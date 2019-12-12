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Незаконный вывод денег из РФ за границу сократился в 3 раза

11.12.2019 | АФН

Сумма сомнительных операций по выводу средств из России за границу сократилась с 1,5 триллионов рублей в 2016 году до 522 миллиардов рублей за девять месяцев 2019 года, сказал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В прошлом году разразился скандал с предполагаемым отмыванием денег через эстонское подразделение Danske Bank. Danske по итогам собственного расследования не смог точно определить объем подозрительных транзакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР, сообщает Reuters.

“Проблемной областью остается вывод денежных средств за рубеж по сомнительным операциям, как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день произошло сокращение почти вдвое операций, суммы сократились втрое”, - сказал Чиханчин, выступая в Совете Федерации РФ.

На фоне общего сокращения объемов вывода, суммы вывода денег из России в офшорные юрисдикции “не уменьшаются, или уменьшаются незначительно”. Он прокомментировал материалы СМИ о российских ландроматах.

“Это так называемая молдавская схема, через латвийский банк, эстонская схема и так далее. Только через эти схемы было проведено более 1 триллиона рублей с 2007 по 2014 годы”, - сказал Чиханчин.

В ходе миссии FATF, которая оценивала борьбу с отмыванием преступных доходов в России, Росфинмониторинг помогал расследовать отмывочные схемы.

“Российским экспертам пришлось выдержать натиск со стороны оценщиков и стоило больших трудов, чтобы убедить их в том, что прачечные, по сути дела не российские, и организовали их не мы. Наш бизнес, в том числе и криминальный, просто пользовался услугами теневых банков зарубежных, иногда даже не зная об этом”, - сказал Чиханчин.

“Что касается российского следа, то по инициативе и с участием Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 30 уголовных дел против российских компаний, использовавших услуги ландроматов и участвовавших в их функционировании. Порядка 40 российских банков, вовлеченных в эти схемы, были лишены лицензий”, - добавил он.

По словам Чиханчина, Росфинмониторинг в рамках изучения деятельности латвийского банка ABLV в настоящее время сотрудничает с подразделениями финансовых разведок 18 стран.

Сомнительные операции, связанные с “традиционными способами обналичивания денежных средств” в России, сократились за 9 месяцев 2019 года на 52%, сказал глава Росфинмониторинга.

“Вместе с банками с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 886 миллиардов рублей, к сожалению, на подобные действия поступают и жалобы от клиентов и кредитных организаций”, - сказал Чиханчин.

По его словам, обнальные схемы в России “укрупнились” и это вызывает опасения.

“Хотелось бы отметить так называемую теневую инкассацию, которой злоупотребляют крупные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки”. - сказал Чиханчин, выступая в Совете Федерации.

Он обратил внимание на рост схем с использованием векселей, которые выпускают крупнейшие банки России.

“Приобретение векселей осуществляется реально действующими организациями, а предъявляются к погашению - техническими компаниями”, - пояснил он.

Росфинмониторингу совместно с силовиками и Центробанком в 2019 году удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 миллиардов рублей.

“Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков. Установлены операции, переданы в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 миллиард рублей”, - сказал Чиханчин.

Количество юридических лиц, имеющих признаки “фирм-однодневок” сократилось, по данным Росфинмониторинга, с 1,6 миллионов в 2013 году до 120 тысяч за 9 месяцев 2019 года.

“Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз с 4,6 триллионов рублей до 905 миллиардов”, - сказал Чиханчин.

На их сокращение, по его словам, повлияло и более активное использование уголовного наказания за незаконное образование юридического лица.

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теги: Финансы  
   
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