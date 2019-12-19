Россия и Белоруссия договорились по самой острой экономической проблеме

Москва и Минск договорились о схеме компенсации за налоговый маневр, из-за которого Белоруссия за 10 лет боялась потерять $10 млрд, пишет со ссылкой на источники РБК. Для белорусской экономики этот маневр был главным фактором риска, он же был главным камнем преткновения в переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко о дальнейшей интеграции двух государств.

Фото: kremlin.ru

Россия и Белоруссия договорились по поводу компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли, утверждают источники издания. Суть спора была в том, что Белоруссия привыкла получать нефть по внутрироссийским ценам — без уплаты экспортной пошлины. Таким образом, страна получала скрытую субсидию. Но с 2019 года в рамках шестилетнего маневра Россия постепенно обнуляет экспортные пошлины на нефть, так что прежняя схема субсидирования не будет работать. Белоруссия опасалась, что ее экономике это обойдется в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

Стороны договорились, что Россия возместит Белоруссии потери от налогового маневра, введя обратный акциз для белорусских НПЗ (это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года), пишет РБК. Сумма субсидий, по расчетам аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука, ориентировочно может составить до $1,5 млрд в год. Точно рассчитать размер отрицательного акциза сложно — неизвестно, будет ли он считаться по той же формуле, что и для российских предприятий (в России он считается по сложной формуле и зависит от цен на нефть и корзины нефтепродуктов, а также от удаленности предприятия от экспортных рынков).

Что важно знать

О том, что стороны обсуждают возможность предоставления белорусским НПЗ обратного акциза, в ноябре рассказывал вице-премьер Дмитрий Козак. Он подчеркивал тогда, что белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

Решение вопроса об унификации налогового законодательства России и Белоруссии уже обсуждается, рассказывал посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Но, по его словам, реально это случится не раньше 2022 года.

До 2022 года Россия сможет лишь частично компенсировать потери Белоруссии от маневра за счет изменения ценообразования на нефть.

Суммарно свои потери из-за маневра в 2019–2020 годах Белоруссия оценивала в $800 млн — это чуть меньше 1% годового ВВП. Ранее в Минске говорили, что за шесть лет маневра страна потеряет $10 млрд. Экономисты МВФ и Всемирного банка называли налоговый маневр главным риском для белорусской экономики. Если бы Россия не согласилась компенсировать Белоруссии хотя бы часть потерь, страну ждала бы рецессия, писали они.

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Почему это важно

Споры вокруг поставок российских нефти и газа были основными в переговорах о дальнейшей экономической интеграции России и Белоруссии. В последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко пять часов обсуждали ее на встрече в Сочи 7 декабря, очередные переговоры назначены на 20 декабря.

На январской встрече с Путиным Лукашенко грозил, что из-за маневра Россия может лишиться своего единственного союзника на западном направлении. Экономический блок правительства изначально был категорически против компенсации: налоговая политика — внутреннее дело России, говорил министр финансов Антон Силуанов.

Анна Коваленко

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