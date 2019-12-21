Призрак бродит по России, призрак феминизма...

Часть 2-я. Чему европейки научились у русских женщин и пожалели об этом

Текст: Орынганым Танатарова

Ноябрь 29, 2019

Очень часто внешний вид и поведение женщины зависят от ее мировоззрения. Уже более ста лет девочки из стран Западной Европы воспитываются в духе феминизма. Эта идеология порицает в представительнице прекрасного пола желание нравиться мужчине, быть объектом его заботы и внимания. Такая позиция явно не совпадает с мировоззрением девушек и женщин из нашей страны. Многие европейки видят, как выглядят и ведут себя приезжие русские красавицы, и начинают им подражать, тем самым возмущая феминисток.

Равные права

Вообще-то, равные избирательные права с мужчинами наши соотечественницы получили в 1917 году, сразу после Октябрьской революции. Для сравнения, немки добились того же только через два года, американки – через три, а англичанки – лишь в 1928-м. Француженкам и итальянкам пришлось ждать возможности реализовать свои избирательные права до свержения в их странах профашистских правительств времен Второй мировой войны, а жительницам некоторых стран Европы – и того дольше.

Вслед за политическими требованиями и признанием за женщиной права самостоятельно распоряжаться собственной судьбой феминистки выдвинули ряд социальных условий, призванных помочь представительницам прекрасного пола реализовать свой профессиональный и творческий потенциал.

Нынешняя, третья по счету, волна феминизма возникла в странах запада в 90-х годах ХХ века. По мнению многих исследователей, она уже не имеет ничего общего с борьбой за равные права с мужчинами. Некоторые современные феминистки отрицают женственность как таковую, подменяя ее нейтральным понятием «гендер».

Феминизм в России

В политические программы многих подпольных организаций царской России, наряду со свержением самодержавного строя, входила и борьба за равноправие мужчин и женщин, поэтому собственно феминистского движения в нашей стране тогда не возникло. В советское время сам государственный строй гарантировал представительницам прекрасного пола возможность участвовать в общественной жизни, получать образование и строить профессиональную карьеру наравне с мужчинами.

После распада СССР среди русских женщин тоже не наблюдается роста феминистских настроений. Ученые по-разному объясняют данный факт. Например, кандидат философских наук Елена Воробьева считает, что россиянкам чужды принципы этой западной идеологии. Она написала статью «Антифеминность феминизма», которая была опубликована в журнале «Вестник Омского университета» (№ 2 за 2003 год). Исследовательница позволила себе критику в адрес апологетов третьей волны феминизма, отрицающих естественное разделение людей на мужчин и женщин, вводя гендерную идентификацию индивидов.

«Гармония состоит не в подавлении одного из полюсов бинарной пары «мужчина – женщина» и не в создании андрогинного существа, а в установлении онтологически детерминированного равновесия между этими полюсами, при признании истинной ценности маскулинного в мужчине и феминного в женщине…», – считает Е.Ю. Воробьёва.

Именно такого подхода к обретению гармонии человеческих отношений придерживается большинство девушек и женщин в нашей стране.

Резкое неприятие

Насколько негативно жители России относятся к феминисткам, можно судить по реакции в СМИ и социальных сетях, которую вызывают различные действия отдельных сторонниц этого движения. Например, 25 сентября 2018 года петербургская активистка Анна Довгалюк организовала в метро акцию по борьбе с мэнспредингом (это когда мужчина сидит в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами, создавая неудобство для окружающих). Девушка обливала брюки представителей сильного пола, занимающих больше пространства в силу своей специфической манеры сидеть, жидкостью с отбеливателем.

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Феминистку сурово осудили и мужчины, и женщины. Количество гневных комментариев в интернете на различных ресурсах перевалило за десятки тысяч. С тех пор активистки движения провели еще несколько подобных акций, но реакция та же – резкое неприятие. Самые лояльные к феминисткам комментаторы писали, что в современной России есть гораздо более серьезные проблемы, чем мужская манера сидеть.

Не в нашей природе

Многие исследователи отмечают, что феминизм в России воспринимается как чуждое явление, насаждаемое извне. Такое мнение высказали доктор филологических наук Елена Дзюба и старший преподаватель Уральского государственного экономического университета Юлия Ткаченко в совместной научной работе «Женственность и феминизм как антагонисты в русской и французской языковых картинах мира», которая была опубликована в журнале «Политическая лингвистика» (№ 1 за 2017 год).

По мнению авторов работы, анализ русского народного фольклора свидетельствует, что в наших девушках общество издревле ценило стремление хорошо выглядеть и нравиться мужчинам. А удачное замужество воспринималось как главная цель скромной красавицы. Поэтому многие россияне противопоставляют женственность и феминизм, считая эту идеологию разрушительной для семейного счастья.

А вот во французском фольклоре существует идеал гордой и смелой девы-воительницы. Достаточно вспомнить легендарную Жанну д’Арк или народный образ Марианны, которая символизирует собой эту страну. Поэтому определенная культурологическая основа для феминизма во Франции существует.

