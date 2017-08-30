Сталин и евреи



Одно из весьма часто повторяемых обвинений в адрес И.В. Сталина звучит так: он, мол , был антисемитом. Ненавидел евреев. И это говорится в адрес того, кто выступил главным инициатором создания государства Израиль. Того, кто спас миллионы евреев от нацистской расправы…



Об этом статья доктора технических наук, профессора Асланбека Хажумаровича Шогенова из Нальчика.

«Сталин и евреи

Гениальные евреи Исаак Ньютон, Карл Маркс, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин и другие, внёсшие заметный вклад во всемирную науку и культуру, гениальны не потому, что они евреи, а минимум по двум причинам: первое – они родились одарёнными детьми; второе – всю жизнь трудились не только в поте лица, но и в «поте мозгов». В подтверждение два высказывания: Ньютон говорил, что если я вижу дальше других, то потому что стою на плечах гигантов (любой настоящий учёный знает, что добраться до плеч даже не гигантов, а своих ближайших предшественников, непросто!), а Эйнштейн писал, что никакой гений не проявится без труда, т.е. труд, труд и труд делает из одарённых детей взрослых гениев.

В России, да и в других странах, есть антисемиты, которые во всех личных неудачах и неурядицах в своих странах винят евреев. По этому поводу удачно иронизировал недавно президент РФ В. Путин на экономическом форуме в Петербурге: «Сам придурок, ничего сделать не может, а евреи виноваты?». Это замечание можно распространить и на других придурков, винящих в своих недомыслиях более результативных коллег.

Хочу повторить общеизвестную истину: евреи ни молекулой не лучше других этносов, но и не хуже, т.е. все нации на Земле равнозначно хороши, плохих наций нет, каждой из них свойственны специфичные, только им присущие, черты (поэтому-то они и делятся на англичан, немцев, русских…), в каждой из них есть общепризнанные герои и, увы, идиоты или, выражаясь словами Ф. Рузвельта, свои «сукины сыны». Такова природа человеческая и забывать её нельзя никому – ни евреям, ни другим.

Всё это очень хорошо знал, задолго до рождения родителей и прародителей, ныне живущих, один из теоретиков по национальному вопросу, гениальный грузин И.В. Джугашвили (Сталин), который был подлинным интернационалистом, правда, в определённой степени симпатизировавшим русским больше, чем остальным. Но простим это ему, ибо он был человеком, а не богом или роботом, поэтому ему ничто человеческое не было чуждо, в том числе слабости и пристрастия.

Между тем иные считают его антисемитом. В доказательство тому некоторые относительно молодые, но уже «умудрённые байками», люди, которые любят пописывать, но не почитывать, приводят «сногсшибательные факты» о том, что Сталин был против увлечения его юной дочери, фактически ещё романтичной девочки, уже не молодым и с большим опытом очаровывать женщин драматургом и кинорежиссёром А. Каплером или недоволен тем, что она вышла замуж за юношу Г. Морозова, поскольку, дескать, они были еврейской национальности. Между тем, для отца, имеющего взрослых детей и внуков, эти «удручающие факты» объясняются не юдофобством, а проще простого. Каплер был старше Светланы более чем в два раза, да ещё по словам Сталина: «У него кругом бабы, дура!» (Ну, что может быть по-человечески человечнее этих замечаний отца дочери?!). Причина же не восторга Морозовым, таилась в его желании иметь зятем русского или может быть грузина? Любой отец желает своей дочери Героя из волшебной сказки, с кем она будет счастлива, причём определённой национальности, рода занятий, состояния и др., которые нередко нарушают дети. Тем не менее, во всём мире мужчины женятся, а девушки выходят замуж за людей, прежде всего, своей национальности, реже — той национальности, с которыми живут их этносы вместе, и единично – на (за) «заморских». Такова природа человеческая и в этом нет ничего необыкновенного, секретного, тайного и тем более злого умысла. Не надо искать в курином яйце волосы.

