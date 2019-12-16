Главный праздник для семей с детьми - гей-парад

Откровения русской живущей в Амстердаме

BB.LV 14 декабря, 2019

Для многих туристов Голландия ассоциируется с тюльпанами, кломпами (деревянные национальные башмачки), велосипедами, легальной проституцией и легальными наркотиками. Но, по словам Евгении, стереотипов слишком много, пишет "АиФ".

Из личного архива

«Это так же как про Россию, - сравнивает она. – Все думают, что у нас по улицам ходят медведи, все мужчины пьют водку, а все женщины ходят в павлопосадских платках».

Несмотря на сложившийся образ Амстердама как города, в котором можно употреблять любой вид наркотиков, легальна здесь только марихуана. К радости туристов и владельцев кофе-шопов можно купить продукты и изделия из нее - чай или пирожное. Можно купить и семена в чистом виде. Но законно владеть можно лишь пятью граммами «травы». Вход в кофе-шопы разрешен для лиц старше 18 лет, а покупка наркотиков вне стен этого заведения может привести в полицейский участок.

Начиная с 2000 года проституция и публичные дома в Нидерландах стали законны. Сотрудницы данной сферы платят налоги (кстати немаленькие!), имеют разрешение на работу и могут рассчитывать на поддержку профсоюзных организаций. Знаменитый квартал Красных фонарей приобрёл свою репутацию ещё в Средние века. Сейчас мэрия Амстердама стремится ненавязчиво сменить имидж квартала, постепенно выкупая дома и открывая на месте борделей и кофе-шопов галереи, рестораны и магазины молодых дизайнеров.

В Нидерландах официально разрешили однополые браки, и такие пары могут даже усыновлять детей.

«Одно из важнейших местных событий – гей-парад, - рассказывает Евгения. - Он привлекает тысячи посетителей со всего мира. Я сама была пару раз на таком параде, он напоминает карнавал: по каналам проплывают лодки с разными темами, музыкой и декорациями, а народ созерцает эту красоту с берега, все веселятся и радуются. Кстати, среди посетителей много детей - родители прививают понятие свободы и толерантности - быть самим собой - с детства, так как это основные местные ценности. Несмотря на то, что в городе в день парада скапливается несколько сотен тысяч посетителей, в этой веселой толпе очень приятно находиться - никто не толкается и все очень дружелюбны.

Родившись в Голландии, малыш автоматически получил двойное гражданство. Благодаря этому, он может летать в Россию без визы, и это очень удобно: не надо каждый раз оформлять документы в Гааге. В свои семь месяцев Илюша мужественно выдержал восемь часов полёта и успел побывать в гостях у своей русской бабушки.

Детские садики в Голландии – удовольствие не только платное, но ещё и дорогое: чтобы отдать туда ребёнка нужно заплатить несколько тысяч евро в месяц. Но в семье двух фрилансеров в этом нет необходимости.

«Я зарегистрировала здесь свою компанию, чтобы преподавать. Работаю два дня в неделю , - уверяет Евгения. – В эти дни с малышом муж, а в остальные дни он планирует свой рабочий график.

Дома Женя с мужем чаще всего разговаривают на английском, постепенно переходя на голландский. С роднёй мужа, с соседями, в магазинах также общаются на голландском. С сыном Евгения разговаривает обычно на русском. Получается, он слышит три языка вокруг. На каком из них начнёт говорить – время покажет.

В возрасте четырёх лет дети в Голландии отправляются в школу. Причём для них первый, так называемый, День знаний должен совпадать с их днём рождения. То есть если ребёнок родился в апреле, то и в школу - в нулевую группу - он начнёт ходить в апреле, а в сентябре уже пойдет в первый класс. Самое интересное, что не водить ребёнка в школу нельзя. Если он пропускает учебу по неуважительной причине, например, улетел с родителями отдыхать куда-либо, то впоследствии придётся оплачивать штраф – порядка 100 евро в день. В остальном голландская начальная школа похожа на русский садик: само собой, дети не учат там алгебру, а играют в развивающие игры с воспитателем и много общаются со сверстниками.

«Знаю, что в моём родном Челябинске уже вовсю готовятся к Новому году, - говорит Женя. – Здесь он не так популярен. Гораздо больше здесь радуются Рождеству и празднуют его, как правило, с родителями. 25 декабря у нас будет вкусный ужин для всей большой семьи. В Голландии есть традиция – накануне Рождества посещать концерт в католическом соборе. Мы поедем туда вместе с родителями. А когда вернемся, распакуем подарки под ёлочкой. Это будет наше первое Рождество втроем.

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