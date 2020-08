архив



опубликовано редакцией на Переводике 06.08.20 03:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian owner of ship full of ammonium nitrate questioned by Cypriot police (update 3)" Кипр - 06 августа 2020 г. Российский владелец судна перевозившего груз аммиачной селитры допрошен кипрской полицией

By Evie Andreou August 6, 2020 Игорь Гречушкин - житель Лимассола В четверг кипрские власти заявили, что они нашли и побеседовали с российским бизнесменом, который владел судном, перевозившим, в 2013 году, 2750 тонн аммиачной селитры, которые вызвали разрушительный взрыв в Бейруте. Daily Politis сообщает, что Игорь Гречушкин является жителем Лимассола. У него нет кипрского паспорта, как сообщалось ранее, хотя его русская жена имеет. Кипрская полиция получила запрос от ливанских властей с просьбой, чтобы, если и когда будет найден Гречушкин, задать ему ряд вопросов, касающихся груза в порту Бейрута. Начальник полиции Стелиос Папатеодору сказал, что полиция задала эти вопросы Гречушкину, полученные ответы отправила обратно в Ливан. Источники в полиции сообщили Cyprus Mail, что разговаривали с ним в четверг днем. В более ранних сообщениях говорилось, что кипрские власти разыскивают российского бизнесмена после взрыва, так как международные СМИ связали взорвавшийся груз, который с 2013 года находился в бейрутском порту, с российским бизнесменом, предположительно проживающим на Кипре. Государственная телекомпания CyBC, ссылаясь на российские СМИ в начале дня, сообщила, что Гречушкин живет на Кипре и уже связался с российским консульством на острове. Однако также ранее в четверг официальный представитель полиции Христос Андреу сообщил кипрскому агентству новостей, что до этого момента ливанские власти не подавали никаких запросов по любому вопросу, связанному со взрывом в Бейруте. «Мы уже связались с Интерполом в Бейруте и выразили готовность оказать им любую необходимую помощь, если и когда наша помощь будет запрошена», - сказал он. Между тем, министерство внутренних дел Кипра в своем заявлении отклонило сообщения средств массовой информации о том, что владелец Rhosus, судна, которое перевозило аммиачную селитру, обладает кипрским паспортом. Министерство также сообщило, что министр Никос Нурис, в ходе телефонного разговора с послом Ливана на Кипре Клодом Эль-Хаджалом, выразил соболезнования в связи с трагедией и готовность своего министерства оказать любую помощь в случае, если людей, нуждающихся в медицинской или иной помощи, необходимо будет перевезти на Кипр. Rhosus, по сообщениям, принадлежал российской компании Игоря Гречушкина Teto Shipping. Судно пришвартовалось в Бейруте в сентябре 2013 года во время плавания из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры для правительства Мозамбика. В сообщениях говорится, что после инспекции судну было запрещено выходить в море, вскоре после этого его владельцы бросили его, что привело к тому, что различные кредиторы выдвинули судебные иски, это привело к банкротству компании. Человек, который продал судно компании Гречушкина в мае 2012 года, кипрский бизнесмен Хараламбос Манолис, сообщил в среду новостному порталу alphanews.live, что у российского бизнесмена были юридические проблемы как с ливанскими властями, так и с его клиентами из-за его неспособности доставить груз, который они ожидали, что привело к конфискации и судна и груза аммиачной селитры. По сообщениям, Манолис сказал, что офисы его компании в Лимассоле были по соседству с офисом Гречушкина до тех пор, пока два с половиной года назад последний не переехал в другое место.