Ну, а теперь от баек и бытовых сцен, перейдём к серьёзным вещам, т.е. к оценке «антисемитизма» Сталина-политика в документах и высказываниях различных деятелей, а главное – по его реальным делам.

Принципиальными оппонентами, точнее врагами Сталина-политика, как известно из истории, были Троцкий (Бронштейн), Каменев (Розенфельд), Зиновьев (Радомысльский), Бухарин, Рыков, Рудзутак, Радек (Собельсон), Пятаков, Крестинский, Розенгольц, Ягода (Иегуда), Петерс, Енукидзе и др. Наиболее видные из них, за исключением Троцкого, были осуждены на открытых судебных процессах, где присутствовали отечественные и зарубежные журналисты, послы некоторых государств и др., после чего – расстреляны по решению суда.

Из приведённого списка были вычленены лица еврейской национальности, на основании которых политики и СМИ некоторых зарубежных » партнёров» СССР, а также свои, кстати, как и сегодня, начали обзывать Сталина и большевиков антисемитами. В связи с этим Еврейское телеграфное агентство из США обратилось к Сталину с соответствующим вопросом. Ответ Сталина был таков: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казню».

На вопрос поэта Ф. Чуева по прошествии много лет после смерти вождя, один из соратников Сталина, член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)-КПСС с 1930 по 1957 г. Л. Каганович, ответил так: «Есть высказывание Сталина по этому вопросу – о том, что антисемитизм у нас уголовно наказуем. Сталин не был антисемитом. Но жизнь так сложилась, что его противники были евреи Зиновьев, Каменев, Троцкий…Что ему оставалось делать, если почти все его враги – евреи? Затем, он был политически и национально очень щепетилен и осторожен по характеру». Об этой «щепетильности и настороженности» говорит следующий характерный эпизод. Маршал бронетанковых войск М. Катуков рассказывал, что однажды в кабинете Сталина он упомянул фамилию генерала Иванова.

— Это не тот Иванов, который изменил своей нации? – спросил Сталин.

(Иванов прежде носил еврейскую фамилию).

— Тот самый, — ответил Катуков.

— А русской нации он не изменит?

По другому случаю Сталин говорил: «Тот, кто скрывает национальное происхождение, — трус, гроша ломанного не стоит…».

В беседе с тем же Ф. Чуевым другой соратник Сталина, один из высших руководителей ВКП(б)-КПСС с 1921 г. по 1957 г. В. Молотов (Скрябин), говорил: «Сталин не был антисемитом, как его порой пытаются изобразить. Он отмечал в еврейском народе многие качества: работоспособность, спаянность, политическую активность. У них активность выше средней, безусловно. Поэтому есть очень горячие в одну сторону и очень горячие в другую. В условиях хрущёвского периода эти вторые подняли голову, они к Сталину относились с лютой ненавистью».

Того же мнения придерживались даже ярые антисталинисты. Так, Ж. Медведев, чьи родители были репрессированы вместе с М. Тухачевским, писал: «Ни антисемитом, ни тем более юдофобом Сталин не был. Юдофобия – это болезненная ненависть к любому представителю еврейской нации. У Сталина этого не было. Нет ни одного высказывания – ни в официальных его выступления, ни в архивных документах, которые можно было бы процитировать как антисемитское». Ему вторил другой современный либерал и антисталинист Л. Млечин, который, ссылаясь на К. Симонова о том, что во время обсуждения литературных произведений, выдвинутых на соискание Сталинской премии (кстати, они оплачивались не из бюджета страны, а из гонораров Сталина, полагающихся ему за публикации в печати статей и книг), Сталин, возмущённый тем, что вместо псевдонима стали указывать настоящую фамилию автора, говорил: «Зачем это делается? Если человек избрал себе литературный псевдоним – это его право. Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что у этого человека двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо?»

