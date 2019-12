архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 16.12.19 13:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Wall Street On Parade”,

"Goldman Sachs Top Lawyer Is Part of a Secret Banking Cabal as CEO Blankfein Denies One Exists" США - 20 октября 2016 г. Президент Goldman Sachs отрицает, что существует тайная банковская клика Пэм Мартенс и Расс Мартенс, 20 октября 2016 г.

Дэвид Фабер с канала CNBC спрашивает руководителя Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, существует ли тайная банковская клика, 19 октября 2016 г. В Вашингтоне и на Уолл-Стрит новое заклинание. Неважно, на какой большой лжи вас поймали, неважно, сколько задокументированных доказательств существует против вас, просто отрицайте, отрицайте и отрицайте. Именно так временный председатель Национального комитета Демократической партии Донна Бразил обращалась с электронным письмом, опубликованным "Викиликс", которое показывает, что она дала утечку вопроса для дебатов Хилари Клинтон; именно так Хилари Клинтон обращалась с разоблачениями об отправке засекреченных правительственных материалов через незасекреченный сервер в подвальном этаже ее дома; и именно так руководитель Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн обращается с широко распространенным общественным восприятием, что существует банковская клика, встречающаяся тайно, чтобы составлять планы ее дальнейшего доминирования над интересами обычного гражданина США. Вчера Дэвид Фабер с CNBC провел интервью с Бланкфейном и спросил о предположении, которое сделал Дональд Трамп 13 октября в речи в Уэст Палм Бич, штат Флорида, что существует международный банковский сговор, подрывающий суверенитет Соединенных Штатов. Фабер спросил Бланкфейна: "То есть нужно ли мне полагать, что вы не встречались тайно с международными банками и Хилари Клинтон, чтобы организовать уничтожение суверенитета США?" Бланкфейн ответил: "Мы могли бы разобрать это по каждому пункту, но ответ на каждый пункт - нет, мы не делали этого. Мы не встречались тайно и уж точно мы не планировали уничтожение". Первая половина ответа Бланкфейна является абсолютно лживой, и он это знает. Крупные банки с Уолл-Стрит действительно проводят тайные встречи, и делают это в течение десятилетий. Его собственный главный юридический советник Грегори Палм , входящий в руководящий комитет Goldman Sachs, является членом этой тайной клики. Всего за пять дней до того, как Бланкфейн выступил с этим своим лживым отрицанием, корреспонденты "Bloomberg News" Грег Фаррелл и Кери Гейджер дали сенсационное сообщение , что ведущие адвокаты крупнейших банков с Уолл-Стрит тайно встречаются в течение двадцати лет с их коллегами из международных банков. На тайной встрече этого года в мае, в роскошной гостинице в Версале, среди адвокатов крупных банков, помимо Палма, находились следующие люди, согласно сообщению "Bloomberg": Стивен Катлер от JPMorgan (бывший директор отдела контроля за соблюдением законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США); Гэри Линч от Bank of America (также бывший директор отдела контроля за соблюдением законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам); Эрик Гроссман от Morgan Stanley; Роан Уирасинг от Citigroup; Маркус Дителм от UBS Group AG; Ричард Уокер от Deutsche Bank (опять бывший директор отдела контроля за соблюдением законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам); Роберт Хойт от Barclays; Ромео Черутти от Credit Suisse Group AG; Дэвид Фейн от Standard Chartered; Стюарт Левей от HSBC Holdings; и Джордж Дирани от BNP Paribas SA. В сообщении "Bloomberg" говорится, что эти встречи являются тайными и что это первый раз, когда о них сообщают общественности. Но о том, что банки с Уолл-Стрит проводят тайные встречи, едва ли сообщается впервые. В июле этого года мы как раз поднимали вопрос о том, не нарушает ли руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон антимонопольное законодательство, встречаясь тайно с конкурентами, после сообщения 1 февраля в "Financial Times" о "тайных саммитах". Как мы сообщали в то время: Согласно основным принципам, опубликованным различными отраслевыми организациями и юридическими фирмами, необходимо соблюдать следующие правила, проводя встречи между конкурентами, чтобы избежать впечатления или реальных обвинений в нарушении антимонопольных законов: - Встречи должны регулярно планироваться и не должны являться тайными. - Надлежащим образом назначенный председатель готовит и следует официально признанному списку важных вопросов, который должен быть заранее изучен советником по правовым вопросам. - Советник по правовым вопросам должен присутствовать на всех встречах. - Должен вестись официальный протокол встреч в письменной форме и затем передаваться в архив. - Должны соблюдаться надлежащим образом установленные внутренние правила. - Должен быть надлежащим образом создан совет директоров. - Любой компании, отвечающей требованиям внутренних правил, должно быть разрешено участие в группе. Тайные саммиты, которые проводятся только по приглашениям, не имеют советов директоров или внутренних правил, отсутствие публичных протоколов, бесспорно, выглядит как нарушением антимонопольных законов, так и способствует восприятию широкой общественностью этих встреч как заговорщических. Ведущий федеральный контрольно-надзорный орган банковских холдинговых компаний с Уолл-Стрит, Федеральная резервная система, также способствует общему ощущению наличия банковских картелей, позволяя Федеральному резервному банку Нью-Йорка спонсировать его собственные банковские группы, такие как Комитет по валютным рынкам , который действует последние 38 лет и члены которого JPMorgan Chase и Citigroup признали вину 20 мая 2015 года по уголовному преступлению, выдвинутому Министерством юстиции США - приготовьтесь - за мошеннические действия на рынках обмена валют. Спонсируемая ФРБ Нью-Йорка группа, помимо прочего, пишет правила рекомендаций для Уолл-Стрит. ФРБ Нью-Йорка также странным образом спонсирует Юридическую группу по финансовым рынкам. Ее веб-сайт является продолжением веб-сайта ФРБ Нью-Йорка. Члены группы - из тех же банков с Уолл-Стрит, главные советники по правовым вопросам которых раз в год тайно встречаются в роскошных отелях. В то время как спонсируемые ФРБ Нью-Йорка группы (см. последнюю здесь ) проводят регулярно планируемые встречи, имеют внутренние правила и протоколы, это является противоречием здравому смыслу утверждать, что банки с Уолл-Стрит, серийно обвиняемые в преступлениях против общественности, должны сами писать свои правила рекомендаций. Эта концепция в стиле Айн Рэнд, что бизнесмены будут делать то, что в общественных интересах, без какого-либо вмешательства со стороны правительства, дважды за последнее столетие почти обанкротила Соединенные Штаты - во время Великой депрессии, когда банкам с Уолл-Стрит было позволено открывать сберегательные вклады, и снова в 2008 году, когда банки с Уолл-Стрит обанкротились, а налогоплательщики были обязаны покрыть убытки на триллионы застрахованных сберегательных вкладов, которые были в этих банках, благодаря массивному дерегулированию Уолл-Стрит в 1999 году при администрации Билла Клинтона. Мы не считаем, что руководители банков с Уолл-Стрит когда-либо планировали разрушение Соединенных Штатов. Мы считаем, что большинство хотят, чтобы их дети и внуки выросли в социально стабильной Америке. Но мы также считаем, что они ослеплены своей алчностью, своими многомиллионными премиями, своими особняками в Гринвиче, своими яхтами и пентхаусами, и не в состоянии осознать, что их действия подвели нас к краю и продолжают ставить под удар экономику и будущее Америки. Конгресс в течение некоторого времени знает, что структура Уолл-Стрит и их федеральные контрольно-надзорные органы способствуют чрезвычайно пагубной картельной деятельности. В августе 1976 года комитет Палаты представителей по банковскому и валютному надзору и жилищному хозяйству обнародовал доклад под названием " Директора Федеральной резервной системы: исследование корпоративного и банковского влияния ". Доклад подробно рассматривает одну из текущих проблем сегодня: "Историю доминирования крупного бизнеса и банковского сектора в Федеральной резервной системе, упомянутую в этом докладе, можно частично проследить до исходного Закона о Федеральной резервной системе, который предоставил коммерческим банкам-членам системы право выбирать две трети членов правления каждого окружного банка. Но Совет управляющих в Вашингтоне должен разделить ответственность за этот перекос. Они назначают так называемых "открытых" членов правления каждого окружного банка, и эти назначения по большей части отражают те же самые узкие интересы выбранных банками членов. Узкоцеховой характер правлений негативно влияет на общественные интересы в широком смысле, от кредитно-денежной политики до банковского регулирования. Эти директора, например, изначально выбирают президентов 12 окружных банков - официальных представителей, которые входят в Комитет по операциям на открытом рынке ФРС, определяя кредитную массу страны и уровень хозяйственно-экономической деятельности. Выбор этих должностных лиц с такими широкими и важнейшими полномочиями определения экономической политики не должен находиться в руках советов директоров, которые выбираются и в которых доминируют интересы частных банков и корпоративные интересы".

