South China Morning Post: Россия Китаю не друг, лучше помириться с США

11 декабря 2019

Советский плакат на тему советско-китайской дружбы. Иллюстрация: eg.ru

Россия и Китай никогда не были друзьями. А вот США, напротив, всегда приносили Китаю только пользу. Таков общий смысл размышлений 87-летнего президента фонда американо-китайской политики, профессора Джорджтаунского университета Чи Вана, которые публикует англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (контролируется холдингом Alibaba Group).

На прошлой неделе Москва и Пекин отпраздновали запуск газопровода «Сила Сибири». Амбициозный проект протяжённостью 2900 км и стоимостью $ 55 млрд стал символом укрепления отношений между двумя странами и их лидерами. Президент России Владимир Путин назвал запуск трубопровода «поистине историческим событием». Лидер Китая Си Цзиньпин, в свою очередь, объявил о начале нового этапа двустороннего сотрудничества. Он добавил, что развитие отношений двух стран станет приоритетом их внешней политики.

Этим летом, когда лидеры союзных стран отмечали 75-летие высадки союзников в Нормандии, Си отправился в Москву на встречу с Путиным, на которой они договорились об усилении военно-экономического сотрудничества. Китайский лидер расхваливал отношения между двумя странами и даже называл российского коллегу своим лучшим другом, напоминает Чи Ван.

«Я не вижу, что Китай серьёзно выигрывает, отдавая дань уважения России, и лишь без необходимости настраивает против себя Соединённые Штаты. Изображение Си и Путина, пожимающих друг другу руки и объявляющих о своей дружбе, может задевать американского президента Дональда Трампа. Но в остальном Россия мало что может предложить Китаю, — считает Ван. — Будет лучше, если Пекин будет использовать свои иностранные инвестиции в других странах, а не для укрепления вялой российской экономики».

Си не имеет смысла поддерживать возрождение России, ведь Китай выиграл больше всего благодаря её упадку, рассуждает автор статьи.

«Хотя, кажется, что новые близкие отношения (Пекина с Москвой) имеют смысл, учитывая их всё более напряжённые отношения с США, история показывает другую картину. Для меня поведение Си — это предательство собственного народа», — утверждает Ван.

По его словам, «добиваясь расположения» Москвы, Пекин игнорирует вражду, которой чаще всего определялись китайско-российские отношения. Так, в середине 19 века во времена второй Опиумной войны Россия отправила тысячи человек по Амуру в Манчжурию и в результате «аннексировала огромную территорию, которая формирует современную Сибирь». Хотя Запад считал коммунистический блок монолитным, советско-китайские отношения оставались напряжёнными на протяжении десятилетий. Мао «презирал» Сталина, а окончательный раскол между двумя странами произошёл в 1950-е. В 1969 году КНР и СССР вели приграничную войну вдоль реки Уссури.

Этот конфликт позволил американскому президенту Ричарду Никсону начать поворот в сторону Китая в начале 1970-х, обращает внимание китайский профессор из США.

«Если взять более широкий охват истории, китайско-российские отношения за последние 100 лет чаще характеризовались напряжённостью и конфликтами, чем сотрудничеством. Напротив, американо-китайские отношения исторически были отношениями мира и сотрудничества, если исключить ранние годы холодной войны», — отмечает Ван.

По его словам, Америка была одной из западных держав, которые не искали территориальных приобретений в Китае после Опиумных войн, и она продолжала защищать суверенитет династии Цин. Вашингтон и Пекин были союзниками во время Второй мировой войны. Не случайно, что Дэн Сяопин начал проводить реформы и добиваться большей открытости страны после того, как США нормализовали отношения с Поднебесной.

«И при этом Си, под руководством которого не упускается ни одного случая, чтобы напомнить китайцам об их исторических обидах, не видит лицемерия в том, чтобы заискивать перед Путиным и презирать США», — откровенно провоцирует Ван.

Си необходима внешнеполитическая стратегия, которая поможет его стране добиться целей за рубежом, «не жертвуя внутренней стабильностью». Торговля с Россией «не оживит китайскую экономику». Пекин должен стать партнёром Вашингтона, а не Москвы, уверен автор статьи. Си должен вернуться к переговорам с США, чтобы прекратить торговую войну и заключить взаимовыгодный договор. Сделка может расширить торговлю между двумя странами. В результате отношения Пекина с Вашингтоном не обострятся ещё сильнее, а китайскому лидеру не придётся «добиваться расположения» Путина.

«Китаю нужны США гораздо больше, чем Россия. Сближение Си с Путиным не приносит никакой пользы Китаю в долгосрочной перспективе. Россия никогда не давала Китаю никаких оснований для длительного доверия, веры или товарищества. Си проявляет наивность, если ждёт чего-либо из этого от Путина», — заключает китайский профессор-эмигрант.

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