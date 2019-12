Призрак бродит по России, призрак феминизма...

Is Russia Ready for Its Own Me Too Movement?

Часть 1-я. Готова ли Россия к своему движению #MeToo?

Rejeanne Lacroix • 27 ноября 2019 г.

Протестующая держит плакат с надписью «Не молчи, женщина!». Санкт-Петербург, Россия, 01.05.2009 © Roofsoldier / Shuttterstock

Движение #MeToo очень сильно изменило общественный дискурс во многих западных странах, но в России эти изменения происходят гораздо медленнее. От движения отмахнулись как на самом высоком правительственном уровне, так и на провинциальном - в регионах по всей федерации. Многие из принципов феминистского движения были сочтены несовместимыми с русской культурой, взглядами на гендерные вопросы и публичным обсуждением частных вопросов.

Домашнее насилие является серьезной проблемой в России. Полицейская статистика показывает, что за первые девять месяцев 2019 года жертвами домашнего насилия стали 15 381 женщина, и, согласно данным МВД России, в результате этого ежегодно погибает 14 000 женщин .

Цифры часто вводят в заблуждение , поскольку после декриминализации бытового насилия в 2017 году, число зарегистрированных случаев сократилось с 65 543 в 2016 году до 36 037 в течение года. Насильственные действия не стали менее распространенными, а судебное преследование стало. Большинство случаев насилия в стране не учитывается, так как 72% всех женщин, которые звонят по горячим линиям сообщая о домашнем насилии, никогда не обращаются в полицию . По оценкам, в каждой четвертой российской семье имеет место какое-либо насилие, а недавнее исследование, проведенное независимыми журналистами, показало, что 79% женщин, осужденных за убийство , подвергались сексуальному насилию со стороны своих жертв.

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, ВЦИОМ, показал, что 49% женщин считают, что им угрожает насилие в их доме, а 49% респондентов были объектом неуместных комментариев, замечаний и грубых шуток. Еще 73% согласились, что насилие в отношении женщин является серьезной проблемой в России.

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, многие российские женщины продолжают делиться своими историями о сексуальных домогательствах и бытовых надругательствах, что уже привело к определенным прорывным моментам.

Прекрасный пол

Молодое российское движение #MeToo столкнулось со значительными препятствиями, уходящими корнями в социальную историю страны, где от женщин всегда ожидали выполнения домашних обязанностей, как жен и матерей. Бытовое насилие всегда было широко распространенным и жестоким, а фраза «Бьёт - значит любит» прочно укоренилась в коллективном подсознании. Русская православная церковь исторически исповедовала традиционные гендерные роли, при этом «истинные проявления женственности», такие как брак и материнство, представлялись добродетельными.

Подобные взгляды высказываются и современным духовенством. Например, глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл заявил, что феминизм - это «очень опасное явление» и что женщины должны «сосредоточиться на своих семьях и детях». В 2011 году протоиерей Всеволод Чаплин осудил «нескромную одежду» как провокацию для сексуального посягательства.

Такие взгляды характерны не только для славянской Руси. В 2016 году исламский священнослужитель с Северного Кавказа призвал всех женщин сделать женское обрезание - операция калечащая женские половые органы - легальная практика в России, которая до сих пор практикуется в основном в Дагестане - как способ противодействия сексуальной безнравственности. Он утверждал, что такой акт не помешает божественному предназначению женщины: рожать и воспитывать детей.

В то же время мужчины по-прежнему считаются кормильцами и главами семей, которые ведут свой бизнес почти полностью вне дома. Ученая Энн Уайт утверждает, что мужчины на протяжении всей истории рассматривались как «более компетентный и авторитетный пол». Это характерно для российского общества, где мужчины по-прежнему имеют большой контроль над семейными финансами, и денежные ресурсы, таким образом, увязываются с властью.

В то время как большевистская революция ввела новые принципы эгалитаризма (примечание переводчика: эгалитаризм - равноправие, в данном случае равноправие полов), они были не совсем полезны для женщин в целом. Советские женщины были одними из первых, кто получил избирательное право в 1918 году, но при коммунистической системе они также должны были работать (примечание переводчика: так в тексте - but under the Communist Party system they were expected to supply labor too). Такое положение дел усугубилось во время Второй мировой войны, когда женщинам приходилось заполнять позиции, освобожденные мужчинами, отправленными на фронт. Женщины этого поколения обычно считают эгалитаризм неоптимальным, поскольку это означает, что они должны активно совмещать две сферы жизни: домашнюю и общественную. Поэтому не удивительно, что российские женщины ставят под сомнение полезность феминизма, коль скоро он приводит к усложнению их жизни.

