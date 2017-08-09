Кто о чем, а зарубежные СМИ о «самом важном»

Ни для кого, конечно, не новость, что российское общество в целом активно обсуждают во всем мире. Москва фигурирует и в зарубежных новостях, и в СМИ на первых полосах мелькает, да чего уж говорить, и в различных фильмах, сериалах иностранного происхождения, скажем так, не могут обойтись режиссеры без «руки Кремля», в общем, маломальском упоминании российского соседа. А если говорить о главе государства, то тут вообще доходит до истерики – Путина обсуждают с ног до головы, порой даже со слишком сильным пристрастием. Но задавался кто-нибудь вопросом о том, а не пытаются ли зарубежные СМИ тем самым отвлечь внимание от реальных вопросов, что решаются под носом читателей, зрителей, всего мирового сообщества в эту же минуту?

Я говорю о том, что сейчас Пентагон направил в администрацию президента США рекомендацию по предоставлению Украине высокотехнологичных противотанковых ракет «для помощи в борьбе с Россией».

Ситуация серьезная, последствия, которые могут быть вызваны данным шагом Америки, примут определенно негативный, разрушительный характер – проект военного ведомства включает в себя поставку Киеву противотанковых ракет Javelin стоимостью порядка $50 млн (их применяли США в ходе Иракской войны). Я уже не говорю о том, что ждет Донбасс в ближайшем будущем – представить страшно.

Так вот, новость эту освещают единицы зарубежных СМИ. Отчего, вдруг, Америка тихушничает? Учитывая то, что Пентагон уверен в правильности своих действий, слов, наличии полной аргументации потенциально сделанных шагов, можно было бы и более активно распространять новость о поставках оружия Украине, допустим, даже тупо для того, чтобы российского соседа запугать, попытки чего никак не оставляет Белый дом.

Но нет, вместо этого западные СМИ активно загружают информативное поле новостями о… состоявшейся рыбалке президента Российской Федерации Владимира Путина, фотографиями с отдыха главы нашего государства, видео и прочими сопутствующими материалами.

Вот что, оказывается, действительно волнует и Daily Mail, и Time.





Так, в Daily Mail выдвигают предположение о том, что своим отдыхом Путин мотивирует россиян путешествовать по родным просторам, на личном примере демонстрирует то, чем можно заниматься, в плане разновидностей активного отдыха (дайвинг, рыбная ловля). Огромный интерес вызвал российский президент именно без рубашки, на чем СМИ акцентирует свое внимание, вспоминая и 2009 год, когда Путин был запечатлен в таком же виде верхом на лошади (все же помнят тот снимок, облетевший Интернет-пространство).

В общем, фото выложили Daily Mail столько, что, кажется, за своим президентом Дональдом Трампом так пристально не следят.

А вот Time подметили, что российский президент находится в очень хорошей физической форме, на кадрах, полученных с остановки в Сибири, он запечатлен как спортсмен, любящий авантюры. В общем, во всей красе это СМИ описывает то, как отдыхал Владимир Путин, не пропуская ни одной мелочи.

И вот у меня назревает вопрос: им все это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так интересно? Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТО, что нужно освещать западным СМИ? Самое важное? Геополитически важное событие? Нет, конечно, я понимаю, что за нашей страной следят активно, пытаясь найти какой-то подтекст в каждом действии, каждом слове, каждом шаге, даже еще не сделанном. Но РЫБАЛКА ПУТИНА? Вы серьезно? Не понять, безусловно, нам зарубежный мир, так же, как и им «умом Россию не понять», но что-то мне подсказывает, что все это обозревается, причем, так активно, западными СМИ неслучайно.

Если все действительно так, то хочется огорчить все эти изданьица. Конечно, приятно, что СТОЛЬ повышенное внимание оказывается России, но отвести наши глаза от тех вещей, что пытаются провернуть те же самые США «под мировым носом», не получится. Попытка хорошая, безусловно, но она не засчитывается.

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