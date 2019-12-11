Компания Anadarko одобрила проект экспорта СПГ на 20 миллиардов долларов в Мозамбике

Сабина Завадски

ЛОНДОН ("Рейтер") - Американская энергетическая фирма Anadarko Petroleum Corp одобрила во вторник строительство экспортного терминала сжиженного природного газа на 20 миллиардов долларов в Мозамбике, крупнейшего отдельно взятого проекта СПГ, одобренного в Африке.





Фото из архива: Логотип Anadarko Petroleum corp. на экране в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в Нью-Йорке, США, 30 апреля 2019 г. РЕЙТЕР/Брендан МакДермид/Архив

Это объявление, сделанное на мероприятии в Мозамбике, ожидалось многими после того, как Anadarko сигнализировала дату этого решения в прошлом месяце.



"По мере того, как мир все больше стремится к более чистым видам энергии, возглавляемый Anadarko участок 1 мозамбикского проекта СПГ идеально расположен, чтобы удовлетворять растущий спрос, особенно на расширяющихся азиатских и европейских рынках", - сказал генеральный директор компании Ал Уокер в заявлении здесь .



Anadarko согласилась на поглощение компанией Occidental Petroleum Corp. Как только эта сделка будет окончательно утверждена, Occidental согласилась продать активы, включая мозамбикский проект СПГ, французской нефтяной компании Total SA, являющейся крупным трейдером СПГ. Получить комментарии должностных лиц Total не удалось.



Использование природного газа в мире быстро растет, так как страны стремятся удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы и избавить их промышленный и электроэнергетический сектор от более грязного угля.

Этот проект, обещающий долгосрочные поставки энергетическим компаниям, крупным держателям пакетов акций СПГ и государственным компаниям по всему миру, подчеркивает убеждение отрасли, что спрос на СПГ резко вырастет в ближайшие годы, несмотря на падение цен в этом году.

Низкие цены на газ, который сильно охлаждают для транспортировки, вызвали опасения, что такие окончательные решения о финансировании (FID) как решение Anadarko будут отсрочены или отменены. Но американская компания нашла достаточно долгосрочных покупателей, чтобы поддержать финансирование проекта.

"Гибкие коммерческие договоренности, включая оригинальное соглашение о совместной покупке с Tokyo Gas и Centrica, были определяющими при обеспечении проекту ряда превосходных покупателей на насыщенном рынке СПГ", - сказал Фрэнк Харрис, глава консультационных услуг по СПГ в Wood Mackenzie.

Цены на СПГ упали в этом году в связи с тем, что скачок поставок с новых терминалов в Соединенных Штатах, Австралии и России не был встречен более высоким спросом в Азии.

Эта торговля также не настолько развита, как рынок сырой нефти, что является причиной непредсказуемых изменений цены.

"20 миллиардов долларов - это на сегодня самое крупное одобренное окончательное решение об инвестициях в области нефти и газа в Африке к югу от Сахары", - добавил Джон Лоренс, аналитик отдела по добыче сырья в Африке к югу от Сахары компании Wood Mackenzie.

Также ожидается, что этот проект станет преобразующим для Мозамбика, одной из самых бедных стран на Земле, охваченной экономическим кризисом, конфликтом, порожденным гражданской войной, и серьезным кризисом управления, чей ежегодный валовый внутренний продукт составляет всего 13 миллиардов долларов.

Правительство Мозамбика сказало, что проект, как прогнозируется, создаст более 5000 непосредственных рабочих мест и 45000 сопутствующих.

С производительностью в 12,88 миллионов тонн в год (млн. т/год) мозамбикский СПГ является одним из крупнейших когда-либо одобренных новых комплексов СПГ. Речь идет о строительстве инфраструктуры для добычи газа с морского прибрежного месторождения на севере Мозамбика, перекачке его на берег, превращении его в жидкость и подготовке его к дальнейшему экспорту танкерами-газовозами СПГ.

Находясь на восточном побережье Африки, этот завод по сжижению газа сможет продавать СПГ как на прибыльный азиатский рынок, дающий 75% мирового спроса на СПГ, так и на гибкий европейский рынок, что помогает сбалансировать мировую торговлю СПГ, поглощая избыточное предложение.



Мозамбикский СПГ присоединяется к другим мегапроектам, одобренным за последний год, таким как американский завод Golden Pass на 16 млн. т/год компании Exxon Mobil Corp и канадский завод СПГ компании Royal Dutch Shell Plc на 14 млн. т/год.

В этом году все еще ожидается одобрение компанией Exxon проекта на 15,2 млн. т/год также в Мозамбике и российской "Новатэк" ее проекта "Арктик СПГ-2" на 19,8 млн. т/год.

Партнерами Anadarko в мозамбикском СПГ-проекте являются компании Mitsui, мозамбикская государственная энергетическая компания ENH, тайландская РТТ и индийские энергетические фирмы ONGC, Bharat Petroleum Resources и Oil India.

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