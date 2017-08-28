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дата публикации 27.08.17 23:04 скаут: Игорь Львович “LiveJournal ”, Россия

"Победа над Японией (70 фото)" Фотогалерея: Победа над Японией От скаута: выложил эту фотоподборку в честь моего дяди - дяди Феди - гвардии старшего сержанта, артиллериста Фёдора Михайловича Астафьева. 1920-го года рождения, амурский казак, родился на Амуре, на другой стороне Амура - Китай, сын врага народа, отец и дядька расстреляны в 1938-м, ещё один дядька - на Колыме, прошел всю германскую, ранения, ордена, медали, войну заканчивал почти что в родных местах - за Амуром, подорвался на японской мине, потерял 95 % зрения.

Человек с большой буквы.

Царствие ему Небесное.

Вполне может быть что и он есть где-то здесь, на этих снимках





Алексей Полубота

Безоговорочная самурайская капитуляция



Японию вынудили к сдаче оружия не ядерные удары американцев, а советские войска

2 сентября – день окончания Второй мировой войны. Именно в этот день в 1945 году Япония, последняя союзница Германии, вынуждена была подписать безоговорочную капитуляцию. В России эта дата долгое время оставалась как бы в тени Великой отечественной войны. Лишь в 2010 году 2 сентября был объявлен Днём воинской славы России. Между тем, разгром Советскими войсками более чем миллионной Квантунской армии в Маньчжурии – один из блестящих успехов русского оружия. В результате операции, основная часть которой длилась всего 10 дней - с 9 по 19 августа 1945 года, было уничтожено 84 тысячи японских солдат и офицеров. Почти 600 тысяч были взяты в плен. Потери Советской Армии составили 12 тысяч человек. Довольно убедительная статистика для тех, кто любит повторять, что советские маршалы и генералы побеждали только потому, что заваливали врагов трупами.

Сегодня очень распространена версия, что японцев сложить оружие вынудили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, что благодаря этому были сохранены жизни сотен тысяч американских солдат. Однако ряд историков считает, что именно молниеносный разгром Квантунской армии показал японскому императору бесполезность дальнейшего сопротивления. Ещё в 1965 году историк Гар Алперовиц заявлял, что атомные удары по Японии не имели большого военного значения. Английский исследователь Уорд Уилсон в недавно опубликованной книге «Пять мифов о ядерном оружии» также приходит к выводу, что на решимость японцев сражаться повлияли отнюдь не американские бомбы.

- Именно вступление СССР в войну с Японией и быстрый разгром советскими войсками Квантунской армии послужили главными факторами ускоренного окончания войны и безоговорочной капитуляции Японии, - соглашается руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.– Дело в том, что японцы не собирались быстро сдаваться. Они готовились к яростной борьбе с США за свои главные острова. Об этом свидетельствуют ожесточённые бои на Окинаве, куда высадился американский десант. Эти бои показали руководству США, что предстоят кровопролитные сражения, которые, согласно предположениям военных экспертов, могли затянуться до 1946 года.

Недавно был опубликован интересный факт: в горах недалеко от Киото американцы обнаружили специальное устройство, предназначенное для запуска боевых снарядов, которые управлялись бы смертниками. Своего рода самолёты-снаряды. Японцы просто не успели их использовать. То есть помимо лётчиков-камикадзе были и другие солдаты, готовые стать смертниками.

Общая численность Квантунской армии в Китае и Корее с союзными подразделениями составляла более миллиона человек. Японцы имели эшелонированную оборону и все необходимые ресурсы для ведения затяжной ожесточённой войны. Их солдаты были настроены сражаться до конца. Но Советская Армия к тому времени обладала колоссальным опытом ведения войны. Прошедшие огонь и воду войска очень быстро разгромили Квантунскую армию. На мой взгляд, именно это окончательно сломило волю японского командования к борьбе.

«СП»: - Почему всё-таки считается, что именно бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вынудили Японию быстро капитулировать?

- Принижать роль СССР во Второй мировой войне, выпячивая значение США – общая тенденция. Посмотрите, что происходит в Европе. Пропаганда там насколько успешно действует, что если спрашивать обычных обывателей, то очень многие ответят, что наибольший вклад в победу над гитлеровской коалицией внесли США с их западными союзниками.

