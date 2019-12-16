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опубликовано редакцией на Переводике 16.12.19 04:17
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия и ОАЭ принимают участие в наземных и воздушных атаках в битве за Триполи

 December 15, 2019   Written By: Abdulkader Assad

Пилот военно-воздушных сил Халифы Хафтара, который был задержан после того, как его MIG-23 был сбит несколько дней назад, рассказал, как  русские и Эмираты принимают участие в боях за Триполи; Россия планирует тактику, а ОАЭ использует беспилотники.

Амер аль-Джагам, заместитель командующего военно-воздушными силами Хафтара и командир  авиабазы ​​Аль-Ватия, сбитый силами правительства Национального согласия (ПНС) проводящими операцию «Вулкан ярости», признался военным следователям,  что офицеры ОАЭ проводят атаки беспилотников с авиабазы ​​Аль-Хадим в Мардж - к востоку от Бенгази - и что у них есть еще один командный пункт в Раджме, где базируется командование  сил Хафтара.

Он также признал, что наносил авиаудары по Бенгази, Дерне, южному региону и Триполи.

Аль-Джагам  рассказал, что россиянам  поручено заниматься тактикой  наземного боя, обеспечением технической  и технологической поддержки войск Хафтара,  что они находятся в Касир Бенгашире в южной части Триполи и городе Тархуна, и  добавил, что они занимаются обслуживанием самолетов Су, ремонтом и восстановлением этих  и других боевых машин на авиабазе Аль-Ватия.

«В  ходе операции «Вулкан ярости»,  несколько русских были убиты, а другие получили ранения, когда они попали под артиллерийский обстрел в Касир-Бенгашире. В то  же время несколько офицеров ОАЭ также были убиты в результате авиаударов сил ПНС по авиабазе Аль-Джуфра. Остальные офицеры ОАЭ  покинули авиабазу "- добавил Аль-Джагам.

Он указал, что воздушные удары по Таджура, Мисрата, аэропортам Митига, Зувара и другим странам были осуществлены самолетами Эмиратов, заявив, что ВВС было поручено проложить путь для продвижения наземных войск, но  они не смогли продвинуться вперед.

«Пилот, совершивший авиаудар по  Фурнай, в результате которого погибли трое детей, был гражданином Ливии, и он вылетел с авиабазы ​​Аль-Ватия» - сообщил  Аль-Джагам.

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теги: Ливия  
   
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