Зачем Росбалт продвигает украинские байки?

Сегодня любители ввести в заблуждение читателей — редакторы информационного ресурса Росбалт, от всей души сообщили своей аудитории о чудесном событии произошедшем в украинской экономике.

Оказывается Украинская экономика не просто живее всех живых, а еще и рост ВВП за год составил аж почти 5% — с удовольствием перепечатали журналисты издания сомнительные сводки Госстата Украины.

Новость, мягко говоря, мало похожа на правду.

Не обязательно быть слишком осведомленным в финансовых тонкостях, чтобы усомниться в таком заявлении. На фоне боевых действий третий год не прекращающихся на востоке этой страны вряд ли возможно достичь экономического роста. Ведь львиная доля производственных мощностей, которые не так давно являлись двигателем украинской экономики, находятся именно в регионах охваченных боевыми действиями. И, как следствие пребывают некогда ведущие предприятия Украины, такие как: Азовсталь, ММК Ильича, Авдеевский КХЗ, Горловский Стирол, десятки шахт – обеспечивающие сырьем металлургов (чуть ли не единственных украинских экспортеров) и энергетиков, железнодорожная инфраструктура – обеспечивающая логистику промышленного региона и т.д. – далеко не на подъеме. А если речь идет именно об украинской власти коррупционные способности которой не известны разве что в параллельной вселенной, то возникает вполне резонное подозрение, что транслируемые успешные данные слишком уж приукрашены.

Откуда же взялся рост в 5%, если украинское правительство то и дело заискивающе виляет филейной частью перед кем угодно в надежде получить хоть какой-нибудь «траншик»?

Претензии к изданию Росбалт заключаются в том, что эти так сказать журналисты, не удосуживаясь разобраться в ситуации (возможно умышленно), дезинформируют Российских потребителей информационной продукции об Украинском экономическом чуде, состоявшемся вопреки всему. А нужно-то было журналистам Росбалта всего-навсего немного погуглить и все могло бы быть иначе.

Например, Всемирный банк не заметил почти 5% роста Украинского ВВП, хотя наверняка пристально следит за состоянием экономики в этой стране.

Как видим, Всемирный банк оценил рост Украинской Экономики в 1% после 10% снижения в 2015 году. Но редакция Росбалта продолжает убеждать читателей повторяя украинскую мантру про рост всегда и везде, в том числе в сельскохозяйственной сфере.

Тут опять-таки странная ситуация. Каким образом Украина добилась экономического роста в сфере сельского хозяйства и страны в целом, если жесткие лимиты на поставки сельхоз продукции в страны ЕС были полностью исчерпаны уже в марте 2016 г. То есть лимиты украинских партнеров — специально для страны победившей «гидности» настолько мизерны, что дальше некуда.

К слову, ещё в довоенное время сельское хозяйство на Украине было практически уничтожено «заботливыми» постсоветскими руководителями некогда аграрной УССР. Более того, после так называемой революции 2014 года курс национальной валюты упал с 8 до более 20 гривен за доллар, что автоматически повлекло за собой рост цен на все, том числе на жизненно необходимые аграриям дизельное топливо и ГСМ. А в таких условиях давать рекордные урожаи, надои и заваливать весь мир своими конкурентоспособными товарами просто невозможно.

Если бы журналисты Росбалта хоть немного задумались и хотя бы чуть-чуть заботились о достоверности публикуемых материалов и репутации своего издания, то говорить о развитии сфер торговли и транспорта на многострадальной украинской земле тоже не стали бы. Как можно развивать торговлю при отсутствии товаров собственного производства? Никак. Ну а Украинские автодороги вселяют ужас даже видавшим многое российским автомобилистам. В железнодорожном, речном, морском, трубопроводном и прочих видах транспорта ситуация ничуть не лучше. Вот например данные о техническом сотоянии УЗ (Украиских железных дорог).

Бесспорно, российским властям и гражданам хотелось бы, чтобы по соседству находилась благополучная во всех отношения страна Украина. Во-первых, иметь под боком такое растерзанное государство с признаками пиратского Сомали не совсем комфортно и даже опасно. Во-вторых многочисленные родственные связи заставляют нормальных людей уважительно и с соболезнованием относиться к Украине, украинцам и их проблемам. Но ведь откровенным враньем украинских властей и разномастных изданий типа Росбалт ситуацию не изменить. Так зачем же журналисты российского издания вводят в заблуждение читателей? Ответ очевиден, – издание Росбалт политически ангажировано и непрофессионально. За что и получает еще один балл к рейтингу недоверия.

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