Если Каганович и Молотов были единомышленниками Сталина, а Медведев и Млечин его недоброжелателями, то совершенно другой, независимый от Сталина и СССР, крупный немецкий писатель, еврей по национальности, Л. Фейхтвангер, уделявший, в своём творчестве, особое внимание судьбе еврейского народа, посетив СССР в 1937 г., писал: «В том, на сколько здорова и действенна национальная политика Советского Союза, меня лучше всего убедил применённый Союзом метод разрешения трудного, казавшегося неразрешимым еврейского вопроса…К еврейскому языку, как и ко всем национальным языкам в Советском Союзе, относятся с любовью. Существуют еврейские школы, еврейские газеты, первоклассная еврейская поэзия, для развития языка созываются съезды; еврейские театры пользуются большим успехом. Я видел в Московском Государственном еврейском театре превосходную постановку «Король Лир», с крупным артистом Михоэлсом в главной роли».

Но слова словами, ибо были и по настоящее время есть и противоположные слова. Поэтому лучше поставить вопрос так: «Каковы были реальные дела по еврейскому вопросу у руководства СССР до начала 50-ых годов, а главное — самих евреев?»

И.В. Сталин и руководство СССР, будучи истинными интернационалистами, ровно относилось ко всем национальностям: героев войны и труда поощряли орденами, медалями и материально, нарушителей законов – наказывали, причём, не ограничиваясь, как сегодня, «кольцеванием» электронными браслетами высокопоставленных чиновников-воров, а более действенными мерами, что значительно сокращало их число. Евреи, как и другие национальности, отвечая на такое отношение к себе советской власти, честно служили своей Родине — СССР, что особо проявилось во время Великой Отечественной войны, в которой, наряду с другими, они активно участвовали. Для реального представления об этом, приведу следующие данные Министерства обороны СССР. В годы ВОВ было мобилизовано (тысяч человек): русских — 19650, украинцев — 5320, белорусов 964, татар – 511, евреев – 434, казахов – 341, узбеков – 330, других национальностей — 2500. Таким образом, вопреки расхожему представлению, число евреев в Красной Армии в годы войны было пропорционально общей численности еврейского населения и занимало 5-ое место среди мобилизованных национальностей. При этом орденами и медалями страны были награждены – 123 822 человек еврейской национальности, в том числе 108 человек стали Героями Советского Союза.

Кроме этого, евреи, как и другие, трудились в тылу, обеспечивая всем необходимым Красную Армию для победы над врагом. Родина высоко оценила их вклад в развитие авиа-, танко- и судостроения, конструировании новых видов вооружения, в энергетику, металлургию, транспорт, в строительство промышленных предприятий, а в конце войны – в процессе создания атомной бомбы. За работу для фронта в 1941-45 гг., были награждены орденами и медалями 180 тыс. евреев, в том числе более 200 – орденами Ленина; порядка 300 стали лауреатами Сталинских премий в области науки и техники. За годы войны в АН СССР были избраны 8 академиков и членов-корреспондентов; звание Героя Социалистического труда получили 12 человек еврейской национальности.

Если эти данные касались науки, промышленности и строительства, то процесс «аграризации» евреев по инициативе властей СССР провалилась напрочь. Вот как дело было. Идя навстречу пожеланиям еврейской общественности иметь своё автономное образование в Советском Союзе, по инициативе Сталина в 1934 г. в Хабаровском крае РСФСР была создана Еврейская автономна область (ЕАО) со столицей в Биробиджане. Конечно, это было не то, что хотели еврейские лидеры (они хотели такую территорию иметь в Крыму). Между тем это было территориальное образование, специально созданное для лиц еврейской национальности, впервые в мировой истории после падения Иудейского царства в 586 году до н. э. Её площадь составляет 36,3 тыс. км2, что почти в три раза больше КБР и чуть меньше Швейцарии. В ЕАО планировалось переселить и превратить значительную часть еврейского населения в оседлое крестьянское сообщество, занимающееся земледелием, т.е. «аграризация» евреев. Однако из этого ничего не получилось ни до, ни после ВОВ: евреи туда не переселились. Наоборот, родился анекдот, будто бы из Биробиджана пришла телеграмма в Москву: «Колхозы повсеместно организованы – теперь шлите колхозников». И с этой реальностью, без никаких репрессивных мер, Сталин вынужден был смириться.