Социальные причины

Кандидат философских наук Людмила Пятилетова предположила, что для жительниц России женственность стала краеугольным камнем их самоидентификации в результате стихийной перестройки общественного сознания после распада СССР. Такую мысль исследовательница высказала в своей статье «Гендерная идентичность против социального хаоса: российский антифеминизм как массовый женский проект», которая была опубликована в научно-методическом журнале «Концепт» (№ 8 за 2017 год).

«Более того, нельзя сказать, что «тенденция эмансипации» разделена сегодня большинством россиянок. Отнюдь. Ситуация складывается парадоксальная: именно женщины массово выступают против феминизма», – отметила Л.В. Пятилетова.

По ее мнению, всему виной резкое ухудшение социально-экономической ситуации в 90-е годы ХХ века. Безработица, незащищенность от превратностей судьбы, отсутствие каких-либо перспектив не позволили россиянкам реализоваться в профессиональной и общественной жизни, потому на первый план вышли традиционные ценности: забота о детях, семья и домашнее хозяйство.

При этом в высших социальных слоях нашего общества, среди деятелей искусства и науки, идеи феминизма в последнее время становятся все более популярными.

«Таким образом, на настоящий в момент в России параллельно существуют две антагонистические «волны» женского движения: обусловленный в том числе конкретно-историческим этапом развития России массовый (преимущественно агрессивный) антифеминизм и «высокий» феминизм с мощным экзистенциальным накалом, реальными витальными практиками утонченного аутентичного феминистского дискурса и растерянным недоумением перед лицом сложившейся ситуации…» – констатирует Л.В. Пятилетова.

А в странах Западной Европы третья волна феминизма натолкнулась на противодействие наших соотечественниц, а также девушек и женщин, поддавшихся их влиянию.

«Царевны-лебеди»

Манеру россиянок одеваться за рубежом описал в своей книге «Судьбы моды» (Москва, 2010) известный искусствовед Александр Васильев.

«И вот показались русские женщины. Им не надо было говорить, что они русские: каблуки в стразах, пупки голы, джинсы все «с разговорами» (так называли в XIX веке обилие мелких деталей) – все эти золотые кантики в отстрочке или карманы на попе, усыпанные стразами и с надписями «Rich», «Famous» или «Love me». И все они в кружевах полупрозрачных. И все они в «кокошниках» – черных очках, усыпанных стразами. И вот эти «царевны-лебеди» выплывали на обозрение усатых турков из аэропорта, и это было интересно», – отметил историк моды.

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А.А. Васильев подчеркнул, что такая манера одеваться, выглядеть нарядно и богато, не свойственна ни англичанкам, ни француженкам, ни немкам. Это русские красавицы любят демонстрировать меха и каблуки, одежду известных брендов, цепляют на себя все возможные украшения. Они дефилируют по улицам городов в костюмах «Гуччи» или «Дольче и Габбана», сапожках «Шанель» или туфлях «Прада», а в их руках обязательно – сумки «Эрмес» или «Луи Виттон».

Но не только внешний вид отличает русских девушек, манера поведения тоже выделяет их из толпы прохожих. Вот что пишет об этом историк моды: «И еще одна примета: русская женщина блестит глазами на всех мужчин. У нас 60% населения – женщины, мужчин не хватает. Поэтому, выехав за границу, русская женщина сразу же думает: ну, где тут принцы, князья? Этот блеск в глазах и некоторая доступность присущи русской женщине, в то время как француженки, итальянки или немки никогда себе не позволят такого».

Впрочем, жительницы стран Западной Европы стали замечать, что их мужчины, уставшие от феминистских стандартов поведения своих дам, все больше внимания обращают на русских девушек: нарядных, кокетливых, порой капризных. Представители сильного пола хотят чувствовать на себе заинтересованные взгляды с блеском в глазах, хотят заботиться о милых и женственных красавицах.

Протест европеек

Некоторые феминистки третьей волны, к ужасу многих европейских женщин, призывают их отказаться не только от красивой одежды, дорогих украшений и косметики. Радикальные борцы с мужским доминированием отвергают даже общепринятые средства гигиены, ведь женщина не должна что-то менять в своем облике в угоду желанию нравиться представителям сильного пола. А значит, долой стильные прически, выбритые подмышки и дезодоранты, не говоря уже о духах и туалетной воде.

Такие жесткие принципы, фактически лишающие девушек возможности как-то проявить свою женственность, не подходят большинству европеек. Например, феминистские стандарты противоречат желанию француженок выглядеть элегантно, лишают итальянок их особого колорита, а англичанки уже не могут одеваться чопорно. Стандартные брюки мужского образца, футболки и шерстяные свитера унифицируют женщин. Европейки больше не слушают серенады в свой адрес, не надувают кокетливо губки, не принимают цветы или подарки.

А тут у них на глазах русские получают поздравления и презенты просто за то, что они женщины. Не случайно жительницы стран Западной Европы решили позаимствовать у нас праздник 8 Марта. Граждане СССР переиначили его первоначальный феминистский смысл на свой лад, и сегодня многие иностранные организации, борющиеся с мужским доминированием, считают Международный женский день сексистским праздником, навязывающим обществу устаревшие стереотипы.

Какой из двух подходов к самоидентификации представительниц прекрасного пола победит в Европе, покажет время.

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