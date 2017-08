архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.08.17 16:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Yahoo! News”,

"Germany bets on second time lucky with migrant workers" США - 18 августа 2017 г. Германия надеется, что второй раз с мигрантами получится Мерави Тесфей, иммигрант из Эритреи, позирует во время интервью с "Рейтер" на германской фирме по проектированию заводов Kremer Machine Systems, где он нашел работу электромеханика и изготовителя установок, в Гешере рядом с Мюнстером, Германия, 4 августа 2017 г. Фотография сделана 4 августа 2017 г. РЕЙТЕР/Вольфганг Раттай Джозеф Наср ГЕШЕР, Германия ("Рейтер") - В то время как Германии с трудом поглощает более миллиона мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, правительство надеется избежать ошибок, которые оно совершило полвека назад, когда привлекло в страну поколение гастарбайтеров из Турции. В 1960-е сотни тысяч турецких муужчин были приглашены в страну, чтобы справиться с дефицитом рабочей силы. Но Германия не пыталась помочь им выучить язык или повысить их квалификацию. Результатом стало то, что три миллиона турок в Германии сегодня все еще испытывают затруднения. Они являются наименее интегрированным меньшинством, уровень безработицы среди них составляет около 16%, это почти в три раза выше среднего уровня по стране. Теперь, через два года после того, как она распахнула свои двери новым мигрантам, Германия разработала стратегию интеграции на основе языкового и профессионального обучения с тем, чтобы новые иммигранты начали работать, а не получали пособия. Среди изменений - 600 часов обязательных языковых занятий и ускоренная выдача разрешений на работу. Эти меры начинают демонстрировать признаки успеха: растущее число мигрантов выходит на рынок труда, на котором пустуют рекордные 1,1 миллиона рабочих мест. "Здесь все совсем по-другому", - сказал 32-летний эритреец Мерави Тесфей, которого взяли на работу в машиностроительную компанию Kremer Machine Systems в городе Гешер в западной Германии. "В Эритрее вы находите работу с помощью сарафанного радио. А здесь у вас есть Центр занятости и онлайн-сайты по поиску работы. Все это вместе с очень большой бюрократией, и мой немецкий был недостаточно хорошим". Тесфея взяли сначала на работу как ученика на производстве, а затем на условиях полной занятости через ELNet - финансируемый правительством проект, которым руководят благотворительные организации, закрепляющие за беженцами наставников. Он искал работу почти три года. Волны мигрантов, многие вынужденные бежать от сирийской гражданской войны, начали прибывать в больших количествах два года назад - это одно из самых больших миграционных движений в Европе после Второй мировой войны. Теперь задачей для Германии, которая приняла самое большое число иммигрантов в западной Европе, является их интеграция в общество в долгосрочном плане. Благодаря сильной экономике Германия лучше подготовлена, чем многие европейские страны, особенно в южной Европе, к принятию мигрантов. Германская безработица находится на самом низком уровне с 1990 года, а семь лет экономического роста подряд означают, что правительство может позволить себе откладывать в сторону по 10 миллиардов евро в год для беженцев.

"Урок, полученный Германией, заключается в том, что интеграция - это то, над чем вы работаете", - сказал Герберт Брюкер из Гумбольдтовского университета в Берлине. "Она не происходит сама собой". Взаимные уступки

Когда в 1960-х прибыли первые турецкие рабочие, германские политики, все еще занятые восстановлением экономики после Второй мировой войны, считали их временной мерой. Турок воспринимали как гостей, которые уедут обратно домой. Но турки, конечно, не уехали обратно. За ними последовали их жены и дети, как раз когда нефтяной кризис в начале 1970-х вверг Германию в экономический спад, который стоил многим иностранным рабочим работы. Будучи малоквалифицированными и слабо понимая язык, многим было трудно найти снова работу, так как Германия начала переход от производства к автоматизации и услугам. Но на этот раз Германия использует другой подход. Через месяц после ее решения открыть границы Германии для беженцев, бегущих от войны и преследования, канцлер Ангела Меркель сказала парламенту в сентябре 2015 года, что Германии следует учиться на ошибках в отношении турецких рабочих и стремиться интегрировать просителей убежища с самого первого дня. С тех пор ее правительство сконцентрировалось на обучении языку и профессиональной подготовке, чтобы помочь 1,2 миллиона просителей убежища попасть на рынок труда, нуждающийся в рабочих руках, и заставить их отказаться от щедрой германской системы соцобеспечения. По закону, принятому в августе 2016 года, курсы интеграции, включая обучение языку, стали обязательными для всех беженцев и просителей убежища из таких стран как Сирия, Эритрея и Афганистан. Новые правила также включают положение о "взаимных уступках", дающее властям полномочия прекратить финансовую помощь просителям убежища, если они не посещают языковые курсы. Правительство ускорило выдачу разрешений на работу для просителей убежища и отменило правило, по которому Центры занятости должны были доказать, что они не смогли найти гражданина Европейского Союза на вакантную должность, прежде чем они могли предложить это место беженцу. Есть несколько признаков, что эти меры работают: около 203000 мигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака, Эритреи, Ирана, Пакистана, Нигерии и Сомали были взяты на работу в мае, согласно Службе занятости, это на 23000 больше, чем в феврале. "Цифры занятости оставляют желать лучшего", - сказал Томас Либиг из Организации экономического сотрудничества и развития. "Но очевидно, что многие принятые меры идут в правильном направлении". Поощрение Правительство также предлагает финансовое поощрение компаниям, которые предлагают стипендии для профессионального обучения беженцам и просителям убежища. Эти стипендии могут достигать половины годовой зарплаты новичков.