После финансового краха в 2008 году Федеральная резервная система несколько лет боролась в суде, чтобы не предоставлять подробности о деньгах, которые она направляла банкам с Уолл-Стрит и их глобальным собратьям в годы кризиса. КогдаФРС проиграла эту судебную битву, Главное бюджетно-контрольное управление США выпустило в итоге подробный доклад в 2011 году, в котором записаны умопомрачительные тайные кредиты ФРС, все из них выданные с супер-низкими процентными ставками, многие меньше 1 процента, без какого-либо информирования общественности или разрешения Конгресса. Итоговый счет составил 1,6 триллиона долларов суммарных кредитов. (См. таблицу 8 ниже из доклада ГБКУ). Финансовую помощь получили не только банки с Уолл-Стрит, но и их иностранные конкуренты, в то время как миллионы семей в США были лишены заложенного имущества за просроченные долги теми же самыми банками.

С момента кризиса государственный долг США резко вырос с 9 триллионов долларов до 19,5 триллионов долларов, более чем удвоившись всего за восемь лет, в то время как на долг в 9 триллионов потребовалось 232 года, финансируя при этом крупные войны и Великую депрессию. В немалой степени этот рост долга стал результатом налогово-бюджетного стимулирования, необходимого для поддержки экономики в результате финансового краха, порожденного Уолл-Стрит. Америке нужно навести у себя дома порядок, пока она не потеряла свой рейтинг кредитоспособности и международную репутацию вменяемой и хорошо управляемой страны. Отрицание того, что у нас есть серьезная проблема с банковским картелем, не поможет это сделать.

Данные Главного бюджетно-контрольного управления о тайных чрезвычайных программах кредитования во время финансового кризиса

Дополнение: Эта статья была дополнена информацией, что Ричард Уокер из Deutsche Bank также является бывшим директором отдела контроля за соблюдением законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам. Замечаете здесь закономерность? статью прочитали: 54 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.