ФРС предлагает экстренные займы по 100 миллиардов долларов в день неизвестным банкам
Пэм Мартенс и Расс Мартенс, 27 сентября 2019 г.
Здание центрального офиса ФРБ Нью-Йорка в Нижнем Манхэттене
Федеральный резервный банк Нью-Йорка запустил свои экстренные межсуточные кредиты для Уолл-Стрит в этом году во вторник, 17 сентября, начав с уровня в 75 миллиардов долларов ежедневно. Он затем увеличил свои кредиты, добавив к ежедневным 75 миллиардам долларов 14-дневные срочные ссуды в размере 30 миллиардов долларов, предлагавшиеся три раза за прошлую неделю. Но после того, как спрос на первые 14-дневные ссуды был более чем вдвое больше предложенных 30 миллиардов, Федеральный резервный банк Нью-Йорка увеличил следующие срочные ссуды до 60 миллиардов долларов и увеличил свои межсуточные кредиты до 100 миллиардов долларов.
Что принесет следующая неделя? Если банки с Уолл-Стрит могут получать супердешевые кредиты от ФРС на десятки миллиардов долларов без каких-либо вопросов со стороны Конгресса, то они продолжат увеличивать свои требования, пока ФРС не начнет снова втайне выкладывать триллионы долларов, в то время как Конгресс сознательно остается в неведении - другими словами, это повтор финансового кризиса 2007-2010 годов.
ФРБ Нью-Йорка позволено проводить эти сделки РЕПО только с его 24 первичными дилерами. В этот список из 24 первичных дилеров входят отделы ценных бумаг таких крупных американских банков как JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo, но также и базирующиеся в США отделы ценных бумаг неблагополучных иностранных банков, таких как Deutsche Bank, Credit Suisse и Societe Generale (SocGen).
Так как ФРБ Нью-Йорка не объявляет о том, какие банки выбирают большую часть его кредитов, то и Конгресс и американский народ не знают, текут ли деньги в американские банки или в подразделения иностранных банков в США. Поддержка переживающих тяжелые времена иностранных банков - это не то, чего хотят от своего центрального банка большинство американцев.
Если ФРБ Нью-Йорка тайно направляет деньги подразделению Deutsche Bank, чтобы удерживать его на плаву, то американский народ должен знать об этом и Конгресс должен задавать вопросы. ФРС уже делала это безнаказанно во время последнего финансового кризиса, тайно направив 77 миллиардов долларов Deutsche Bank из программы Срочных кредитных аукционов (TAF), 1 миллиард долларов из Программы кредитования первичных дилеров (PDCF) и колоссальные 277 миллиардов долларов для Deutsche Bank из Срочной программы облигационного кредитования (TSLF) на общую сумму в 354 миллиарда долларов тайного финансирования, которое Конгресс никогда не одобрял и даже не знал о нем.
Только когда Главное бюджетно-контрольное управление США (GAO)
опубликовало свою разовую аудиторскую проверку ФРС в 2011 году, американцы узнали о неслыханных кредитах, которые ФРС предоставила банкам с Уолл-Стрит и их иностранным банкам-контрагентам по производным финансовым инструментам, которые в сумме составили до 16 триллионов долларов в виде совокупных возобновляемых кредитов. Но доклад ГБКУ не посчитал еще 13 триллионов долларов из общей суммы, которую ФРС направила в качестве поддержки банков через дополнительные программы, о которых ГБКУ не сообщило. Если добавить эти программы, то тогда цифра достигает
29 триллионов долларов, согласно анализу Экономического института Леви.
Deutsche Bank является вероятным кандидатом в плане проблем с финансированием. Его попытка слияния с Commerzbank потерпела неудачу в апреле. Его самый недавний
план заключается в том, чтобы уволить 18000 сотрудников и создать хороший банк/плохой банк, изолировав неликвидные активы, которые банк планирует продать. Deutsche Bank поменял четырех разных главных исполнительных директоров за последние четыре года и три года из этих четырех лет нес убытки. Курс его акций потерял 90 процентов своей стоимости за последние десять лет, и акции торговались на историческом минимуме по состоянию на вчера. В понедельник банк сообщил, что его важнейшее брокерское подразделение, предоставляющее кредиты хедж-фондам, переходит банку BNP Paribas вместе с его операциями электронной торговли.
К сожалению для американских инвесторов, Конгресс не предпринял никаких действий, чтобы обуздать системные риски в производных финансовых инструментах, которыми располагают эти огромные глобальные банки. Посредством производных ценных бумаг Deutsche Bank прочно связан с американскими банками, включая JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America. Если он взлетит на воздух, то это потенциально может создать ту системную цепную реакцию, которую создал Lehman Brothers в 2008 году - заблокировав кредитование между банками, так как никто не знает, у кого есть риски.
Банк Credit Suisse, еще один первичный дилер, также испытывает трудности, так как курсовая стоимость его акций потеряла 78 процентов своей стоимости с 2007 года. У банка SocGen также было плохое десятилетие после краха, когда курс его акций потерял 66 процентов своей стоимости.
Согласно
отчету, опубликованному сегодня утром ФРБ Нью-Йорка, спрос на его чрезвычайные кредиты несколько затих сегодня утром. Из 100 миллиардов долларов, предложенных банком его первичным дилерам для ссуды на 3 календарных дня (на эти выходные), поступили заявки только на 22,7 миллиарда долларов кредитов. Из 60 миллиардов долларов, которые банк предложил в качестве срочных кредитов на 14 дней, банки сделали заявки только на 49 миллиардов долларов.
Это большая перемена с прошлого вторника, когда ФРБ Нью-Йорка предложил 30 миллиардов долларов в виде срочных кредитов на 14 дней, а банки запросили о покупке (подали заявки на) 62 миллиарда долларов.
Блог Wall Street On Parade не единственный сайт финансовых новостей, считающий, что на Уолл-Стрит происходит что-то намного более серьезное, чем техническая /сезонная проблема с финансированием. Вот что написал Джон Дизард в "Financial Times" вчера:
"За последние дни некоторые банки и дилеры перестали платить сотни базисных пунктов сверх целевой процентной ставки ФРС за свои краткосрочные кредиты. Смысл этого для участников рынка коротких денег заключается в том, что существуют большие неизвестные риски банкротства партнеров и никто не хочет влипнуть в еще одно "избиение Lehman"."
Простая арифметика говорит, что что-то не так. Как мы написали ранее:
"На 30 июня этого года четыре крупнейших банка с Уолл-Стрит (которым разрешено владеть коммерческими банками, имеющими гарантии федерального правительства, а также биржевыми казино, играющими с акциями, облигациями и производными финансовыми инструментами, известными как инвестиционные банки) располагали более чем 5,45 триллионами долларов в виде вкладов. Разбивка выглядит следующим образом: JPMorgan Chase имеет 1,6 триллиона долларов; Bank of America - 1,44 триллиона долларов; Wells Fargo - 1,35 триллиона долларов; и Citibank - чуть больше 1 триллиона долларов."
Весь ВВП Соединенныз Штатов в прошлом году составил 20,5 триллионов долларов. Четыре вышеупомянутых банка содержат 27 процентов всего ВВП США в виде вкладов. Как это вообще возможно, что эти четыре банка не могут найти 100 миллиардов долларов займов РЕПО в день и поэтому вынуждают ФРС снова стать кредитором последней инстанции.
Конгрессу нужно немедленно провести слушания по этому вопросу, вызвав в качестве свидетелей президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и руководителей каждого из мегабанков, имеющих эти вклады на триллионы долларов.
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