Между тем евреи очень даже эффективные земледельцы, о чём свидетельствует опыт Израиля. Израильское сельское хозяйство составляет относительно небольшую часть в структуре национальной экономики, примерно 5% ВВП и 5,6% в структуре экспорта. Рабочая сила в сельском хозяйстве (с учётом полной занятости) равна порядка 70 тыс. человек, что составляет 3,5% трудоспособного населения. Под сельское хозяйство в Израиле отведено 440 тыс. га, из них более 50% составляет орошаемые земли. При всём этом сельское хозяйство Израиля на 95% обеспечивает потребности населения страны (более 7,5 млн. жителей) в пищевых продуктах. Молочными и мясными продуктами Израиль обеспечивается полностью. Более того, надои молока в год на одну корову составляет 10-12 т., что является мировым рекордом (в США – 7-9 т., в Европе – 6-7 т.). Аграрники Израиля преуспевают и в растениеводстве: здесь получают зерна порядка 45-50 ц/га, когда США – 30-35 ц/га, а РФ ещё меньше. Страна производит большое количество сельхозпродукции на экспорт…

После начала Второй мировой войны, в отличие от США и Великобритании, уже 5 сентября 1939 г. Сталин дал указание министру НКВД Л. Берия открыть границы СССР с Польшей, в результате которого более 631 тыс. евреев перешли границу и им сразу же была оказана финансовая помощь и предоставлено гражданство нашей страны. Заблаговременно, по приказу Сталина более 2,5 млн. евреев, были перемещены с территорий подвергшихся оккупации немецкими войсками, вглубь страны и таким образом спасены от их уничтожения нацистами.

Не кто иной как крайне правый сионист, бывший премьер-министр Израиля М. Бегин признавал: «Благодаря Советскому Союзу сотни тысяч евреев были спасены от рук нацистов…Я не могу забыть и не один еврей не должен забыть этого…». В самом деле, не сотни тысяч, а более 3 млн. евреев были спасены от фашистских палачей, от которых погибло порядка 6 млн., в том числе и советские евреи, не успевшие эвакуироваться своевременно, из оккупированных немцами территорий – Прибалтики, Белоруссии, Украины и других регионов европейской части СССР.

В создании государства Израиль также приложил руку Сталин.

После ВОВ евреи с ещё большей настойчивостью, чем раньше, стали добиваться создания своего государства. Сталин, как истинный интернационалист, поддержал эту идею, но без ущемления арабских стран…14 мая 1948 г. в Палестине было провозглашено государство Израиль. 18 мая Советский Союз признал Израиль и установил с ним дипломатические отношения. Голда Меер (девичья фамилия Мабович, родилась в Киеве. Она возглавляла в Израиле несколько министерств поочерёдно и была вдобавок премьер-министром страны) по этому поводу писала: «Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии (ясно, что это было советское оружие, которое продавалось с ведома и разрешения Сталина – А.Ш)…Факт остаётся фактом…советское признание Израиля имело для нас огромное значение».

Прошло много лет после приведённых фактов, высказываний Бегина и Меер. И что же? «Мировое тайное правительство» в лице «Комитета 300» разработало план по уничтожению русских и русского государства, который обнародован за подписью «Сиониодрион» и перепечатан в газете «Союз офицеров» (№№ 3, 4, 2000 г.). Вот некоторые выдержки из него: «Наши устремления направлены сейчас на Россию с двуедиными целями. Первое – ликвидация самой мощной и независимой империи, занимающей одну шестую часть земли. Второе – завладение её богатствами, которые составляют 60-70% всех мировых запасов сырья и 75-80% неоткрытых мировых запасов нефти и газа, сосредоточенных в Сибири и на шельфе Северного Ледовитого океана»…«На планете идёт интенсивное потепление климата. На Кубани, в Ростовской области, на Украине, будет изумительный субтропический климат. Сюда переселится часть израильтян, а славянское быдло мы изгоним далеко на север, за пределы Москвы…Вы обречены. Будете послушными – вас останется 65-70 млн. единиц (! – А.Ш), в противном случае – 40-45».

