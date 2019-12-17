Ветераны Красной Армии в Израиле получат специальную стипендию от России

Amir Alon| 12.16.19

Россия впервые начнет выплачивать специальную стипендию своим ветеранам, проживающим за пределами страны, и начет она это делать с 4500 ветеранов, проживающих в границах Израиля.

По данным Пенсионного фонда России, ветераны, служившие в Красной армии, будут получать стипендию в размере 100 долларов в месяц

«Это особый президентский указ, принятие которого нам удалось обеспечить благодаря нашему сотрудничеству с российскими коллегами», - сказал Амос Розенцвейг, юрисконсульт Израильского института национального страхования. «Мы опубликуем инструкции по получению денег в ближайшие недели».

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