Обезьянки заперлись в клетке. Украинское окно в Европу захлопнулось

Господа реформаторы из стольного града Киева захлопнули, вполне возможно навсегда, украинское окно в Европу.

Не факт, что оно вообще когда-нибудь открылось бы полностью и впустило в цивилизованный мир заразный коричневый патриотизм. Но киевский политикум постарался плотно закрыть ржавую украинскую клетку, дабы не выпускать своё и без того редеющее стадо на благодатные европейские луга. После череды скандалов, устроенных высокопоставленными «революционерами» ЕС может закрыть даже имеющиеся сейчас вполне легальные двери в Европу, не говоря уже о призрачной перспективе безвизового режима. Если совсем недавно бывшие западные партнёры лишь понемногу отворачивались от «прогоревшей» Украины, то теперь они готовы ополчиться против собственных рабов. Порошенко и компания просто не дают западным лидерам спокойно умыть руки, нарываясь на открытую конфронтацию. Киев идёт ва-банк от безысходности и завершает процесс собственной изоляции. Мировое сообщество фактически восстало против преступного режима.

Последняя фаза самоликвидации Украины началась, естественно, в Авдеевке. Порошенко в каком-то смысле подставил целый народ, а его ручные безумные клоуны в Верховной Раде буквально за два дня забили пару последних гвоздей в украинский гроб. Народные депутаты и послушные СМИ, как известно, в последнее время в исступлённом бешенстве набросились на своих единственных союзников. Видимо понадеялись на традиционные поблажки в связи со своим неадекватным состоянием.

Атака киевских маргиналов на своих кормильцев началась, как уже и было сказано выше, фактически на линии разграничения и первой «жертвой» стала ОБСЕ. Журналистка «Украинской правды» (один из многих пропагандистских проектов Порошенко) во время интервью открыто обвинила заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга в эскалации конфликта. По новой версии Киева, именно козни наблюдателей на линии разграничения спровоцировали ВСУ на атаку. Именно это в крайней степени нелепое заявление (особенно если учесть, что СММ всегда подыгрывала Киеву) и послужило отправной точкой для масштабной травли. В тот же день обвинения в сторону ОБСЕ посыпались уже с трибун Верховной Рады. Порошенко явно заметался и переложил ответственность за эскалацию конфликта на Европу, дабы как-то оправдаться перед Трампом.

Один абсурдный выпад породил лавину, и украинские политики моментально превратились в стаю диких обезьян и набросились на своих «белых хозяев».

Буквально через пару часов после оскорбления Хуга, критике подверглись и представители ООН. Министр соцполитики Андрей Рева жёстко раскритиковал координатора организации за слова об украинских пенсионерах на территории ЛДНР. Европейский правозащитник вполне закономерно отчитал Киев за неуплату пенсий жителям юго-востока, за что и получил совет не соваться в чужие дела и парочку нелестных эпитетов от украинского министра.

Дальше — больше. Не в силах остановиться патриоты набросились и на немцев, своих вернейших союзников и в некотором смысле работодателей. После того, как посол Германии на Украине признал целесообразность выборов на Донбассе, политический Киев превратился в эдакую смесь борделя с зоопарком. Для начала Эрнста Райхеля вызвали на ковёр в министерство иностранных дел, где он по идее, напомнил аборигенам кто в доме хозяин и у кого больше полномочий. Дипломаты присели, отчего нардепы впали в бешенство. Похабный цирк устроенный депутатом БПП Алексеем Гончаренко у германского посольства не только рассмешил, но и серьёзно разозлил иностранных дипломатов. Берлин официально «попросил» Порошенко приструнить своих дикарей. А заодно и согласился с мнением своего посла по поводу Донбасса, ткнув патриотов ещё разок носом в грязь.

Вакханалия продолжается и даже набирает обороты. Стайка киевских обезьян с неограниченными полномочиями атакует Европу и пытается диктовать хозяевам свои условия. Неудивительно, что ЕС принял такое поведение в штыки. Без Обамы за спиной киевские блаженные потеряли иммунитет, но никак не могут этого понять. И скидку на душевные «неполадки» им уже никто делать не собирается. Мир пока терпит Украину, стиснув зубы, но первые признаки неприятия уже на лицо. Последнее заседание Совета безопасности ООН прекрасно продемонстрировало отношение запада к зарвавшимся патриотам.

По словам постпреда России при ООН Виталия Чуркина, фактически потеряла поддержку организации, несмотря на то, что сейчас является председателем Совбеза. А может именно благодаря этому, ООН и отворачивается от украинцев. На заседании 2 февраля Украину поддержали лишь представители США и Великобритании. И то в стандартных сухих формулировках. Остальные же, в разной тональности призвали Киев к исполнению минских договорённостей и негласно обвинили Порошенко в эскалации конфликта.

Это был откровенный дипломатический провал. После этого киевские маргиналы и набросились на всех своих спонсоров. И, по сути, инициировали полную изоляцию умирающей страны. Чем больше скандалов устраивают депутаты и дипломаты, тем ближе кульминация европейской мечты «рыцарей гидности». Надежду на безвиз (даже призрачную) они уже давно спустили в унитаз. Теперь же Киев вынуждает своих соседей и партнёров перекрыть границу. Сейчас, даже неизвестно, кто быстрее первым захлопнет клетку – Польша или Германия.

Юрий Макаренко