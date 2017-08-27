ВОКРУГ СВЕТА (без политики): Почему собаки так похожи на своих хозяев

Дэвид Робсон BBC Future







Каждому из нас в той или иной степени присущ нарциссизм, и отношение к своим собакам как к мини-копиям нас самих отражает именно эту склонность к самолюбованию. В делах амурных, кстати, она тоже может играть определяющую роль, уверяет обозреватель BBC Future.

Чтобы убедиться во внешнем сходстве между хозяевами и их собаками, далеко ходить не надо.

Дойдите до ближайшего парка. Там вы наверняка встретите собачника в образе хипстера со стильной бородкой.

Прогуливать он наверняка будет какого-нибудь изящного песика с ухоженной шевелюрою, посещающего, видимо, того же цирюльника, что и хозяин.

Брутального вида "качок", вразвалку шагающий вам навстречу, постеснялся бы появляться в компании такой субтильной псины, так что рядом с ним вы скорее всего увидите всегда готовую подраться собаку-крепыша типа бультерьера.

А вот вышедшая на пробежку гламурная дама продефилирует мимо вас трусцой в сопровождении афганской борзой, с неменьшим достоинством несущей себя и свои блестящие длинные локоны.

Почему люди выбирают себе собаку, максимально на них похожую? Ответ на этот вопрос даст нам, возможно, новое понимание глубоких связей, с давних пор существующих у человека с его питомцем, и, может быть, откроет странные, неожиданные рифмы в нашем выборе супруга и четвероногого друга.



Сделанные Геррардом Гетингсом фотопортреты участников собачьего шоу наводят на мысль о том, что между людьми и собаками существует некое надвидовое родство



Майкл Рой, научный сотрудник отделения Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, был одним из первых психологов, решивших найти ответ эмпирическим путем.

Он посетил три парка, где разрешен выгул, сфотографировал там отдельно собак и их владельцев, а затем попросил группу испытуемых по фотографиям восстановить пары.

Длинноволосые женщины чаще выбирают себе собаку с длинными, висячими ушами

Никаких подсказок не давалось, однако определить, кто с кем, участники эксперимента смогли с большой степенью точности. И результат этот с тех пор многократно повторялся в других исследованиях. Важно иметь в виду, что сходство может быть небольшим, но все же заметным - понятное дело, не у всех владельцев бульдогов лица выглядят так, будто их выжали в стиральной машине. Надо признать, однако, что результат этот относится к чистопородным собакам, но не к дворнягам и что иногда он основан на чисто внешних признаках - длинноволосые женщины, к примеру, предпочитают собак с длинными, висячими ушами, а у полных людей собаки тоже часто имеют лишний вес.

Впрочем, иногда сходство проявляется в каких-то более тонких чертах - таких, например, как разрез и форма глаз.

Неудивительно поэтому, что, когда глаза на фотографии от испытуемых скрывали, им было гораздо сложнее определить пару "хозяин – собака". Может быть, все из-за того, что нас привлекает привычное, хорошо знакомое.

Приятнее, наверное, иметь собаку, которая похожа на других членов семьи, знакомых и любимых.



Участники эксперимента смогли по фотографиям восстановить пары "хозяин-собака" с большой точностью

Некоторые психологи полагают, однако, что человек выбирает себе питомца по тому же принципу, что и любовного партнера, внешнее сходство которого с нами предполагает совместимость генов.

Благодаря этому инстинкту мы часто делаем выбор в пользу тех, кто несет в себе схожие черты.

На вещи, кстати, этот принцип тоже распространяется. Человек, лицо которого имеет квадратный абрис, при выборе машины скорее предпочтет авто с решеткой радиатора более агрессивного дизайна.

Так что в результате оказывается, что наши собаки и наши машины имеют в своем облике много общего. Важно понимать, что нарциссизм наш вовсе не обязательно поверхностен: мы стремимся быть с людьми, которые не просто похожи на нас внешне, но имеют и похожие черты характера (близость характеров может даже предопределить семейное счастье).



Дело тут не только во внешности - живущие с нами собаки могут походить на нас и по характеру



Пару лет тому назад Борбала Турксан из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша решила с помощью теста проверить, так ли это в отношении собак.

"К своей собаке люди относятся по-особенному - она не просто питомец, но член семьи, друг и компаньон; мы предположили поэтому, что есть нечто общее с отношениями в паре", - объясняет Борбала. Сама идея личности применительно к животному может кому-то показаться сомнительной.

Мы больше похожи на своих собак, чем на своих друзей и партнеров

Однако эксперименты продемонстрировали, что черты человеческой личности, такие как экстравертность и интравертность, могут соответствовать поведенческим проявлениям собаки - тому, агрессивна ли она по отношению к незнакомым людям или, наоборот, стеснительна и прячется от чужих за хозяйскими ногами.

Уже существует собачья версия психологического теста-опросника по модели Big Five ("Большая пятерка"), используемого для описания личности на основе пяти крупных черт характера: невротизм, экстравертность, добросовестность, доброжелательность и открытость новому опыту.

Она основана на простых поведенческих паттернах - таких, например, как склонность к лени или холодность и отстраненность. Турксан обнаружила, что собаки и их хозяева часто имеют схожие черты характера, причем даже в большей степени, чем супруги и друзья.

Интересно, что корреляция эта не связана с количеством времени, которое хозяин и его собака провели под одной крышей.



Мы часто лепим своих собак по своему образу и подобию, и потому они вполне могут стать чуть ли не лучшей версией нас самих

Дело вовсе не в том, что, стремясь угодить, собака научилась копировать хозяина. Личность собаки - это то, что во многом и определяет наш выбор. И, возможно, есть какая-то мудрость в том, чтобы выбирать себе в компаньоны собак по принципу совместимости.

Ведь, в конце концов, продолжительность собачьей жизни больше, чем средняя продолжительность брака. Погружаясь мысленно в историю отношений человека и собаки, испытываешь благоговейный трепет.

Люди одомашнили диких предков собак для помощи на охоте аж 30 тыс. лет назад. Затем они постепенно переформатировали этих животных по своему образу и подобию.

И тогда, преодолев естественные межвидовые границы, возникла мощная надвидовая эмоциональная связь. За прошедшие века собаки стали похожи на нас внешне; они поступают как мы и - в отличие от людей - отвечают нам на нашу любовь взаимностью.

Во многих отношениях они являются отражением нашей истинной природы. Совершенно естественно поэтому, что человечество считает собаку лучшим из своих друзей.





Геррард Гетингс - лондонский фотограф, специализирующийся на создании фотопортретов животных, на которых проявляются и подчеркиваются их индивидуальные черты.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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