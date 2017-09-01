Крым в составе России – «свершившийся факт»

Вопрос принадлежности Крыма (как и в необходимость поддержания санкций против РФ) вносит зерно раздора в единство европейских политиков. Все популярнее и популярнее в ЕС становится мнение, что необходимо прекратить конфронтацию с Россией и как можно скорее приступить к нормализации диалога. В этом же ключе сегодня высказался ещё один именитый немецкий политик.

Речь идет о Мартине Шульце, который возглавляет Социал-демократическую партию Германии. Сегодня он дал интервью известной немецкой газете Bild. В ходе интервью он подчеркнул, что присоединение Крыма ему видится, как «свершившийся факт», и «русские» будут на этом настаивать. По всей видимости, намекая, что необходимо исходить уже из этой ситуации.

Также политик заявил, что, по его мнению, силовой вариант возврата Крыма в состав Украины абсолютно недопустим, да и невозможен на сегодняшний день. "С моей точки зрения, это (возврат Крыма в состав Украины) могло бы быть возможно только через переговоры", - считает Шульц.

Стоит отметить, что Мартин Шульц претендует на пост канцлера ФРГ на грядущих выборах. Он выступает категорически против возможной гонки вооружений, которая сегодня активно навязывается России Соединенными Штатами, подчеркивая, что все важные международные вопросы должны решаться исключительно в дипломатической плоскости.

В целом, Шульц адекватно смотрит на присоединение Крыма к РФ – это действительно «свершившийся факт» и «русские» будут на нем настаивать. Более того, немецкому политику было бы ещё неплохо понимать, что в первую очередь на этом «факте» будут настаивать русские, проживающие в Крыму!

Евгений Радугин