины, страна, очевидно, также обратилась за помощью к своей разведке. В июле Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским хакерам, которые якобы искали слабые места в компьютерных системах сетей биотехнологических фирм и других компаний, проводящих исследования вакцины COVID-19. Предполагается, что эти двое работали под эгидой офицера Министерства государственной безопасности Китая. Биотехнологическая фирма Moderna подтвердила, что ФБР проинформировало её о попытке шпионажа. Администрация Трампа возлагает большие надежды на компанию из Массачусетса и предоставила своему проекту разработки вакцины финансирование почти в 1 миллиард долларов. В конце января компания начала фазу III испытаний, став первой фармацевтической фирмой в США, которая сделала это. Одним из трех институтов, с которыми сотрудничает Moderna, является Медицинский колледж Бейлора в Хьюстоне. Пресс-служба колледжа сообщает, что они не знают, атакуют ли их китайские хакеры. Но это не станет сюрпризом: официальные лица США в настоящее время проводят несколько расследований подозрений в китайском медицинском шпионаже в районе Хьюстона. Действительно, это была одна из причин, по которой администрация Трампа приказала закрыть там китайское консульство в конце июля. статью прочитали: 53 человек Комментарии