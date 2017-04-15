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maximnevinosim
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опубликовано редакцией на Переводике 15.04.17 14:08
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Чей Крым? Мнение Марин Ле Пен



Если раньше европейские политики дружно поддерживали антироссийскую политику Запада, включая «оккупацию Крыма», то на сегодняшний день сопротивлений касаемо этой темы в Европе всё больше. Отчасти этому посодействовали поездки на полуостров европейских делегаций. Они своими глазами увидели ситуацию и собственными ушами услышали правду от крымчан, о том, как им живется в составе России. Правда эта не в пользу Киева и США. 
Вот и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Крым был возвращен России по воле его жителей. 
«Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России», — сказала Ле Пен. 
И добавить нечего! Население Крыма впервые за 20 лет получило возможность выразить свое мнение относительно будущего и даже после многочисленных провокаций со стороны украинских властей, их выбор остался непоколебим. Европейская сторона потихоньку тоже начинает приходить в себя и признавать легитимность референдума, что в итоге сведёт на нет русофобские идеи Киева. 

статью прочитали: 8 человек

   
теги: Крым  
   
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