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опубликовано редакцией на Переводике 03.12.19 04:17
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Литве не понравились ответные меры

Вильнюсская резня 1991 года: «Россия должна прекратить незаконное судебное преследование литовских судей, а страны ЕС должны отказаться от любой правовой помощи [России в этом деле]

Vilnius Massacre 2

Posted on Nov 29, 2019

В тексте, принятом  Европейским парламентом на этой неделе  (493 голосов - «за», 43 - «против» и 86 воздержавшихся), члены Европарламента призвали Россию прекратить политически мотивированное преследование судей и прокуроров Литвы, которые  признали 67 российских, белорусских и украинских граждан виновными в военных преступлениях против Литвы, после событий 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Парламент осудил действия России как «политически мотивированные»  и «неприемлемое внешнее влияние», а также как нарушение основных правовых ценностей, особенно -  независимости судебной власти.

Члены Европарламента просили все государства-члены не передавать в Россию какие-либо личные данные, которые могут быть использованы в уголовном процессе против литовских судей, а также отклонять запросы России на соответствующую юридическую помощь. Страны ЕС и Интерпол также должны игнорировать все международные ордера на арест обвиняемых литовских чиновников, сказали они.

Они также призывают государства-члены ЕС быть более последовательными в своей политике в отношении России.

13 января 1991 года,  после провозглашения независимости Литвы от Советского Союза,  войска Красной Армии убили четырнадцать мирных жителей. Также погиб один литовский солдат, и около 800 человек были ранены во время разгона советскими войсками выступлений  протеста возле Вильнюсской телебашни.

Вильнюсская резня

В марте 2019 года литовский суд вынес решение об этом акте агрессии против Литвы, установив, что 67 человек, включая тогдашнего министра обороны и главу КГБ Советского Союза, были признаны виновными в военных преступлениях.

Россия не ответила на запрос литовских судебных органов о сотрудничестве, и поэтому большинство обвиняемых были заочно преданы суду. 

В 2018 году Россия приняла ответные меры, возбудив уголовное дело против литовских судей, прокуроров и следователей, причастных к расследованию трагических событий 13 января 1991 года в Вильнюсе.

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теги: Литва  
   
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