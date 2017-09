архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 10.09.17 04:38 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Hurricane Irma pounds north coast of Cuba" Куба - 09 сентября 2017 г. Ураган Ирма обрушился на северное побережье Кубы



MIAMI, USA — Суббота, 11:00 (EDT - восточное дневное время). Ураган Ирма смещался к западу вдоль северного побережья Кубы со скоростью приблизительно 9 миль в час (15 км/ч). По прогнозам, позже в субботу, центр урагана продолжит двигаться в том же направлении вблизи или по северному побережью Кубы. По данным National Hurricane Center (NHC) в Майами, “глаз” урагана Ирма был расположен приблизительно 90 миль (145 км) к востоку-юго-востоку от Варадеро, Куба. Штормовое предупреждение об урагане было объявлено властями Кубы в провинциях Камагуэй, Сьего-де-Авила, Санкти-Спиритус, Вилла-Клара, Матансас и Гавана. Максимальная скорость ветра составляет около 125 миль в час (205 км/ч), порывами - ещё выше. Ирма - ураган 3-й категории шкале Сэффир-Симпсона. Ветры ураганной силы фиксируются в радиусе до 70 миль (110 км) от центра, ветры штормовой силы - в радиусе 195 миль (315 км). Из Кайбарьена (Caibarien) недавно сообщили о порыве ветра со скоростью 124 миль в час (200 км/ч). Ураганные условия, как ожидают, сохранятся в области предупреждения об урагане вдоль северного побережья Кубы в течение всей субботы. Ураганные условия также ожидаются в некоторых частях северо-западных Багам. Волнение и зыбь, вызванные ураганом, затрагивают юго-восточные Багамы и острова Теркс и Кайкос. Это волнение вызовет, вероятно, опасные для жизни прибой и отбойные течения.

Ветровая обстановка онлайн https://www.windy.com/?22.979,-81.694,6

Видео: Hurricane Irma tears through Cuba, Caribbean Hurricane Irma Pounds Cuba Ahead of Florida Irma arriva su Cuba i primi video. Arrives Irma hurricane images

статью прочитали: 84 человек Комментарии