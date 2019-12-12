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дата публикации 12.12.19 04:33
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Украинский сайт «Миротворец» объявил о закрытии, но спокойно продолжает работать

10.12.19 Автор  Павел Онойко

Украинский сайт «Миротворец» объявил о закрытии, но спокойно продолжает работать

Украинский сайт «Миротворец» заявил о прекращении работы, об этом сообщили представители ресурса. На сайте было опубликовано заявление, что он останавливает работу серверов.

Доступ к опубликованным данным будут иметь только отдельные категории пользователей. Серверы будут «заморожены» 10 декабря в 18.00 по местному времени, утверждают авторы заявления.

Впрочем, по состоянию на 21:00 10 декабря сайт продолжает работу и, судя по всему, не собирается её останавливать. Стоит отметить, что уже не первый раз этот ресурс объявляет о прекращении работы. В частности, аналогичное заявление было в 2016, но сайт работает о сих пор. Скорее всего, это был трюк, чтобы привлечь внимание к этой помойке.

«Миротворец» (укр. Миротворець) — украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позиционирует себя, как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём (хакинг, фишинг) и средствами разведки по открытым источникам. Она выложена в широкий доступ без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Миротворец получил широкую известность после убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, были опубликованы на данном ресурсе. Среди партнёров сайта, с момента открытия и вплоть до 13 мая 2016 года, числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомственные структуры страны.

В течение всего времени существования сайта, когда на нём публиковались личные данные российских и украинских журналистов, имеющих взгляды, отличные от взглядов украинского руководства, он оставался незамеченным международной правовой общественностью. Несмотря на то, что сайт попадал во многие скандалы, он оставался открытым и никаких судебных действий к его создателям не применялось. Только после публикации на нём в мае 2016 года персональных данных 4500 журналистов, среди которых оказались представители мировых СМИ — AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Форбс — мировая правовая общественность высказалась за запрет публикации их личных данных. Их поддержала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. Она выступила с заявлением, что сайт нарушает права человека и должен быть закрыт.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Посол Евросоюза на Украине Ян Томбинский обратился к украинским властям с просьбой скрыть список. После инцидента сайт на время закрылся, но затем заявил о получении регистрации в качестве СМИ. 

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие «Миротворца» из-за размещения на нем персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности. 

На сайте «Миротворец» были выложены данные не только украинцев и россиян, а и граждан других стран, на которых «настучали» т.н. патриоты Украины. 

В частности, среди граждан Греции первым на сайт в своё время попал бывший премьер Греции Алексис Ципрас, которого объявили одним из главных врагов Украины. Впрочем, после его визита в Украину весной 2015, на котором он открыто поддержал Петра Порошенко, его исключили из списка «агентов Кремля».

В течении последних лет, по настойчивой просьбе «грекобандеровцев» и т.н. псевдопатриотов типа Галины Киценюк-Реваги, Галины Маслюк и прочих сторонников развала Украины, в списки были внесены:

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Бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис

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Журналист и редактор Русских Афин Павел Онойко

Костас Кихос

и даже художник карикатурист - Статис Ставропулос

Павлос Христу

Также на этот сайт попал и известный греческий политический деятель, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, президент Общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

Когда они внесли в базу данных «врагов народа Украины» Чингачгука Гойко Митича, я молчал. Когда они записали туда же мастера единоборств и актера Стивена Сигала, я сжал зубы и молчал. Даже когда там «поселился» Евгений Петросян, я лишь в безмолвном гневе сжал кулаки (аж побелели костяшки). А когда на «Миротворце» «прописали» Михаила Саакашвили, я просто потерял дар речи. Появление в этом списке Юлии Тимошенко стало последней каплей.    АЛЕКСАНДР КОЦ 

Понимая, что эту публикацию прочитают и те, кто писал доносы в Миротворец, хочу напомнить им стихи крестного отца моего брата известного украинского поэта Василия Симоненко, которые он написал в 1960 году. 

Тоді вас люди називали псами,

Бо ви лизали німцям постоли,

Кричали «Хайль!» охриплими басами

І «Ще не вмерла...» голосно ревли.

Де ви ішли – там пустка і руїна,

І трупи не вміщалися до ям.

Плювала кров'ю «ненька Україна»

У морди вам і вашим хазяям.

Ви пропили б уже її, небогу,

Розпродали і нас по всій землі,

Коли б тоді Вкраїні на підмогу

Зі сходу не вернулись «москалі»

Тепер ви знов, позв’язувавши кості,

Торгуєте і оптом, і в роздріб,

Нових катів запрошуєте в гості

На українське сало і на хліб.

Это вам, бандерье!!!

P.S. Сколько лет прошло, а как в воду глядел... Не зря говорят, что все настоящие поэты провидцы.

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теги: Украина  
   
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