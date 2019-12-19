На юго-западе Сирии российские военные открыли огонь по израильскому беспилотнику

By News Desk -2019-12-18

BEIRUT, LEBANON (11:00 A.M.) – Российские военные якобы открыли огонь по израильскому беспилотнику, который вошел в воздушное пространство Сирии в юго-западной части страны, сообщается на веб-сайте ивритоязычного Channel 12.

В сообщении Channel 12, со ссылкой на сайт Top War, говорится, что российские военные открыли огонь по израильскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА), который двигался вдоль восточной оси оккупированного региона Голанских высот.

«Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Израилю, находился в воздушном пространстве Сирии не более полутора минут. В это время он был обстрелян с земли из автоматического оружия. Расчеты ПВО Сирии в обстреле беспилотника не участвовали», - сообщил Channel 12.

Обвинение против России было выдвинуто после того, как Top War стало известно, что ПВО Сирии не участвовали в нападении на израильский БПЛА.

Израильские СМИ не уточнили, почему беспилотник вошел в воздушное пространство Сирии.

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