Более 13500 беженцев участвуют в этих программах, которые предусматривают получение профессии в техническом училище, одновременно приобретая опыт в компании. Хотя пока рано говорить, является ли программа успешной в Германии, но схемы помощи к зарплате повысили уровень занятости мигрантов в Скандинавии. "Большинство беженцев прибывают из стран, где они либо учатся, либо работают", - сказала Кристина Мерш, возглавляющая финансируемый правительством проект в организации DIHK Торгово-промышленной палаты под названием "Компании интегрируют беженцев". "Так что им трудно объяснить, что в Германии вы можете делать и то и другое одновременно". Германия испытывает дефицит рабочей силы по мере старения ее населения. Это является хорошим знаком для низкоквалифицированных мигрантов, учитывая то, что сектора, в которых требуются неквалифицированные рабочие, такие как выездное ресторанное обслуживание и гостиничный бизнес, растут быстрее всего.

"За последние три года были созданы 1,6 миллиона позиций в низкоквалифицированных секторах, 45% которых являются работой, которая не требует диплома об образовании", - сказал Брюкер из Гумбольдтовского университета. "Нам нужны не только врачи и инженеры". Остаться навсегда Несмотря на усилия по интеграции, Германия, похоже, повторяет одну ошибку, которую она совершила с гастарбайтерами в 1960-е. В прошлом году она предоставила меньшему числу заявителей полный статус беженца, что говорит о том, что она ожидает, что часть мигрантов вернутся домой. Разрешения на временное проживание, а не полный статус беженца, затрудняют интеграцию, говорят экономисты, так как это отбивает у компаний желание нанимать людей, которые, возможно, не останутся в Германии. В первые семь месяцев прошлого года более трех четвертей сирийских заявителей получили полный статус беженца и чуть более одной пятой - вид на жительство на один год. За тот же период этого года только треть сирийцев получили полный статус беженца, а шесть из десяти получили вид на жительство. "Основная ошибка в том, что большинству беженцев предоставляется временный вид на жительство из-за неверного ожидания, что они вернутся домой", - сказал Брюкер. "Это может иметь пагубные экономические последствия. Зачем фирмам инвестировать в кого-то, чьи перспективы остаться в стране являются неопределенными?" Около 90% новоприбывших говорят в опросах, что они хотят остаться в Германии навсегда. В прошлом году были приняты более жесткие правила предоставления убежища после того, как консерваторы Меркель были наказаны на региональных выборах, так как немцы рассержены ее решением принимать беженцев. Избиратели поддержали анти-иммиграционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая, как ожидается, впервые пройдет в национальный парламент после всеобщих выборов 24 сентября. Будет ли интеграционная стратегия Германии успешной, во многом зависит от того, сколько мигрантов прибудет в страну в следующие за выборами месяцы и годы, на которых Меркель должна получить мандат на четвертый срок. "Я не думаю, что Германия потерпит неудачу", - сказал Райнер Клингхольц из берлинского Института населения и развития, отметив, что в первые семь месяцев этого года было подано 116000 заявок на получение убежища, что значительно меньше кризисного 2015 года. "Но еще один значительный рост числа прибывших беженцев вполне может привести к перегрузке системы", - сказал он. "Первый кризис с беженцами произвел на свет АдГ. Второй может свалить правительство". (Дополнительное сообщение - Даниэль Феллайтер; редактирование - Джайлз Илгуд)