Американцам свойственно преувеличивать собственные заслуги. К тому же, утверждая, что именно атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, склонила Японию к капитуляции, они, как бы оправдывают этот варварский акт. Мол, мы спасли жизни американских солдат.

Между тем, применение атомных бомб не очень-то испугало японцев. Они даже не поняли до конца, что это такое. Да, стало понятно, что применено мощное оружие. Но о радиации тогда никто не знал. К тому же американцы сбросили бомбы не на вооружённые силы, а на мирные города. Пострадали военные заводы и морские базы, но погибло в основном мирное население, и боеспособность японской армии сильно не пострадала.

«СП»: - Япония уже несколько десятилетий считается союзником США. Накладывает ли отпечаток бомбардировка Хиросимы и Нагасаки на отношение японцев к США, или это для них давно перевёрнутая страница истории?

- Такие вещи, конечно, не забываются. Отношение многих рядовых японцев к США отнюдь не самое радушное. Той варварской бомбардировке нет оправдания. Я был в Нагасаки и Хиросиме, видел музеи, посвящённые этой трагедии. Жуткое впечатление. В Хиросиме около мемориала есть специальное хранилище, куда помещают таблички с именами жертв этой бомбардировки. Так вот, до сих пор этот список продолжает пополняться – люди умирают от последствий радиации.

Парадокс истории заключается в том, что вчерашние злейшие враги сегодня – союзники. Это сказывается на том, как японские чиновники, официальные СМИ освещают те события. В публикациях японской прессы очень редко можно встретить упоминание о том, кто сбросил атомные бомбы. Обычно говорят об этом очень абстрактно. Вот, мол, случилась, трагедия, упали бомбы. Про США при этом ни слова. Можно подумать, что атомные бомбы свалились с Луны. Более того, я допускаю, что в результате такого замалчивания, некоторые молодые японцы уверены, что это сделал СССР, по отношению к которому СМИ транслируют много негатива.

Но, повторяю, в большинстве своём простые японцы не забыли и не простили той бомбардировки. Особенно негативные настроения к американцам распространены на Окинаве, которая до 1972 года оставалась под прямой оккупацией США. На этом небольшом острове до сих пор сосредоточено 75% американских военных баз в Японии. Эти базы доставляют много неприятностей местному населению, начиная от шума самолётов и заканчивая выходками некоторых американских солдат. Время от времени происходят эксцессы. Японцы до сих пор не могут успокоиться после того, как 18 лет назад несколько морских пехотинцев изнасиловали японскую школьницу.

Всё это приводит к тому, что регулярно проходят акции с требованиями вывести главную американскую базу. Последние протесты жителей Окинавы были связаны с переброской на остров новых американских самолётов.

- Корейский полуостров и Китай были для Японии очень важной тыловой и ресурсной базой, - говорит востоковед, кандидат исторических наук, сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. - Существовал даже план эвакуации японского императорского двора в Корею на случай, если на самих островах в Японии завяжутся ожесточённые бои. К моменту применения ядерного удара, много японских городов было разрушено обычными бомбардировками. Например, когда американская авиация сожгла Токио, погибло около 100 тысяч человек. По тому, как японцы вначале реагировали на бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, было видно, что они не очень-то напуганы. Для них, в общем-то, не было большой разницы – уничтожен город одной бомбой или тысячей. Разгром Квантунской армии советскими войсками и утрата важнейшей стратегической платформы на материке, стали для них куда более серьёзным ударом. Именно поэтому можно сказать, что СССР ценой 12 тысяч погибших солдат значительно ускорил окончание Второй мировой войны.

- О том, какова была роль СССР в разгроме Японии, можно судить по такому факту, - говорит историк, директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Андрей Фурсов. – Черчилль в самом конце войны дал приказ разработать операцию «Немыслимое», подразумевающую удар американских и английских войск с участием подконтрольных западным союзникам немецких дивизий 1 июля 1945 года. Против этой операции англо-американскими военными экспертами были выставлены два контраргумента. Первый – Советская Армия слишком сильна. Второй – СССР очень нужен для того, чтобы победить Японию. Несмотря на то, что уже в 1943 году в войне на Тихом океане произошёл перелом, и американцы успешно теснили противника, они прекрасно понимали, что без Советского Союза «дожать» Японию будет весьма сложно. Квантунская армия удерживала огромные территории в Китае и Корее. А у американцев не было опыта серьёзной сухопутной войны. Поэтому операцию «Немыслимое» решено было не проводить.

