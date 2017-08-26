Россия разыграет «украинский сценарий» для США в Мексике

Конфликт Мехико и Вашингтона Москва может использовать с пользой для себя Сергей Аксенов

Фото: AP/TASS

Материал комментируют: Владимир Травкин

Жесткая позиция Дональда Трампа по вопросу нелегальной иммиграции из Мексики вынуждает эту страну искать поддержку других сильных игроков на мировой арене. В частности, России. Это дает шанс Москве разыграть «мексиканскую карту» в своих отношениях с США, поквитавшись за вмешательство Вашингтона в ситуацию на постсоветском пространстве.

Кажется, первый шаг в этом направлении уже сделан. Накануне, 24 августа, в российской столице прошли консультации замминистра иностранных дел РФ Рябкова с его мексиканским коллегой первым заместителем министра иностранных дел Мексики Карлосом де Икасой Гонсалесом. Об этом сообщает сайт нашего МИД.

Язык официального сообщения предельно дипломатичен. Стороны подтвердили стремление к «наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», а также к «интенсификации политического диалога». Кроме того, были «намечены некоторые ориентиры дальнейшего развития двусторонних связей».

Последний пункт интригует, так как оставляет простор для воображения. Мексика — теснейшим образом связана с Соединенными Штатами: исторически, экономически, а с ростом мексиканской диаспоры в США и культурно. В этом смысле обе страны чем-то напоминают Украину и Россию, а значит между ними возможно всякое.

В условиях нынешнего противостояния с Россией даже простое усиление контактов Москвы и Мехико не может быть не воспринято в Вашингтоне как вызов. Знаменитая доктрина президента Джеймса Монро в принципе не предполагает вмешательства в североамериканские дела извне. Тем более со стороны главного геополитического противника.

О том, что Мексика — возможная «ахиллесова пята» Соединенных Штатов в России стали вспоминать после украинского майдана. Так, колумнист «СП» Эдуард Лимонов обращал внимание, что «Трамп отгораживается стеной от Мексики, потому что понимает откуда придёт его смерть». Несмотря на фантастичность проекта, Трамп уже запустил строительство стены.

«Мексику, Мексику нужно поддерживать против отобравшего у неё больше половины территории соседа, против бандитского государства США. Создать troubles на самой территории США, воспитать в страшном антиамериканизме мигрантов из Мексики, льющихся миллионами в Штаты на заработки. Америку можно победить только воюя на её территории», — писал Лимонов в своем блоге.

Кажется, в российском МИД давно думают в этом направлении. Во всяком случае, еще в 2016 году между Россией и Мексикой был подписан план политических консультаций, в рамках которого стороны информируют друг друга об изменениях политической ситуации в мире, представляющих для них взаимный интерес. Ухудшение отношений обеих стран с США, очевидно, относится к числу таковых.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкинуверен, что развитые контакты с Россией могли бы усилить Мексику в ее переговорах с США. — Приезд замминистра Мексики в Россию — положительное явление. Эти контакты нужны России. Мексика — большая, важная страна. Долгое время с их стороны не было посла, но недавно он был, наконец, назначен. Так что все начинает двигаться. СССР тоже был в свое время активен на этом направлении.





«СП»: — Это соответствует и интересам Мексики…

— Мексика сейчас находится в очень сложном положении. Испытывает очень сильное давление со стороны США по поводу пограничных дел. Трамп строит стену в надежде упорядочить миграцию мексиканцев на американскую территорию. На ту, в общем-то территорию, которая еще в XIX веке была отнята Соединенными Штатами у Мексики в результате войны. Тогда Мексика потеряла больше половины своей земли вместе с населением, а главное, с природными богатствами. Сейчас и в Техасе, и в Калифорнии американцы добывают нефть.

Еще одна причина сложных отношений между Мехико и Вашингтоном — торговое соглашение NAFTA. Его третий участник — Канада. Соглашение это имеет свои положительные и отрицательные стороны, но его пытаются сейчас пересмотреть, и мексиканцы опасаются, что это будет сделано не в их пользу. В частности, возможен вывод из Мексики части производств. Таким было предвыборное обещание Трампа.

Поэтому закономерно, что после наступления охлаждения с США, Мехико сначала обратилось в сторону своих южных соседей — стран Латинской Америки, о чем ранее в Мексике «забывали». Ищут там опору. Правда, по вопросу Венесуэлы они все же поддерживают американскую позицию. Но при всем этом ищут контакты и вне Америки. Отсюда и движение в сторону Москвы.





«СП»: — Наверное, Мехико может использовать факт отъема своих территорий американцами в нынешнем своем споре с Вашингтоном?

