Китай и США приостановили торговую войну. Победа или капитуляция Дональда Трампа?

Алексей Калмыков Би-би-си 14 декабря 2019

AFP Китай - крупнейший экспортер в мире и главный торговый партнер США

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне, которая за полтора года нанесла мировой экономике ущерб на сотни миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп счел промежуточную мини-сделку триумфом, его противники - капитуляцией.

Китайцы многозначительно промолчали.

Соглашение объявлено, но не подписано - стороны надеются сделать это в январе. Подобные сделки между Трампом и Китаем не раз срывались в последний момент.

Конкретные условия перемирия известны только со слов американцев. Они утверждают, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на 200 млрд долларов по сравнению с довоенным уровнем 2017 года. В ответ США снизят часть пошлин на китайский импорт и откажутся от введения новых с 15 декабря.

Мини-сделка призвана таким образом сократить гигантский дефицит торговли США с Китаем, смягчив одну из причин конфликта. Однако главные спорные вопросы остались неразрешенными.

Китай взял на себя лишь туманные обязательства в части защиты интеллектуальной собственности, отказа от манипулирования валютным курсом и либерализации рынка финансовых услуг. Ключевые проблемы - кража американских технологий и субсидии Пекина китайским компаниям - остались за рамками.

Это гарантирует продолжение торговой войны. Наряду с импичментом она станет фоном избирательной кампании Трампа, который рассчитывает переизбраться на второй президентский срок в ноябре 2020 года.

Условия перемирия

Трамп после прихода к власти развязал торговые войны со всеми ключевыми партнерами США: соседями в Северной Америке, Евросоюзом и Китаем. Они уже обошлись миру в 700 млрд долларов, подсчитал Международный валютный фонд.

Перемирие на китайском фронте Трамп приветствовал серией триумфальных твитов.

Donald J. Trump

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

Ответ пользователю @realDonaldTrump

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!

66,5 тыс.

10:25 - 13 дек. 2019 г.

Конец Twitter сообщения , автор: @realDonaldTrump

"Мы договорились об очень крупной Первой Фазе Сделки с Китаем, - написал Трамп. - Мы начнем переговоры о Второй Фазе Сделки немедленно, не дожидаясь выборов 2020 года. Это прекрасная сделка для всех. Спасибо!"

В ответ на уступки Пекина Трамп отказался от угрозы повысить с 15 декабря пошлины на китайский импорт объемом 160 млрд долларов в год. Кроме того, США пообещали снизить вдвое 15-процентные пошлины на 120 млрд китайских товаров.

Тариф в 25% на 250 млрд долларов импорта останется в силе.

Трамп сказал, что из 200 млрд долларов Китай потратит половину (по 50 млрд в год) на покупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, дружно голосующих за него на выборах. Они больше других страдают от ответных китайских пошлин, и пусть он компенсирует им убытки субсидиями из бюджета, фермеры жалуются, что теряют рынки сбыта, на завоевание которых уходят годы.

Китайцы подтвердили, что готовы увеличить закупки пшеницы, риса и кукурузы, но дали понять, что не собираются переплачивать: только по текущим мировым ценам, только когда им нужно, а если найдут дешевле - не обессудьте. Никаких твердых контрактных обязательств они на себя не брали, и китайские чиновники отказываются называть любые цифры.

Оценку в 50 млрд в год Трамп озвучивал в октябре перед фермерами. Тогда сделка только готовилась. Сейчас она согласована, и Трамп настаивает, что добился своего. Однако даже его подчиненные признают, что президент чересчур оптимистичен.

AFP Мини-сделка Трампа вернет американской кукурузе китайский рынок

До начала торговой войны Китай покупал у США сельскохозяйственной продукции на 24 млрд долларов в год. В рамках оговоренной сейчас "первой фазы" торговой сделки он согласился увеличить закупки на 16 млрд долларов в год по сравнению с этой цифрой, сказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, которого цитирует "Рейтер".