Если бы СССР не разгромил Квантунскую армию так, как он это сделал – быстро и эффективно, то потери американцев во Второй мировой войне (около 400 тысяч человек) были бы на порядок выше. Не говоря уже об огромных финансовых затратах.

Военной роли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не играли. С одной стороны это была неоправданно жестокая месть Японии за Перл Харбор, а с другой стороны – акция устрашения СССР, которому надо было показать всю мощь США.

Сегодня США и Великобритании очень хочется представить всё так, что роль СССР в победе над Японией была минимальна. Надо признать, что в своей пропаганде они добились больших успехов. Молодые люди в этих странах мало что знают об участии России во Второй мировой войне. Некоторые даже уверены, что СССР воевал на стороне фашистской Германии. Делается всё для того, чтобы вытолкнуть Россию из числа победителей.

Источник: Свободная Пресса

Победа над Японией. Фотоальбом.



1. Передвижение советской пехоты по степям Маньчжурии. Забайкальский фронт. 1945 г.



Автор съемки: Самсонов Г. РГАКФД , 0-256827

2. Советский десант занимает населенный пункт северо-восточнее Пхеньяна. Август 1945 г.



РГАКФД , 1-37012



3. Экипаж командира звена М.Хазова перед вылетом на аэродроме. 2-й Дальневосточный фронт. 1945 г.



РГАКФД , 0-81819



4. Женский расчет «слухачей». Маньчжурия. 1945 г.



Автор съемки: Становов Александр И. РГАКФД , 0-331372



5. Советские корабли проходят район Малого Хингана. Амурская флотилия. 1945 г.



Автор съемки: Рудный В. РГАКФД , 0-329223



6. Монитор Амурской флотилии высаживает десант. 1945 г.



Автор съемки: Озерский И.А. РГАКФД , 0-205883



7. Пехота под прикрытием танков в наступлении. Маньчжурия. Август 1945 г.



Автор съемки: Шлафштейн М. РГАКФД , 0-252367



8. Вид огневой позиции советских войск. Маньчжурия. Август 1945 г.



РГАКФД , 4-6906



9. Бойцы части майора Никитина занимают новый рубеж. Дальний Восток. 08 сентября 1945 г.



Автор съемки: Озерский И.А. РГАКФД , 0-256770



10. Наступление советских войск в Маньчжурии. 1945 г.



РГАКФД , 0-309390



11. Советские мотоциклисты у берегов Тихого океана. 18 сентября 1945 г.



Автор съемки: Халдей Е.А. РГАКФД , 0-256802(1)



12. Советские мотоциклисты у берегов Тихого океана. 18 сентября 1945 г.



Автор съемки: Халдей Е.А. РГАКФД , 0-256802(2)



13. Советские транспортеры под эскортом боевых кораблей идут к берегам Японии. 19 сентября 1945 г.



Автор съемки: Макрушенко П. РГАКФД , 0-255669



14. Высадка советского десанта на берег Маньчжурии. 1945 г.



Автор съемки: Редькин М.С. РГАКФД , 0-298208



15. Разрушенный японский дот Хайларского укрепленного района японцев. Забайкалье. 1945 г.



Автор съемки: Самсонов Г. РГАКФД , 0-256834



16. Высший комсостав во главе с К.А.Мерецковым осматривает разбитые японские доты в районе г.Хутоу. Маньчжурия. Сентябрь 1945 г.



Автор съемки: Петров Н. РГАКФД , 0-253479



17. Разведчики отряда Героя Советского Союза капитана С.М.Кузнецова у японских знамен. Корея. 1945 г.



Автор съемки: Рудный В. РГАКФД , 0-329231



18. Самурайские флаги в руках советских бойцов. р.Сунгари. Август 1945 г.



Автор съемки: Рудный В. РГАКФД , 0-329228



19. Японская артиллерия крупного калибра, захваченная советскими войсками. 2-й Дальневосточный фронт. 13 сентября 1945 г.