В постсоветские времена многие традиционные взгляды вернулись (отчасти из-за растущего влияния религиозных лидеров), теперь брак и материнство считаются неотъемлемой частью счастья российской женщины. Оксана Пушкина - депутат от партии «Единая Россия», которая активно работает над законодательством, предусматривающим пересмотр нынешнего понимания бытового насилия, сексуальных домогательств на рабочем месте и прав женщин в целом - говорит, что «мужские знаки внимания считаются чем-то, что следует приветствовать», предполагая что женщина проявляет качества, которые технически могут привести к плодотворным романтическим отношениям. Эти знаки внимания часто рассматриваются как естественная мужская реакция на женское обаяние или как случай «мальчики есть мальчики».

Нельзя иметь всего сразу

Утилитаризм, продвигаемый коммунизмом, был заменен коммерциализацией и новизной «культуры гламура» богатых. Эта культура может быть выражена как гиперфеминность или как акцент на традиционных изображениях женской эстетики, когда женщины считаются скорее «прекрасным»», а не «слабым» полом, согласно западному лексикону.

Приверженцы феминизма в западном стиле, который откладывает брак и рождение детей в пользу карьеры, часто приходят к выводу, что женщины не могут иметь и то и другое одновременно. Русские женщины, однако, часто отвергают феминистскую риторику в целом, при этом многие отдают предпочтение семье над профессиональным ростом.

Сексуальные домогательства и гендерное неравенство широко распространены также и на рабочих местах . Коммерческий праздничный ролик (2016) Московского кредитного банка изобразил работающую мать в негативном свете и, как результат, вызвал резкую ответную реакцию. Совсем недавно Tatprof, алюминиевая компания, базирующаяся в Татарстане, вызвала критику за то, что предложила женщинам бонусы за то, чтобы они носили макияж и одевались более женственно.

Государство тоже не слишком благосклонно относится к разговорам о правах женщин. Например, в соответствии с российским законодательством, сексуальные домогательства не являются преступлением. Глава комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева отрицала необходимость такого закона, заявляя: «Мы не в Америке или Европе. Почему мы должны копировать все? Женщина, если она не хочет этого, не будет подвергаться преследованиям». Законопроект о равенстве полов, который разрабатывался 15 лет, был отклонен Думой в 2018 году.

Высокопоставленные политики выступили против феминизма и движения #MeToo. Президент России Владимир Путин назвал феминизм фактором «морального упадка Запада» и назвал #MeToo «заговором СМИ». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков зашел настолько далеко, что назвал американских актрис, инициировавших кампанию «проститутками» которые стремятся получить финансовую выгоду.

Вокруг #MeToo

Все эти составляющие российского общества усугубляются культурой держать такие дела под спудом. Женщины часто не хотят рассказывать о жестоком обращении из боязни оказаться опозоренными и стать жертвой манипулирования их личными историями. Например, в редакционной статье, опубликованной на российском новостном веб-сайте «Газета.ru», говорится, что женщины из всех слоев общества боятся обсуждать эту тему, поскольку им пришлось бы заново переживать свое унижение и столкнуться с с обвинениями в адрес их самих и своего характера. Предполагаемый преступник может стать героем, а не изгоем.

Печальным примером подобного является история 17-летней жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной произошедшая в 2017 году. Шурыгина была изнасилована 21-летним мужчиной, который позже был приговорен к отбыванию наказания в исправительной колонии. Обсуждения на российском сайте социальной сети Вконтакте вылились в горячие споры по этому делу, и Шурыгина была названа “е..ой блядью”, чьи обвинения разрушили жизнь молодого человека.

Шурыгина появилась в популярном российском ток-шоу, чтобы обсудить ее ситуацию, но услышала только критику ее нравственности и её действий. Она стала предметом шуток и источником вирусных интернет-мемов. Это достигло апогея, когда гигант быстрого питания «Бургер Кинг» использовал изображение, основанное на ее подобии, где было показано количество алкоголя, которое она употребила в ночь изнасилования, для рекламы предложения еды. Многие россияне тогда прекрасно поняли бестактность и неуместность подобной рекламы и выразили свое недовольство команде социальных сетей Burger King. Реклама была удалена.

В то время как #MeToo набирал обороты, а американские актеры один за другим выдвигали обвинения против кинопродюсера Харви Вайнштейна, российские знаменитости оставались в оппозиции. Актриса Агния Кузнецова заявила, что не видит ничего необычного в том, что влиятельный мужчина использует свою власть, чтобы преследовать женщин, и что ее западные коллеги получили то, что хотели (роли), в конце концов. Другая актриса, Любовь Толкалина, продолжила свои комментарии, спросив : «Как вы можете обвинять мужчину в сексуальном домогательстве - не в этом ли смысл его жизни?» Толкалина утверждала, что не имеет значения, как актер получил роль, и что интимные встречи с режиссерами приводят к лучшему художественному выражению образа на экране. Позже она отказалась от своих вызвавших острые споры комментариев.