Выходит по 40 млрд в год. Лайтхайзер, один из идеологов жесткой торговой политики США, добавил, что Китай пообещал очень постараться потратить еще 5 млрд в год. Получается 45 млрд при самом лучшем раскладе. Никак не 50.

"Безоговорочная капитуляция"

Но даже если 50 млрд материализуются, США лишь компенсируют часть потерь от торговой войны, но не приблизятся к главной цели - получить выгоду, упрекают Трампа его политические противники из лагеря демократов. Они в целом приветствуют протекционизм и противостояние с Китаем, но считают, что у Трампа нет ни стратегии, ни умения, чтобы перевести войну из оборонительной в наступательную.

Chris Murphy

Chris Murphy

✔

@ChrisMurphyCT

The China trade deal appears to be a total capitulation, as predicted.

The trade war cost America 300,000 jobs, and in exchange, in this "deal" China made exactly ZERO hard commitments to structural reform.

What a disaster.

9 239

10:55 - 13 дек. 2019 г.

Конец Twitter сообщения , автор: @ChrisMurphyCT

"Сделка с Китаем выглядит как безоговорочная капитуляция, как мы и думали, - написал сенатор-демократ Крис Мерфи. - Америка лишилась 300 тыс. рабочих мест из-за торговой войны, а взамен Китай в этой "сделке" взял на себя НОЛЬ твердых обязательств провести структурные реформы. Полный провал".

Сенатор подсчитал на салфетке: фермеры выиграют от соглашения 29 млрд долларов, тогда как их убытки от войны составили 11 млрд, а компенсации селу обошлись налогоплательщикам в 28 млрд.

"Выходит, наши потери/расходы - $39 млрд. Доходы - $29 млрд. Отличный результат!" - иронизирует сенатор.

Демократы могут критиковать тактику и командование затеянного республиканцами сражения, однако они не ставят под сомнение его цели: устранить перекосы в торговле с Китаем, заставить Пекин уравнять правила игры на своем гигантском внутреннем рынке и противостоять краже интеллектуальной собственности.

Без этого США потеряют технологическое и экономическое превосходство в мире, уверены обе стороны, что гарантирует продолжение конфликта при любом исходе президентских выборов 2020 года. Как отмечает "Блумберг", за время правления Трампа образ Китая как врага укрепился в сознании американцев. Ни один из кандидатов в президенты от демократов даже не заикался об отмене пошлин на китайские товары в случае победы.

"Будет очень тяжело"

Мини-сделка "первой фазы" дала передышку, но ничего не изменила в большой картине торговой войны, поскольку оставила за бортом главные спорные вопросы. Для их решения Вашингтону придется добиться от Китая структурных перемен, без которых "вторая фаза" сделки и победоносное окончание войны невозможны.

AFP Торговые переговоры США и Китая с переменным успехом длятся уже почти год

Китай несет убытки, его экономика тормозит. Однако до сих пор он не сделал ни одной серьезной уступки и демонстрировал готовность терпеть. Мало кто верит, что в свете возможной смены власти в США Пекин затеет масштабную перестройку в угоду Трампу. Белый дом признает, что путь от перемирия к миру будет трудным.

"Будет очень тяжело, - описал следующую стадию переговоров с Китаем американский торговый представитель Лайтхайзер. - У нас разные системы. Придется искать способ интегрировать эти системы так, чтобы США получали больше выгоды, чем сейчас".

Хрупкими остаются не только надежды на будущий мир, но и текущее перемирие в этой торговой войне, полагает бывший советник Госдепа Чарльз Идел из Сиднейского университета.

"При любом исходе напряженность между Китаем и США вряд ли спадет, - описывал он перспективы промежуточного соглашения еще до его объявления. - Цели Вашингтона и Пекина фундаментально противоположны и возможно несовместимы, поэтому любая сделка будет точно временной и в лучшем случае фрагментарной".