Таким образом, давно решённый Сталиным, другими и самими евреями «еврейский вопрос», трансформировался в такие вот бредовые планы и мечты сионистов. Повторюсь, эти планы и мечты не еврейского народа, а отъявленных сионистов, идеи которых, Сталин причислял к «наиболее опасным пережитком каннибализма». Увы, аналогичные бредовые идеи, правда, гораздо меньших масштабов, «вентилируются» «в головах» некоторых авантюристов и сегодня. Нет ли среди влиятельных сионистов тех, кто объявляет санкции и другие ограничения в деятельности РФ?…

Идея автономного территориального образования евреев в Крыму не умерла, несмотря на ЕАО, а возникшая ещё в 20-ые годы, вновь была поднята на более высоком уровне в 1943 г. Опустив подробности, отметим, что этот вопрос (об образовании Еврейской ССР в Крыму) был официально оформлен С. Михоэлсом, возглавлявшим тогда Еврейский антифашистский комитет (в начале своей деятельности этот комитет сделал много полезного для СССР, в конце – начал играть отрицательную роль, поэтому был распущен по инициативе Молотова и Сталина), и его коллегами — И. Фефером, Ш. Эпштейном, Б. Шимелиовичем и послан 15 февраля 1944 г. в Кремль. Благодаря жене В. Молотова документ лёг на стол Сталина. Несмотря на поддержку этого документа некоторыми соратниками Сталина, который никогда не сюсюкал с евреями, как и с другими нациями, как отрезал, наложил резолюцию: «За Крым пролито слишком много русской крови, и не может быть и речи о передаче Крыма кому-либо!». Заметив, что покойного уже грузина Сталина поправил русский Хрущёв, который передал Крым Украине в 1954 г, а само население путём референдума вернуло его в Россию в 2014 г., продолжу еврейскую тему.

Одним из «доказательств вопиющего антисемитизма» Сталина муссируются факты отсидки в заключении некоторых жён его соратников. Поэтому остановлюсь на одной из них – жене В. Молотова, бабушке нынешнего депутата Госдумы и тёзки деда В. Никонова – Полине Семёновне Жемчужине (Перл Семёновна Карпо́вская).

Как указывалось выше, евреи, как и все, учились, работали и жили своей обыденной советской жизнью. Но такое положение, когда они нивелированы и приравнены ко всем остальным не устраивало таких особ как Голда Меер (с 1948 по 1949 г. посол Израиля в СССР) и Жемчужину, которые дружили и тесно сотрудничали между собой. Жемчужина передавала «непубличные» сведения Меер. Более того, она участвовала в некоторых антисоветских выступлениях еврейских националистов и др. Обо всём этом, естественно, знал Сталин.

В трёхтомнике «Сталин» (Г. Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2009) академика РАН, биолога по профессии Асхада Шеуджена и других, сведениями из которых пользовался в этой заметке автор, приводится такой эпизод. Одна из демонстраций протеста в 1949 г. (после окончательного закрытия «еврейско-крымского» вопроса Сталиным) проходила на Красной площади в Москве с выкриками: «Сталина! Сталина!». Сталин вышел к Спасскому проходу Кремля. Постоял, послушал крики, обратив внимание на Полину Жемчужину, которая кричала громче всех: «Крым – евреям! Крым – евреям!». И со словами: «Ну! Ну!» – вернулся в свой кабинет. Это был конец терпению Сталина… После этого Жемчужина с 29 декабря 1949 г. до 10 марта 1953 г. просидела в тюрьме. Да и Молотов, из-за неё, попал в опалу к Сталину в последние годы его жизни.

