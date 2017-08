ВОКРУГ СВЕТА (без политики): Как мы можем приспособить искусственный интеллект к человеческим ценностям?

Click here to see this page in other languages: English Chinese

Надвигаются серьезные изменения, они не имеют временных рамок, но затронут все сегменты общества. Люди, принимающие участие в этих событиях, несут огромную ответственность, но вместе с тем они имеют возможность изменить мир к лучшему. Что является причиной этих изменений? Искусственный интеллект.

Лучшие умы в области изучения искусственного интеллекта собрались вместе, чтобы обсудить вопрос о том, сможем ли мы гарантировать то, что ИИ будет нам выгоден и полезен. Результатом полемики явился свод законов для ИИ, получивший название «Асиломарские принципы ИИ». Цель этих 23 принципов – предложить решение, при котором искусственный интеллект может принести пользу как можно большему числу людей. Но, как сказал эксперт по ИИ Тоби Уолш: «Это только начало… работа продолжается”.

«Принципы» представляют собой начало разговора, и теперь, когда разговор идёт, нам необходимо продолжить обсуждение каждого принципа по- отдельности. Принципы будут означать разные вещи для разных людей, поэтому, чтобы извлечь как можно больше выгоды, мы должны рассмотреть каждый принцип индивидуально.

В рамках этого исследования, я взял интервью у многих учёных в области ИИ, подписавших документ «Принципы», чтобы узнать, почему они это сделали, и какие вопросы стоят перед нами на сегодняшний день.