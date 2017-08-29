В российском МИДе сидят тролли 80 уровня )))



Москва : Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что они лишь предложили США сократить их дипломатическую миссию в России, но США сами решили ее сократить.

«Это было не решение, это было предложение американской стороне. И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали», - сообщила Захарова в интервью «Дождю».

МИД России 28 июля потребовал от американской стороны сократить количество сотрудников дипломатических ведомств США до 455 человек, а также сообщил о приостановлении пользования посольством США всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве, а также дачами в Серебряном бору.

С 23 августа консульства США в России приостановили на неопределенный срок оформление и выдачу неиммиграционных виз. С 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в регионах России будет приостановлена на неопределенный срок.

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