Дети высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая предпочитают жить за границей

05.08.20

By Ming Yang WASHINGTON - Недавняя откровенная статья китайского социолога стала вирусной в жестко контролируемых Пекином социальных сетях страны, вызвав жаркие дебаты о детях из привилегированного класса КНР, которые предпочли жить за границей. Чжэн Ифу, профессор социологии в отставке престижного Пекинского университета, писал, что, хотя коммунистическая партия Китая сохраняет власть, чтобы лучше служить правящей элите, дети этой элиты дети предпочитают «голосовать ногами», уезжая на постоянной проживание в западных странах. Сколько именно детей лидеров Коммунистической партии Китая решили жить за границей, доподлинно неизвестно, но есть несколько детей высокопоставленных партийных чиновников, которые пытаются получить ученые степени в престижных американских университетах. Единственная дочь президента Китая Си Цзиньпина Си Минцзе получила образование в Гарварде. Двое из последних трех высших руководителей партии, бывший президент Чжао Цзыян и Цзян Цзэминь, имеют внуков, которые учились в Гарварде. У Цзя Цинлиня, бывшего члена Постоянного комитета Политбюро, высшего руководящего органа партии, внучка училась в Стэнфорде. Ныне дискредитированный бывший партийный лидер Чунцина Бо Силай, является отцом Бо Гуагуа, который учился в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди. The Washington Post сообщила, что как минимум пять из девяти членов последнего Постоянного комитета Политбюро имеют детей или внуков, которые учились в Соединенных Штатах. В докладе базирующегося в Вашингтоне Института миграционной политики отмечается, что богатые и образованные представители элиты составляют главные силы эмигрирующих из Китая в США. Согласно отчету китайской исследовательской фирмы занимающейся изучением благосостояния китайцев, научно-исследовательского института Хурун, более трети богатых китайцев «в настоящее время рассматривают» возможность эмигрировать в другую страну, с целью получить лучшее образование, ​​бежать из загрязненных городов страны и от жесткого правительства, а также для защиты своего богатства. Голосование ногами Чжэн Ифу, давний критик политики Коммунистической партии, писал, что Китай потратил миллиарды долларов на «поддержание стабильности», и чтобы «защитить страну, созданную великой Коммунистической партией». Чжэн утверждал, что усилия направлены, в основном, на защиту привилегированного класса страны и передачу его экономических и политических преимуществ детям представителей этого класса. Тем не менее, отметил он, дети ряда лидеров Коммунистической партии, похоже, безразличны к идее наследования политической власти своих родителей. Они "проголосовали ногами" и уехали в западные страны, в частности в США. «Они не любят власть, они любят Америку», - заключил Чжэн. Он отметил, что существует несколько причин для такого изменения, появления у детей менталитета отличного от образа мыслей их отцов и дедов, - в том числе ухудшение условий для свободы слова и передвижения и общая неудовлетворенность способом захвата и сохранения власти предыдущим поколением. Он также отметил, что после открытия Китая в 1978 году у людей появилась возможность более свободно выезжать за границу. Получая выгоду от этой политики, некоторые из представителей элиты решают, после сравнения двух способов жизни, остаться в западных странах. «Они не могут изменить Китай» Обозреватель специализирущийся на Китае, Зан Айзонг, сказал "Голосу Америки" (VOA), что одной из причин, по которой эти представители элиты решили эмигрировать, является то, что они чувствуют, что у них нет никакого способа изменить Китай. «Если бы в Китае была демократия, конституция, верховенство закона, права человека и универсальные ценности, то, несмотря на проблемы, они могли бы остаться и попытаться что-то исправить. Но если они видят, что нет никакого способа изменить существующее положение, они просто сдаются. Голосуют ногами», - сказал Зан VOA . Правозащитник Ху Цзя сказал, что есть еще одна причина: если они решат остаться и бороться за свои позиции в партии, это сопряжено с огромными рисками. «Для второго или третьего поколения красных, если вы проиграете в борьбе за власть, вы потеряете все. Сравните это с вашей возможностью жить мирной жизнью в свободной и демократической обстановке», - сказал он. «Поэтому некоторые из них предпочитают просто держаться подальше от беспорядка».