Россия накажет Facebook и WhatsApp
Американские социальные сети и мессенджеры грубо нарушают российское законодательство, за что должны быть сурово наказаны. Против таких ресурсов, как WhatsApp и Facebook, нужно завести уголовные дела, а сами они должны быть заблокированы в России.С таким призывом выступил член Совфеда Франц Клинцевич, подчеркнув, что Госдума должна инициировать законопроект, позволяющий запретить деятельность крупнейших американских медиа-гигантов в России. Они противятся законным требованиям хранить данные россиян на территории РФ, игнорируя требования российского законодательства. Это недопустимое поведение, которое должно быть срочно пресечено. Сенатор отметил, что в данный момент нет даже соответствующей законодательной базы для запрета тех же Facebook и WhatsApp. Поэтому парламентарии должны оперативно разработать и принять законопроект, позволяющий быстро принять решение о блокировке того или иного иностранного ресурса.Как известно, американские цифровые гиганты, имеющие в своём распоряжении данные миллионов пользователей, преступно используют эту информацию. Facebook, к примеру, открыто торгует персональными данными, что уже не раз признавали даже в руководстве компании. В то же время WhatsApp категорически отказывается должным образом защищать данные своих пользователей, несмотря на многочисленные случаи утечки информации.И эти неблагонадёжные конторы нагло игнорируют требования РФ хранить данные россиян на её территории. Американские ресурсы нужно жёстко приструнить и просто вышвырнуть с территории России.Ранее издание ФАН выяснило, что WhatsApp и Facebook свободно предоставляют доступ к личным данным своих пользователей антироссийским организациям в РФ. К примеру, людям Ходорковского из Центра «Досье» не понадобились даже услуги хакеров, чтобы получить информацию об интересующих их пользователях Facebook и WhatsApp. Чтобы получить данные, они лишь отправляли запрос в эти компании.
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