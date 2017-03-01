Сирия сегодня возвращается к мирной жизни: террористы готовы признать поражение

Несмотря на то, что боевики смогли серьезно обосноваться в Сирии, день ото дня их влияние в регионе слабнет, они сдают позиции и все большет уступают законным хозяевам сирийской земли.









Точкой отсчета для арабской республики можно считать 30 сентября 2015 года. Тогда Российские ВКС, по просьбе легитимной сирийской власти, нанесли первые удары по позициям боевиков. По большому счету, мы стали первыми, кто показал борьбу против террористов на деле, а не на словах.

















Надо сказать, что представителей радикальных группировок напугали действия России. Слова главаря террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади более чем показательны. Он открыто признал поражение. А это значит, что Сирия сегодня имеет все шансы вернуться к довоенному образу жизни.





Армию Асада, которая активно поддерживается с воздуха нашими ВКС, уже едва ли способно что-то остановить.





Так или иначе, переломный момент определенно пройдет. Распространение группировки на территории арабской республики удалось остановить и подавить. Сирийским военным осталось только вытеснить боевиков со своих земель и восстановить порядок.

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