— Надо понимать, что во всех этих южных американских штатах существует значительное мексиканское население, которое к тому же пополняется испаноязычными иммигрантами из Центральной и Южной Америки. Они проходят через Мексику, двигаясь на работу в США. В результате испаноговорящие стали в Америке вторым по численности национальным меньшинством. А Мексика поддерживает с этой диаспорой связи. Поэтому все эти вопросы — тема для переговоров между Мехико и Вашингтоном.

Трудно представить, что речь может идти о возвращении отторгнутых у Мексики территорий — все договоры давно подписаны. Тем не менее, мексиканцы бережно сохраняют все документы, подтверждающие прошлую принадлежность упомянутых земель.

Напомню, что когда Техас переходил под контроль США, там был обратный процесс. Там была колонизация со стороны англоязычного населения с севера. Техас тогда с подачи Вашингтона объявил свою независимость от Мексики, американцы ее признали, а потом аннексировали эту территорию, сделав ее своим 28-м штатом.





«СП»: — Может ли Россия сыграть какую-то политическую роль в «разговоре» Мексики с Соединенными Штатами?

— Россия, защищая свои интересы, устанавливает отношения с теми странами, кто хочет проводить независимую внешнюю политику. Причем вне зависимости от социально-экономического строя в этих странах. Тому примерами могут служить Куба, Венесуэла, Аргентина, Бразилия и т. д. Даже после смены режимов эти отношения сохраняются. Поэтому стал возможен блок БРИКС. Мексика не исключение.

А вот экономические отношения наших двух стран вряд ли могут сравниться с американскими. Все-таки у них огромная общая граница. Это взаимопроникновение и определяет мощные экономические связи.





«СП»: — Примерно, как у России и Украины в свое время…

— Здесь сходство только в экономической части. В политическом отношении у нас с Украиной ситуация иная.





О личных впечатлениях от мексиканской диаспоры в США и мечтах мексиканских «националистов» «СП» рассказал русский политэмигрант Юлиан Рябцев.

— Мексиканская диаспора в США, как и любая другая, имеет несколько слоев. Есть бизнесмены, которые держат мексиканские рестораны или другие предприятия, а есть простые работяги, которые приезжают нелегально, работают на стройках, часто садовниками — стригут газоны в богатых домах.

Женщины работают нянями, в том числе у своих более богатых соотечественников или других «латиносов». Те, кто долго работает в США, могут со временем легализоваться. Поэтому число мексиканцев, имеющих американское гражданство постоянно растет.

Кстати, «мексы», как мы их здесь называем, самые вменяемые среди всех «латиносов». Потому что островные — доминиканцы, пуэрториканцы — ну, просто отмороженные.

Я был и в самой Мексике. Правда, это была устроенная и спокойная курортная зона на полуострове Юкатан. Местность напомнила мне о 1990-х годах в России. Везде рынки… А сами мексиканцы чем-то похожи на жителей постсоветских республик.

Интересно, что в Мехико есть православный храм московского патриархата. Настоятель — Карлос, его сын — Пабло, то есть Павел, учился в Москве, в МГУ. По-русски говорит. Практически, свои люди.





«СП»: — Как выглядят экономические связи Мексики и США?

— В самой Мексике идет постоянная война между правительством и наркокартелями. Эту войну подогревает еще и то, что граница Мексики и США стала чуть ли не единственным путем переправки наркотиков из всей Южной Америки. Остальные пути перекрыли. Транспортировкой занимаются мексиканские дальнобойщики. Фуры с товарами снуют через границу туда-сюда постоянно.

Надо понимать, что в Мексике существует масса производств, ориентированных на США. Например, весь немецкий «Фольксваген», продаваемый здесь, собирается в Мексике. Бытовая химия, порошки и прочие средства — это все оттуда. Это все рабочие места для мексиканцев.





«СП»: — Насколько тогда нелегальная трудовая эмиграция в Штаты важна для Мексики?

— Простым людям это, видимо, нужно. Многие стремятся поехать подзаработать, тем более, что многие имеют в США родственников. С появлением стены Трампа, это будет сделать труднее. Но легальные экономические контакты продолжатся. Мексика очень тесно экономически интегрирована с США. Может в Китае и можно платить рабочим меньше, но оттуда везти дальше.





«СП»: — Тема старых мексиканских территорий звучит на каком-то уровне или это забыто?

— Это звучит в довольно узкой среде мексиканских националистов. Собираются, условно говоря, местные «квасные патриоты» и вздыхают об утраченном Техасе, Калифорнии или Аризоне. В Аризоне, кстати, у них диаспора очень большая. Для понимания, эти разговоры не более и не менее маргинальны, чем, например, в России разговоры о русском севере Казахстана.

Что касается территориальных претензий к США на уровне правительства Мексики, как, например, Япония претендует на Курилы, то этого там пока нет.

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