Владимир Путин аккуратно «отсекает» союзников Вашингтона

На сегодняшний день США остается единственной державой, политики которой безустанно говорят о роли своего государства в мире. В любом конфликте Штаты выглядят, как заноза в одном месте, постоянно навязывая своё мнение всем и всюду. Однако подобное поведение больше схоже с паникой Вашингтона. С тем, что американцы теряют какое-либо влияние на политической арене, а все больше внимания политические лидеры отдают России и её лидеру Владимиру Путину.

Вот, например, в середине этой недели состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина. Как оказалось в итоге, эти переговоры прошли неслучайно. И главное – по инициативе израильской стороны.

В интервью 20-му израильскому телеканалу премьер-министр Израиля поведал, что на решение провести с президентом России Владимиром Путиным внезапную встречу повлияла ситуация резкого обострения дел в ближневосточном регионе. По словам Биньямина Нетаньяху, именно в российском лидере официальный Иерусалим увидел того политика, который сможет разобраться в обстановке. И именно по этой причине Нетаньяху отправился в Сочи.

«Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели, вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим», – заявил премьер-министр Израиля.

Политик также отметил, что его государство восхищает то, как изменилось положение дел в регионе с помощью России. При этом Нетаньяху подчеркнул, что у Израиля появляются все возрастающие опасения по поводу усиливающегося Ирана.

«То есть существует большая вероятность международной победы над "ИГ" в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит "ИГ"», – заметил Биньямин Нетаньяху.

И подобное обращение к России, к российскому лидеру можно понимать не только, как прямой призыв за помощью, но и то, что официальный Иерусалим фактически признает высокую значимость Москвы. Как «оставляя в тени» своих союзников – США, Израиль сосредоточил свое внимание на извечных политических соперниках Вашингтона – РФ.

И судя по тому, что Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин договорились и дальше сотрудничать в ближневосточном регионе, то значимость США для Израиля понемногу меркнет. И Иерусалим своим последним политическим ходом об этом откровенно заявляет.

Так что, как бы там не превозносил до небес американский истеблишмент США, это вряд ли поможет в решении каких-либо государственных дел. Сегодняшняя ситуация демонстрирует, что грубая и навязываемая политика Вашингтона не устраивает их коллег. Для урегулирования глобальных проблем все больше мировых лидеров обращаются к Владимиру Путину – в результате стороны добиваются желаемых результатов.

Антон Орловский