Автор съемки: Григорьев. РГАКФД , 0-260774



20. Советские бойцы осматривают трофейную технику после разоружения одной из японских частей. 2-й Дальневосточный фронт. 06 сентября 1945 г.



Автор съемки: Озерский И.А. РГАКФД , 0-256772



21. Солдаты японской армии сдают оружие. 2-й Дальневосточный фронт. 28 августа 1945 г.



Автор съемки: Халдей Е.А. РГАКФД , 0-256163



22. Герой Советского Союза, командир полка 63-й стрелковой дивизии 5 Армии майор Г.Н.Губкин с офицерами у карты боевых действий. Маньчжурия. Август 1945 г.



Автор съемки: Становов А.И. РГАКФД , 0-331378



23. Китайское население приветствует советских танкистов, вступивших в город. Дальний. 13 сентября 1945 г.



Автор съемки: Иванов О. РГАКФД , 0-256776(1)



24. Китайское население приветствует советских танкистов, вступивших в город. Дальний. Сентябрь 1945 г.



Автор съемки: Халдей Е.А. РГАКФД , 0-256776(2)



25. Советские войска проходят по улицам города Чень-Чунь. Маньчжурия. Август 1945 г.



Автор съемки: Хомзор Г. РГАКФД , 0-256836



26. Генерал-лейтенант В.Кулик и генерал-майор А.Соколов на берегу р.Муданьцзян с китайским коммунистом. Маньчжурия. Сентябрь 1945 г.



Автор съемки: Становов А. И. РГАКФД , 0-331434



27. Восстановление железнодорожного моста, разрушенного японцами при отступлении. Маньчжурия.



Автор съемки: Савенко С. РГАКФД , 0-164241



28. Население Харбина приветствует советских воинов. 8 августа 1945 г.



Автор съемки: Халдей Е.А. РГАКФД , 4-29999



29. Советские бойцы водружают флаг над зданием вокзала. Харбин 1945 г.



Автор съемки: Халдей Е.А. РГАКФД , 2-8259



30. Советские воины в Харбине. 28 августа 1945 г.



Автор съемки: Халдей Е.А. РГАКФД , 0-256162



31. Советские воины беседуют с жителями Харбина. 28 августа 1945 г.



Автор съемки: Халдей Е.А. РГАКФД , 0-256769



32. Советские войска проходят по улице Харбина. Сентябрь 1945 г.



РГАКФД , 0-256808



33. Части 8-й Народно-Освободительной армии Китая проходят по улицам освобожденного от японцев г.Мукдена. Маньчжурия. Август 1945 г.



Автор съемки: Байдалов В. РГАКФД , 0-145878а



34. Части 8-й Народно-Освободительной армии Китая проходят по улицам освобожденного от японцев г.Мукдена. Маньчжурия. Август 1945 г.



Автор съемки: Байдалов В. РГАКФД , 0-145878б



35. Войска Китайской Красной Армии в Мукдене. 1945 г.



Автор съемки: Раскин С. РГАКФД , 0-309356



36. Китайские жители встречают советских танкистов. Маньчжурия. 1945 г.



Автор съемки: Самсонов Г. РГАКФД , 0-252012



37. Красный флаг поднят над Электрическим утесом. Люйшунь (Порт-Артур). 1945 г.



Автор съемки: Темин В.А. ГАРФ , Ф.10140. Оп.2. Д. 123. Л.2Ш



38. Советские генералы А.Н.Тевченко, А.Д.Притула, Г.Л.Туманян среди солдат и офицеров союзных армий, находившихся в плену у японцев. 1945 г.



РГАКФД , 4-30004



39. Японские офицеры выходят из подъезда штаба Квантунской Армии. Маньчжурия. 1945 г.



Автор съемки: Редькин М.С. РГАКФД , 0-298206



40. Эвакуация в тыл пленных японских генералов Квантунской армии советскими войсками. Гирин. 1945 г.



Автор съемки: Хомзор Г. РГАКФД , 0-257708



41. Раздача риса японским военнопленным. Маньчжурия. Август 1945 г.



Автор съемки: Хомзор Г. РГАКФД , 0-225719



42. Пленные японские солдаты на пути В Чань-Чунь. Забайкальский фронт. 1945 г.



Автор съемки: Самсонов Г. РГАКФД , 0-256828

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