Россия вслед за Украиной принимает "ответные меры": в Домодедово задержали 46 израильтян

время публикации: 18 декабря 2019 г.

В среду, 18 декабря, 46 израильтян, прилетевших рейсом авиакомпании "Эль-Аль" в московский аэропорт Домодедово, были задержаны на границе и лишены возможности въехать на территорию России. Задержанных, среди которых были семьи с детьми, продержали в аэропорту до вечера. Последние пассажиры данного рейса были отпущены спустя восемь часов после прибытия в Домодедово.

Двумя днями ранее в Шереметьево были задержаны восемь израильтян. Они провели провели всю ночь в зале ожидания аэропорта, а утром ближайшим рейсом их отправили в Тель-Авив.

Посольство России в Израиле на запрос нашей редакции дало следующий ответ: "По данным посольства России в Тель-Авиве на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре - 569. Речь идет в том числе о тех, кто прибывает в страну с туристическими целями: эти люди имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле. Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами".

По данным нашей редакции, годом ранее наблюдалась похожая картина. В 2018 году в Израиль прибыли примерно 326.000 туристов из России, 4.348 человек не прошли пограничный контроль и были депортированы; отказ – 1,3%.

Вечером 17 декабря МИД Израиля сообщил, что проверяет, изменилась ли политика России в отношении выдачи разрешений на въезд израильским туристам и бизнесменам. Цель проверки: убедиться, что израильские туристы и бизнесмены могут посещать Россию так, как это было до сих пор.

Напомним, в начале 2019 года появились сообщения о том, что пограничная служба Украины в киевском аэропорту "Борисполь" отказывает обладателям израильского гражданства во въезде в страну. По словам украинских политиков, это были "зеркальные" меры против Израиля в связи со случаями массового отказа впустить в страну украинских туристов, прибывших в аэропорт имени Бен-Гуриона.

В августе этого года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между правоохранительными ведомствами двух стран удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем. В официальном сообщении сказано, что соответствующие договоренности были достигнуты на переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Судя по словам Авакова, проблемные вопросы при пересечении границ двух стран были решены после подписания Декларации об интенсификации сотрудничества, которое состоялось 11 июля. Однако, по данным нашей редакции, в последующие месяцы в "Борисполе" многократно задерживали израильских туристов.

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