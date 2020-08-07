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Три бракованные ракеты "Протон-М" увезли с Байконура

05.08.2020

В ракетах "Протон-М" нашли бракованные детали, произведенные в 2015-2016 годах

НУР-СУЛТАН, 5 авг – Sputnik. Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Старт тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур

РОСКОСМОС  Первый и последний в этом году: "Протон-М" стартовал с космодрома Байконур

Одна из этих ракет уже отремонтирована и отправлена обратно на Байконур. В конце июля с ее помощью были успешно запущены телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

В марте генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко проинформировал, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне". По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

В апреле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. В том же месяце две из трех находившихся на Байконуре ракет "Протон" были отправлены в Москву для ремонта, третью ракету планировалось отправить позже.

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