Не правда ли, что «бедная и несчастная» П. Жемчужина была «невинной жертвой сталинских репрессий»!?

После смерти Сталина, стало модным, вместо фактов, домысливать историю и сочинять всевозможные мифы, легенды и небылицы, которых никогда не было в природе. Одним из таких мифов, имеющих хождение до сих пор, стал миф о том, что Сталин, перед уходом в мир иной, планировал выселить всех евреев в Сибирь. Родился этот миф после так называемого «дела врачей», согласно которого врачи (в основном еврейской национальности, хотя среди них были и русские) занимались не лечением, а умерщвлением видных советских политических и других деятелей. Это «дело» фактически было состряпано в начале 1953 г. бывшим тогда министром госбезопасности С. Игнатьевым (а не Л. Берия, как утверждают иные, ибо он к карательным органом никакого отношения не имел в тот период. Наоборот, став министром НКВД после смерти Сталина, Берия закрыл, указанное «дело») и его куратором — секретарём ЦК КПСС Н. Хрущёвым, хотя он же через три года приписал его Сталину.

В связи с этим Ф. Чуев задал вопрос Л. Кагановичу в 80-ые годы, когда Сталина можно было хаять всем кому не лень, правда ли, что при Сталине планировалось выселить в Сибирь, на Север три миллиона евреев, на что Каганович ответил: «Да, в одной книге было написано, будто бы при Кагановиче было предложение выселить евреев, и что Каганович порвал партбилет, бросил на стол Сталину и сказал: «Я выхожу из партии». Это враньё! Никогда ничего подобного не было». Этот же вопрос был задан В. Молотову и другим политикам и историкам, но, не цитируя их, закроем тему, поскольку «факты» о том, что говорил и делал Каганович знает «фактодобытчик» лучше, чем сам Каганович, не пристало нам потреблять. Тем более, что ими «кормятся» и сегодня некоторые болтуны типа «отца» еврейской, русской и других «демократий» Л. Гозман, с которыми нам не поти.

Что было при Сталине, то было следующее.

Сталинские премии, присуждение которых всегда проходило при решающем участии И.В. Сталина и, повторимся, оплачивались не из бюджета страны, а из его гонораров за печатную продукцию, наряду с другими получили: писатель И. Эренбург (3 раза), композитор И. Дунаевский (2), режесёры Л. Трауберг (1), Эйзенштейн (2), Л. Луков (2), Г. Рошаль (2), А. Столпер (2), А. Файнциммер (2), Р. Кармен (3), Ф. Эрмлер (4), М. Ромм (5) и Ю. Райзман (6), пианист Э. Гилельс (1), певец М. Рейзен (1), актриса Ф. Раневская (2), актёр М. Прудкин (3), дирижёры С. Самосуд (3) и Ю. Файер (3). Кроме этого, некоторые из них стали лауреатами Ленинской премии и Героями социалистического труда. Лауреатами и трижды Героями стали физики, академики АН СССР Я. Зельдович и Б. Харитон.

Лауреатами Сталинской премии по литературе стали: А. Барто, Б. Брайнина, М. Вольпин, Б. Горбатов, Е. Долматовский, Э. Казакевич, Л. Кассиль, С. Кирчанов, Л. Никулин, В. Орлов (Шапиро), М. Поляновский, А. Рыбаков (Аронов), П. Рыжий, Л. Тубельский, И. Халифман, А. Чаковский, Л. Шейнин, А. Штейн, Я. Эльсберг…

Перечисленные деятели литературы и искусства (а это далеко неполный список) еврейской национальности составляли около трети всех работников, получивших указанные премии и награды в СССР. Это говорит о том, во-первых, что из советских евреев выходили талантливые люди и, во-вторых, их оценила по достоинству Сталинская власть! А когда надо было, она же, наказывала их, как и других, сурово и поделом!

Асланбек Шогенов, 04.07.17 г».

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