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опубликовано редакцией на Переводике 10.09.17 04:38
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Ураган Ирма обрушился на северное побережье Кубы



MIAMI, USA — Суббота, 11:00 (EDT - восточное дневное время). Ураган Ирма смещался к западу вдоль северного побережья Кубы со  скоростью  приблизительно 9 миль в час (15 км/ч). По прогнозам,  позже в субботу,   центр  урагана  продолжит  двигаться в  том  же  направлении  вблизи  или  по   северному  побережью  Кубы.

По данным National Hurricane Center (NHC) в Майами,  “глаз”  урагана Ирма был расположен приблизительно 90 миль (145 км) к востоку-юго-востоку от Варадеро, Куба. Штормовое предупреждение  об урагане было  объявлено  властями  Кубы  в  провинциях   Камагуэй, Сьего-де-Авила, Санкти-Спиритус,  Вилла-Клара,  Матансас  и Гавана.

Максимальная  скорость  ветра  составляет  около  125 миль в час (205 км/ч),  порывами  -  ещё  выше. Ирма - ураган  3-й категории  шкале  Сэффир-Симпсона. Ветры ураганной силы  фиксируются  в  радиусе  до  70 миль (110 км) от центра,  ветры штормовой силы -  в  радиусе  195 миль (315 км). Из  Кайбарьена (Caibarien) недавно сообщили  о порыве ветра со  скоростью  124 миль  в час (200 км/ч).

Ураганные условия, как ожидают, сохранятся  в области предупреждения об урагане вдоль северного побережья Кубы в течение   всей  субботы. Ураганные условия также ожидаются в некоторых   частях северо-западных Багам.

Волнение  и  зыбь,  вызванные  ураганом, затрагивают юго-восточные Багамы и острова Теркс и Кайкос. Это  волнение  вызовет,  вероятно, опасные для жизни прибой и отбойные течения.


Ветровая обстановка онлайн  https://www.windy.com/?22.979,-81.694,6


Видео:

Hurricane Irma tears through Cuba, Caribbean

Hurricane Irma Pounds Cuba Ahead of Florida

Irma arriva su Cuba i primi video. Arrives Irma hurricane images

 

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теги: Куба  
   
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