Подход начал меняться, когда страна пережила свой уникальный момент #MeToo. В феврале 2018 года четыре журналистки обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Это происходило когда они работали [в Госдуме] на крупные средства массовой информации, и статус Слуцкого предопределил то, что история широко обсуждалась в российских СМИ. В то время как многие парламентарии поддержали своего коллегу, другие поддержали четырех женщин-журналистов. Оксана Пушкина зашла настолько далеко, что публично заявила, что сексуальные домогательства происходили за закрытыми дверями в Государственной Думе, но немногие были готовы предать это огласке.

Расследование думского комитета по этике позже оправдало Слуцкого. В знак протеста многие русскоязычные СМИ бойкотировали освещение новостей, связанных с комиссией, Слуцким или Думой в целом, а независимый канал “Медуза” прямо призвал к его отставке. Хотя эти усилия были направлены на достижение благородной цели, продолжались они недолго.

Всего несколько месяцев спустя, в ноябре 2018 года, скандал с сексуальными домогательствами поразил саму “Медузу”. Жена сотрудника утверждала, что главный редактор, Иван Колпаков, неподобающим образом прикоснулся к ней , сказав, что «Вы единственная на этой вечеринке, кого я могу харрасить и мне за это ничего не будет» (фраза взята переводчиком отсюда). Хотя Колпаков ушел в отставку в ожидании рассмотрения нарушения им этических норм, позже он был восстановлен в должности. Ключевым результатом этих событий является то, что Медуза признала, что не готова иметь дело с подобными обвинениями, и заявила о намерении создать концептуальную схему действий на будущее.

Эти события стали катализатором обсуждения тем, которые отчаянно нуждались в внимании и анализе. После того, как эти широко распространившиеся истории нарушили молчание, русские поняли, что можно говорить о собственном личном опыте. По словам Дарьи Жук , одной из журналисток, которая обвинила Слуцкого: «Мы должны продолжать говорить о сексуальных домогательствах в России и показывать людям, что говорить не страшно, а чрезвычайно важно. Только тогда мы сможем реально изменить текущую ситуацию».

Изменения в отношении

Дело сестер Хачатурян также продемонстрировало изменения в российском общественном мнении в отношении судебного преследования за насилие в семье. Три сестры - Кристина (20 лет), Анджелина (19 лет) и Мария (18 лет) - обвиняются в убийстве своего отца в 2018 году, после многих лет травматического физического и сексуального насилия . Утверждается, что девочки сломались после того, как их отец применил против них перцовый баллончик после того как они оставили гостиную не убранной.

Адвокат сестер сообщил, что соседи неоднократно сообщали о плохом обращении [мужчины с дочерьми] в полицию, но правоохранительные органы игнорировали эти заявления. Сестры рассказывали одноклассникам, что происходит дома, с условием никому не рассказывать, поскольку они боялись последствий. Мысли о побеге были отброшены по той же самой причине - их мать недавно рассказала Би-би-си, что она была выселена из семейного дома под дулом пистолета.

Все это происходит в то время, когда Россия декриминализировала формы домашнего насилия и смягчила судебное преследование за такие преступления. Несмотря на это, сестрам Хачатурян были предъявлены обвинения в умышленном убийстве, обвинение в котором было повышено до обвинений, «совершенных группой лиц или в результате сговора».

Громкий характер дела и масштаб насилия привлекли внимание российской общественности. Адвокат Алена Попова заявила: «Многие люди, не только женщины , но и мужчины, в Российской Федерации понимают, что это не единичный случай». Действительно, молодые люди, выражая солидарность с сестрами Хачатурян, начали делиться своими историями о насилии и преследовании. Беспрецедентные акции протеста против обвинений в убийстве и бытового насилия в целом произошли в Москве и Санкт-Петербурге , а петиция с требованием прекратить судебное преследование сестер Хачатурян собрала более 350 000 подписей.

Не бойся сказать об этом

Новое поколение русских женщин полно желания воспринять новую философию, заострить внимание на дискриминации внутри страны и продолжает привлекать внимание общественности к правам женщин. Молодые россияне смело взялись за платформы социальных сетей, чтобы поделиться своими историями и создать хэштеги, уникальные для движения #MeToo в стране. Еще до появления американского феномена, женщины на постсоветском пространстве широко использовали хэштег из украинских источников #ЯНеБоюсьСказати, чтобы рассказать о своем опыте жертв сексуальных домогательств и обвинений, о проблемах современной культуры отношений полов.

