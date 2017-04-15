Чей Крым? Мнение Марин Ле Пен









Если раньше европейские политики дружно поддерживали антироссийскую политику Запада, включая «оккупацию Крыма», то на сегодняшний день сопротивлений касаемо этой темы в Европе всё больше. Отчасти этому посодействовали поездки на полуостров европейских делегаций. Они своими глазами увидели ситуацию и собственными ушами услышали правду от крымчан, о том, как им живется в составе России. Правда эта не в пользу Киева и США.





Вот и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Крым был возвращен России по воле его жителей.





«Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России», — сказала Ле Пен.





И добавить нечего! Население Крыма впервые за 20 лет получило возможность выразить свое мнение относительно будущего и даже после многочисленных провокаций со стороны украинских властей, их выбор остался непоколебим. Европейская сторона потихоньку тоже начинает приходить в себя и признавать легитимность референдума, что в итоге сведёт на нет русофобские идеи Киева.





статью прочитали: 8 человек