The Wall Street Journal - Путин собирает трофеи по всем фронтам

27 ноября,

В годы холодной войны глава РФ научился с помощью дезинформации и пропаганды играть на слабых сторонах западных демократических стран, используя их в своих целях. Путин "успешно посеял раздор" в политической системе США, Ближнем Востоке и НАТО.

Сейчас президент РФ Владимир Путин собирает трофеи сразу с нескольких фронтов. За этот год глава Кремля смог достичь своей цели и посеять раздор в политической системе США, пишет журналист Герольд Сеиб для The Wall Street Journal.

По мнению автора, этот год был довольно удачным для президента России Владимира Путина, и становится еще лучше.

В статье отмечаться, что сначала его агенты вмешались в выборы 2016 года. Теперь они могут расслабиться и наблюдать, как их попытки отвлечь подозрения от Москвы и переложить вину на украинскую сторону приносят плоды в виде ожесточенных дебатов в США, которые еще больше отдаляют силы сторонников и противников Трампа друг от друга.

Фиона Хилл, которая до недавнего времени считалась главным экспертом по России в штате Совета национальной безопасности президента Трампа, в своих показаниях во время слушаний в палате представителей, проходивших в рамках процедуры импичмента, так подытожила успехи РФ на этом фронте: "Влияние успешной кампании, проведенной русскими в 2016 году, сегодня по-прежнему очевидно. Наша страна разрывается на части. Истина ставится под сомнение. Дискредитируется наша высокопрофессиональная и экспертная карьерная дипломатическая служба", - рассказала она на открытых слушаниях в Конгрессе.

Автор отмечает, что Путин "настолько уверен в своем успехе", что даже "публично злорадствует" по этому поводу. На экономическом форуме в Москве на прошлой неделе, он выступил со следующим заявление: "Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединённых Штатах, теперь Украину обвиняют".

При этом в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский проведет свою первую встречу с Путиным. Украинский лидер понимает, что из-за внутренних политических сражений в США поддержка Украины со стороны Америки вполне может быть приостановлена, поэтому ему приходится вступать в сложные переговоры с Москвой, поясняет автор.

В статье говорится, что эти успехи на американском фронте лишь начало списка тенденций, способствующих удаче Путина. В частности, британская политическая система тоже охвачена дебатами о масштабах "дезинформационной кампании", которую, по мнению многих, предприняла РФ с целью "убедить" британских граждан в 2016 году проголосовать за выход из Евросоюза.

Британский премьер-министр Борис Джонсон отказывается публиковать доклад парламентского комитета по разведке о "вмешательстве в Brexit", провоцируя межпартийные конфликты именно сейчас, когда Великобритания движется к новым всеобщим выборам, отмечает автор.

Но даже вне зависимости от того, действительно ли Россия смогла как-то повлиять на результаты референдума по Brexit, сейчас реальность такова, что Великобритания движется к выходу из ЕС "самым тяжелым и самым разрушительным из возможных способов".

Издание The Wall Street Journal отмечает, что поскольку все то, что вредит экономическому и политическому единству Европы, в той или иной степени "идет на пользу России", глава Кремля вполне может записать себе в плюс и эту непрекращающуюся чехарду с брекситом в качестве большого достижения за 2019 год.

При этом наиболее влиятельные члены НАТО сейчас погрязли в спорах о функционировании и будущих перспективах Североатлантического альянса, созданного 70 лет назад именно для "сдерживания экспансионистских действий Москвы", отмечает автор. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон недавно раскритиковал Трампа за его решение вывести находящиеся в Сирии американские войска, предоставив тем самым возможность Путину увеличить своё влияние в регионе.

Более того, Макрон объявил, что НАТО переживает "смерть мозга", и поставил под сомнение обоснованность сегодняшних громких заявлений альянса о коллективной обороне, вызвав критику со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и других членов альянса. Эти споры показывают, что в итоге даже такие ведущие члены Североатлантического альянса, как Франция, Германия, Турция и США, идут совершенно "не в ногу".

Автор говорит, что с точки зрения Путина, разногласия внутри главного западного военного альянса это самый большой плюс для этой политики.

При этом отступление США в Сирии способствовало дальнейшему развитию тенденции, позволяющей Москве все активнее вершить дела на Ближнем Востоке. По мнению автора, именно американские войска и их курдские союзники выполнили основную часть работы по уничтожению террористов.

"А теперь, закончив всю грязную работу, Вашингтон фактически передал контроль над Сирией Москве, позволив уничтожить или оттеснить своих курдских союзников", - пишет Сеиб.

В статье говорится, что сейчас, когда Путин занял ключевые позиции в Сирии, лидеры самых разных ближневосточных стран "толпой устремились к нему для консультаций". Автор статьи отмечает, что в годы холодной войны глава РФ научился с помощью дезинформации и пропаганды играть на слабых сторонах западных демократических стран, используя их в своих целях. А темное пространство интернета открыло ему совершенно новое поле для игры.

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