В 2018 году вирусный хэштег #этонеповодубить сопровождал множество фотографий в стиле “ню” размещавшихся молодыми женщинами. Это было в ответ на убийство женщины молодым человеком, чьи ухаживания она отвергла, он утверждал что убийство было вызвано тем что она выложила в сети фотографии самой себя в полуобнаженном виде. Хэштег был реакцией против того, что один пользователь назвал «девушек виноватыми во всем», и тем, что он выдвинул идею о том, что «фотографии в Instagram могут спровоцировать варварское убийство и изнасилование», как предлагалось в другом комментарии.

Дело Дарьи Агений инициировало интернет-движение #саманевиновата в июне 2019 года. Агений грозит тюремное заключение за то, что она зарезала покушавшегося на неё насильника заостренным лезвием в 2018 году. Она утверждает, что этот акт был совершен в целях самообороны и, пока мужчина был жив, полиция не расследовала его действия.

Другой хэштег, # мне_нужна_гласность, распространился в российских социальных сетях в июле 2019 года. Женщины продолжали делиться своими историями, связанными с преследованиями и насилием, однако на этот раз акцент был сделан на коллективных действиях. Две женщины, запустившие онлайн-флешмоб, заявили, что голос одной женщины зачастую может быть проигнорирован, но голоса многих, выражающих подобные чувства, проигнорировать не смогут. Они пришли к выводу, что российские мужчины не хотят слышать о последствиях своих действий против женщин, поэтому они начали использовать социальные сети для распространения информации. Следует отметить, что в то время как хэштег прямо подтолкнул к публичному обсуждению прав женщин в интернете, у него были и хулители.

Вскоре после кампании «Мне нужна открытость» появился хэштег # янехотелаумирать. Фотографии русских женщин с нарисованными синяками и травмами, с хэштегом, написанным на их телах, начали появляться на графиках на разных платформах, в первую очередь в Instagram. Дело Ольги Садыковой - женщины, зарезанной мужем на глазах у сына в селе Кумысное, - заставило правозащитников Александру Митрошину и Алену Попову создать оригинальную серию вирусных фотографий. Садыкова неоднократно сообщала о жестоком обращении со стороны мужа, но правоохранительные органы начали расследование только за месяц до ее смерти.

Культурный сдвиг

Российские женщины и активисты в настоящее время организуют внесение поправок к действующим положениям, охватывающим бытовое насилие в уголовном кодексе. Такое обостренное внимание к вопросам прав женщин означает, что отвлечь, уйти от них в сторону нельзя. Можно с уверенностью предположить, что молодые российские активистки, жаждущие перемен, будут и дальше использовать социальные сети в качестве медиаплощадки, но реальных изменений пока что не наблюдается.

В то время как Оксана Пушкина и глава Совета федерации Валентина Матвиенко сосредоточены на представлении нового закона о криминализации бытового насилия, 200 консервативных россиян, защищающих традиционные семейные ценности, выступили против него. Лидеры движения считают, что в России нет проблемы насилия в семье, и что статистикой манипулируют, чтобы предположить обратное. Они утверждают, что сосредоточение внимания на любом законодательстве, направленном на борьбу с насилием в семье или на более широкий вопрос о правах женщин, является частью культурной войны, проводимой иностранными агентами с целью разрушения структуры российского общества.

25 ноября в Москве прошла небольшая акция протеста с требованием ре-криминализации домашнего насилия. В Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин, несмотря на кампании в социальных сетях, которые привлекли больше внимания в контексте движения #MeToo, на митинг собралось всего 250 человек,. Очевидно, что события последних нескольких лет мало помогли побудить обычных россиян включиться в борьбу против жестокого обращения с женщинами, и что отношение к женщинам их роль в российском обществе по-прежнему будут вызывать острые дискуссии между соперничающими общественными движениями.

Форма движения #MeToo будет развиваться в России своими темпами в соответствии с ее культурными факторами. Несправедливо пытаться оценить успех этого западного явления в России, где укоренившееся за многие поколения культура поведения не исчезнет в одночасье. Но очевидно, что сдвиг в восприятии прав женщин будет массовым движением, которое определенно будет развиваться снизу вверх. Опора на законодателей и законодательство не предотвращает сексуальных домогательств на улице или домашнего насилия в семье. Только эволюция социального мышления может сделать это.

Ключевым результатом движения #MeToo в России является то, что оно инициировало публичную дискуссию по темам, которые ранее считались табу. Справедливо предположить, что в российском #MeToo произойдут различные преобразования, которые сделают его уникальным и целостным движением.





